

いのまたむつみ回顧展 創作の歩み

©いのまたむつみ ©Tezuka Productions

©藤川桂介・いのまたむつみ/KADOKAWA

©竹河聖・いのまたむつみ/KADOKAWA

©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX



豊島区は、トキワ荘マンガミュージアムにて、令和7年12月6日（土）から、特別企画展「いのまたむつみ回顧展 創作の歩み」を開催します。

いのまた先生は、イラストレーター・キャラクターデザイナーとして40年以上第一線で絵を描き続けてきました。

本展では、アニメ・小説・ゲームシリーズなど、その多岐にわたる作品を彩る直筆イラストを中心に約60点を展示し、クリエイターとしての軌跡を紹介します。鮮やかな色彩と、いのまた先生の代名詞ともいえる繊細な描線で描かれたイラストの世界を堪能できます。

さらに、今回は小説の挿絵に使用されたモノクロのイラストや、単行本未収録のマンガ作品など、貴重な原画を初展示。モノクロの線画ならではの精緻なペンタッチを間近にご鑑賞いただけます。

開催にあたり区の担当者は、「会期中はトキワ荘にちなみ、いのまた先生による手筭治虫作品『リボンの騎士』と『ブラック・ジャック』のイラストも展示します。さらに、前期後期に分けて一部展示替えを行いますので、多くの方に足を運んでもらえればと思います」と話します。

展示の様子





















トキワ荘マンガミュージアム 特別企画展「いのまたむつみ回顧展 創作の歩み」 概要

●開催期間：令和7年12月6日（土）～令和8年3月22日（日）

※休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月29日～1月3日）

●開催時間：午前10時～午後6時（入場は午後5時30分まで）

●特別観覧料：大人500円、小中学生100円（グッズ付き）

未就学児・障害者手帳をご提示の方及び介助者（1名まで）無料

●主催：豊島区

●後援：公益財団法人としま未来文化財団

●特別協力：ブルーフラッシュ、

●協力：トキワ荘協働プロジェクト協議会/VISION８

●企画制作：手筭プロダクション

メインビジュアルを掲載する場合は、必ず©の表記もお願いします。