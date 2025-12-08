「toCプロダクトの醍醐味とリアル」をテーマに、アソビュー 横峯樹氏・令和トラベル 麻柄翔太郎氏・及川卓也が登壇

株式会社クライス＆カンパニー

ハイクラス転職支援の株式会社クライス＆カンパニー（本社：東京都港区、代表取締役社長：丸山 貴宏）は、2026 年 1 月 26 日（月）にオフライン会場とオンライン配信を同時に行うイベント 「クライス汐留アカデミー」を開催いたします。

「toCプロダクトの醍醐味とリアル」をテーマに、toC サービスにおけるプロダクトマネージャーの仕事について掘り下げていきます。

登壇するのは、アソビュー株式会社CPOの横峯樹氏、株式会社令和トラベルCPOの麻柄翔太郎氏、Tably株式会社の創業者でクライス＆カンパニー顧問の及川卓也です。

身近なユーザーに向き合う、toCプロダクトマネジメントの魅力と本質

プロダクトマネージャーとして、ユーザーにより良い価値を提供したい、というのは誰しもが持っている思いです。その中でも、自分自身や身の回りの方がユーザーとなるような toC プロダクトに関わることに興味を持つ方は多いのではないでしょうか。

当日は以下のテーマを中心に、リアルな事例を交えた議論を展開します。

・AIが個人にとっても身近になってきた中で、サービスならではの価値をどう出していくのか

・ユーザーのニーズを正確に把握するためにどんなことをしているのか

・toC ならではの面白さ・難しさはどんなところにあるのか

セミナー終了後には、リアル会場ご来場者限定で、登壇者も交えた交流会を開催します。

少人数での開催を予定しておりますので、登壇者や他の参加者とのネットワーキングの場としてもぜひ、ご活用ください。

イベント・お申込み概要

日時

2026年1月26日（月） 19:00～21:30

※オンライン配信は20:30までを予定しています

参加方法

オフライン：KCベース汐留（クライス＆カンパニー内）

https://www.kandc.com/company/#access

（東京都港区東新橋2-4-1 サンマリーノ汐留2F）

オンライン（Zoom） ※お申し込み確定後に視聴URLをお送りします

※お申し込み締め切り2026年1月22日（木） 12:00

※参加が確定された方限定の視聴URLを送付します

※多数のお申込みが予想されるため、早期に定員に達した場合は受付を締め切らせていただく可能性があります

コンテンツ

19:00～ / オープニング

19:05～20:30 / セミナー

20:30～21:30 / 会場でのネットワーキングタイム ※オフライン(リアル会場)参加者のみ

※第二部ではお飲み物やフィンガーフードをご用意し、登壇者も交えてのネットワーキングパーティを予定しておりますので、人脈構築に関心をお持ちの方にも有意義な場になるかと思います。この貴重な機会に是非ご参加くださいませ。

参加費

オフライン：1,000 円（事前決済）

オンライン：無料

お申込みサイト

https://www.kandc.com/academy/details/038/

対象となる方

・プロダクトマネージャーとして toC のプロダクトに関わることに興味をお持ちの方

・toC サービスの面白さや難しさについて知りたい方

・toB のプロダクトに関わっているが、いつか toC にチャレンジしてみたい方

・プロダクトづくりの現場で業務に従事されている方

登壇者プロフィール

横峯 樹氏 アソビュー株式会社 上級執行役員 CPO

2012年4月株式会社ガイアックス入社。2014年株式会社そとあそび入社。M&Aにより、2016年株式会社アカツキ入社。2019年11月株式会社そとあそび代表取締役就任。2021年M&Aによりアソビュー株式会社に入社。アソビュー！ならびにそとあそびの事業責任者、2021年執行役員。2022年10月より上級執行役員CPO（現任）。

麻柄 翔太郎氏 株式会社令和トラベル 執行役員 CPO

2010年株式会社リクルート新卒入社。エンジニアとして新規事業の開発から大規模業務システムの開発まで幅広く担当し、その後SaaSプロダクトの新規立ち上げからグロースまで開発責任者として開発組織を牽引。

2021年10月より株式会社令和トラベルにジョインし、2023年4月より執行役員VPoEに就任、エンジニア組織づくりや社内の業務自動化基盤の開発に尽力。2025年10月より現職に就任。

及川 卓也 Tably株式会社 代表取締役 クライス＆カンパニー 顧問

大学を卒業後、外資系IT企業3社に従事後、スタートアップでの勤務を経て、2017年6月、クライス＆カンパニーの顧問に就任。転職希望者へのキャリア相談やプロダクトマネージャーの採用を希望するクライアント企業の相談にのる。2019年1月、Tably株式会社を設立。企業のプロダクト事業やプロダクト組織づくりの支援を行う。

「クライス汐留アカデミー」について https://www.kandc.com/academy/

2016年より開催している「クライス汐留アカデミー」は、各分野で活躍されているプロフェッショナルな方々を講師としてお招きし、知識と知恵の“インプット”と、共通のテーマに問題意識をもつ参加者同士の熱い“ネットワーキング”によって、明日からの挑戦への熱量を高めていただくクライス＆カンパニー主催のセミナー＆交流イベントです。2020年7月からはウェビナー形式での開催に変更しており、今後どのような形で“ネットワーキング”を実装していくか検討中です。

サービス概要

当社は創業以来、マネージャー以上もしくは主要ポジションのハイクラス転職支援を行っております。候補者一人ひとりの価値観、強み、希望を理解し、転職後の活躍まで考えてご紹介することにこだわり、入社後3か月を超えて活躍されている方の割合が98.3％というマッチング精度の高さ、当社以外のサービスで転職された候補者のNPSスコア62.7に表される面談力が強みです。

・個人の方向け

中長期キャリア相談 https://www.kandc.com/entry-pre/

今すぐ転職相談 https://www.kandc.com/entry/

・プロダクトマネージャーのキャリア支援専門サイト https://www.kandc.com/eng/

・企業のご担当者向け https://www.kandc.com/kc-saiyo/

