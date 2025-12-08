ＪＡ全農は、直営飲食店舗（６店舗）で、１２月１０日（水）～１２月２３日（火）の間、「青森県産野菜フェア」を開催します。 青森県では、夏季の涼しい気候や火山灰土を中心とした肥沃な土壌と豊かな水資源に恵まれた環境を生かし、多くの野菜が生産されています。 フェアでは、全国トップクラスの生産量を占め、秋から冬にかけて出荷最盛期を迎える青森県産「ながいも」「にんにく」「ごぼう」をふんだんに使用したメニューを提供します。 また、青森県産の食材は、全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「ＪＡ全農あおもり」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c2001/）

【フェア概要】１．期 間：令和７年１２月１０日（水）～１２月２３日（火）２．実施店舗：以下６店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１） みのる食堂 三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）（２） みのりカフェ 三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）（３） グリルみのる エスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１）（４） みのりカフェ エスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１）（５） みのるダイニング フェザン盛岡店（岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４４）（６） いわて牛 銀河離宮（岩手県盛岡市菜園１－４－１０）