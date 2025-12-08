医療事業者向け研修コンテンツを提供するヴェクソンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：兼久隆史）は、2026年2月10日（火）から「看護必要度ステップアップ研修」を完全オンライン研修で開催いたします。

研修概要

「重症度、医療・看護必要度」は、患者の重症度とケアの必要量を客観的に示す、日本で唯一の貴重なデータです。しかし、看護必要度は、日々の算定要件を満たすための記録として必要という認識に留まっている場合が多く、データが持つ真の価値、すなわち「人員配置の適正化」や「働きやすい環境の実現」という成果には、十分に繋がっていないのが現場の課題です。少子高齢化と医療従事者不足が深刻化する中、2026年度診療報酬改定は、病院が今後も地域で不可欠な存在であり続けるための「機能証明」を、データによって、さらに求めてくることが予想されます。特に、2026年度の診療報酬改定で示される内科系の負荷が高い重症患者への評価見直しや、医療DX推進を前提とした人員配置基準の議論など、皆様の働く環境と病院経営の根幹に関わる重要な変更が予想されます。そこで本研修は、この2026年改定の動向を先取りし、看護師としての専門性を「データ戦略」へと進化させるための実践的なリスキリングプログラムを提供します。

2026年2月10日 オンラインセミナー開始

講師

埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科・研究開発センター教授 筒井 孝子 氏日本臨床看護マネジメント学会理事長 嶋森 好子 氏 ほか

受講料

会員 7,700円（税込） 一般 8,800円（税込）※会員とは日本臨床看護マネジメント学会会員を指します。 看護協会会員は含みませんのでご注意ください。

共催

一般社団法人日本臨床看護マネジメント学会ヴェクソンインターナショナル株式会社

研修スケジュール

研修プログラム（STEP2）

**講義1**：2026年度診療報酬改定の動向 - 2026年改定と「地域に不可欠な病院」となるための戦略 -**講義2**：「重症度、医療・看護必要度」データによる機能評価の基盤と改定の方向性 - 看護の専門性をデータで証明 -**講義3**： データで実現する「公平な働き方」 - データに基づく適正人員配置-病棟間の効率的な資源配分 -**講義4**： 連携のボトルネックを解消する方法 - B項目データで実現するリハビリ・ 栄養管理・退院支援の「最速早期介入」（花束チャートの利用方法）-**講義5**： ケアの連続体、病床を止めない戦略 - 「重症度、医療・看護必要度」 データを利用した地域連携方法 -※都合によりプログラムを変更する場合があります。

ヴェクソンインターナショナル株式会社について

当社は、医療従事者向けにICTを活用した教育コンテンツを企画・提供している会社です。特に看護分野に注力し、基礎から臨床・訪問看護、看護管理まで幅広い内容を展開。約2,300の医療施設で導入され、現場経験豊富な専門家が制作に関わることで、実践的かつ高品質なコンテンツを提供しています。

会社概要

会社名：ヴェクソンインターナショナル株式会社代表者：代表取締役 兼久 隆史設 立：2004年（平成16年）4月所在地：東京都千代田区神田錦町3-15 NTF竹橋ビル8階事業内容：・ヘルスケア分野（医療・福祉等）における事業計画・実施及びコンサルタント業務全般・医療・福祉・保健における教育研修業務・システムの企画、開発、設計、販売、管理等の業務・出版業務・人材紹介業連絡先：TEL 03-6272-8408／FAX 03-6272-8409E-mail：info@vexon-intnl.com

