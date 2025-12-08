株式会社オニオン新聞社(所在地：千葉県千葉市中央区中央3-3-1、代表取締役：山本 寛)と小川フード＆サービス株式会社(所在地：神奈川県川崎市川崎区東扇島24番地 日本食肉流通センター内、代表取締役：小川 大介)は、共同プロジェクトとして、選ぶ贅沢を贈るカタログギフト「Wagyu Selection by OGAWA × onion」( https://wagyu-selection.com )の発売を開始いたしました。





(1)TOPビュー





創業1938年以来、食肉のプロフェッショナルとして長年の実績を持つ小川グループ。食肉市場での厳格な「目利き」、自社工場での徹底した「加工」、そして全国への「流通」まで、一貫体制で培ってきた確かな品質管理技術と経験、信頼の全てをこのギフトに込めました。





Wagyu Selection by OGAWA × onion( https://wagyu-selection.com )は、「松阪牛」をはじめとする4種の厳選和牛と、焼肉・すき焼き・ステーキなど10種のメニューを組み合わせた、合計約40種の豊富なラインナップから、贈られた方が本当に食べたい一品を選べる極上のカタログギフトです。

感謝の気持ちを伝えたい時に。お祝いの席を華やかに彩りたい時に。特別な記念日の贈り物に。大切な方へ、最高品質の和牛で「選ぶ楽しみ」を贈る、新しいギフトスタイルをぜひお試しください。

本ギフトは、2025年12月5日(金)よりECサイトにて販売を開始いたしました。





公式サイトURL： https://wagyu-selection.com









【Wagyu Selectionのこだわり(1) 4種の極上和牛】

4つの産地 4つの個性 ー日本各地で丹精込めて育てられた銘柄和牛ー

とろける松阪、香る前沢、旨み深い常陸、日本が誇る国産黒毛和牛。厳選された4銘柄の極上和牛からお好みの銘柄をお選びいただけます。





(2)4種の和牛









【Wagyu Selectionのこだわり(2) 豊富なラインナップ】

受け取られた方の好みや調理方法に合わせて、「すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉系」「ステーキ系」「ハンバーグ」といった幅広いメニューからお選びいただけます。





1.すき焼き(肩・モモ)

2.すき焼き(肩ロース・ロース)

3.しゃぶしゃぶ(モモ)

4.焼肉赤身(肩・モモ・バラ・ロース)

5.焼肉霜降り(肩・モモ・バラ・ロース)

6.ステーキ(サーロイン・リブロース)

7.ステーキ(イチボ)

8.ステーキ(ランプ)

9.切り落とし

10.小川のハンバーグ









【Wagyu Selectionのこだわり(3) 5つのギフトプラン】

シンプルで選びやすい、5つのギフトプランをご用意。

上記40通りのギフトの中から、金額に合わせたコースをお選びいただけます。





●和牛ギフト 雅 10,000円コース／1品種選べるギフトコース

●和牛ギフト 匠 20,000円コース／2品種選べるギフトコース

●和牛ギフト 極 30,000円コース／3品種選べるギフトコース

●和牛ギフト 煌 50,000円コース／5品種選べるギフトコース

●和牛ギフト 輝 100,000円コース／10品種選べるギフトコース









【スマートで特別なギフト形式】

Wagyu Selection OGAWA × onionでは、大切な人へ、気持ちをスマートに届ける2つの贈答方法をご用意しています。

(1)ギフトカード

美麗なギフトカードで贈ることが可能です。洗練されたデザインで特別感を演出します。

カードケースは3種、熨斗は4種から無料で選択できます。





(2)e-ギフト

LINE、メールで手軽に贈ることが可能です。相手の住所を知らなくても、連絡先(メールアドレスやSNSアカウント)さえ分かればワンタッチで贈ることができます。購入後すぐにURLが発行されるため、思い立ったその日や、記念日当日でも間に合うのが魅力です。





(3)ギフト形式









【Wagyu Selection オープン Wキャンペーン】

特典1 ：購入者全員もらえる！

Amazonギフト1,000円分キャッシュバック！

対象者：購入者全員

内容 ：購入金額に限らず、1,000円分のAmazonギフト券をプレゼント致します。





特典2 ：贈った自分にもブランド和牛が当たる！

約40種類からいずれかの豪華お肉を40名様にプレゼント

対象者：購入者から抽選にて決定

内容 ：当選した方に約40種類からいずれかの牛肉をプレゼント致します。





※キャンペーン期間：2026年1月末まで





(4)キャンペーン









【OGAWA「小川フード＆サービス株式会社」】

◆仕入品質 ～より良いお肉をセリ落とす目利きの力～

小川グループは1938年の創業以来、数多くのお肉を見て触れることによって、「目利き力」が培われました。長年にわたり経験を積み重ねてきた「匠の目利き」こそが、小川グループの仕入れ品質を支えています。





◆職人品質 ～職人技による高度なカット技術～

匠の技術を磨いてきたスペシャリストたちが、刃先に神経を集中させてカットします。季節ごとに切り方を変えるなど、細やかな職人の技術が、美味しいお肉をより美味しく提供しています。





◆流通品質 ～高品質のお肉を、万全の流通のもとで～

「お肉の鮮度を維持したままお届けしたい」という想い一筋に、小川グループは流通網を整備・進歩させてまいりました。高品質のお肉は、高品質の流通によって提供できるのです。





◆小川フード＆サービス株式会社公式サイトURL： https://www.ogawa-group.co.jp





(5)小川グループ









【onion「株式会社オニオン新聞社」】

◆株式会社オニオン新聞社とは

地方創生を基軸としたGrowth支援事業(プロジェクト事業・デジタルマーケティング事業・D2C事業)や、事業企画・事業開発支援から、プロジェクト・マーケティング・コミュニケーション・運用実行の支援まで一貫したマネジメントでソリューションを提供。2023年、千葉銀行より20％の出資を受け連携事業やパートナーシップを高めている。





◆株式会社オニオン新聞社公式サイトURL： https://www.onionnews.co.jp/





(6)オニオン新聞社









【サービス概要】

◆サービス名： Wagyu Selection by OGAWA×onion

◆公式サイト： https://wagyu-selection.com

◆運営 ： Wagyu Selection 運営事務局