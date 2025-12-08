カバヤ食品株式会社は、人気インフルエンサーりちさん監修のSNS映えするキュートなグミ『もちふわホイップ』を12月11日（木）より全国のセブン-イレブンで先行発売しますので、お知らせします。

『もちふわホイップ』は、菓子･グミ界隈で小中高生からの人気が高いインフルエンサーで「日本グミ協会」のZ支部長も務めるりちさんが監修した、ホイップクリームのような見た目がかわいらしいパステルカラーのグミで、「りち」らしいキュートな世界観を表現しました。

色･形･食感･フレーバーのバリエーションが豊富なグミは、SNSでのコンテンツ発信･拡散がされやすい特性がある中で、本製品はSNS上のトレンドに敏感なグミユーザーがグミの魅力を発信したくなるように、グミを食べて楽しむだけでなく、飲み物やスイーツのデコレーションとしても楽しめるようにデザインされています。 当社は今後もグミならではの楽しさや魅力をさらに広く届けてまいります。

＜『もちふわホイップ』について＞

1．製品特長

■「もちふわ」の食感とかわいらしい色の実現に、生地に空気を多く含ませる「エアレーション製法」を採用■フレーバーはいちご味、ソーダ味、ヨーグルト味の3種アソート■りちさんのシンボルであるリボン型、うさぎ型、ハート型のレア型が出るかも?!

2．製品概要

製品名 ：もちふわホイップ種類別名称：グミキャンディ内容量 ：52g価格 ：298円（税抜）※店舗によって価格が異なる場合がございます。発売日 ： 2025年12月11日（木）

＜参考：りち プロフィール＞

原宿系スイーツクリエイターとして活動しているりちです！総SNSフォロワー 160万人突破❤️‍🔥主にトレンドの可愛いお菓子やスイーツを紹介、ASMRやお菓子作りなどを発信してます🍬またその他にも…・ベビタピトーキョースタッフとして活動中🧋・日本グミ協会Z支部長就任✨・しなこさんがプロデューサーの務める『We♡P』でコスメプロデュースや音楽活動中🎶・プロデュース商品販売🧁などなど幅広く活動しています💖