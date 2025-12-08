株式会社片岡産業

東京タワークリスマスマーケット実行委員会では、2025年12月12日(金)～12月25日 (木)の

14日間、「TOKYO TOWER Little Christmas Market 2025」を開催いたします。

「クリスマスマーケット」とは、ドイツをはじめヨーロッパ各地にある中世から続く伝統的なクリスマスイベントです。人々が集う広場にはフードやお土産、クリスマスオーナメントなどのお店が並び、クリスマスシーズンには欠かせない風物詩となっています。

東京タワーを見上げながら過ごす。特別なクリスマスが今年も登場

3回目の開催となる今年は【東京タワーで味わう小さな冬のぬくもり】をテーマに、手づくりの温かさが感じられる飲食店3店が集結。冬にぴったりのスイーツやあたたかな料理で、訪れるすべての人に「東京タワーに生まれる特別なクリスマス」をお届けいたします。

東京タワーに広がる「3つの冬物語。」

冷えた冬の夜に、心も身体もやさしく温める個性豊かな３店舗が出店。

小さな会場だからこその「距離の近さと・手作りの温かさ」が魅力です。

Churro Pop(チュロスのお店)

―東京タワーの灯りに包まれる、揚げたてチュロスの香り―

冬の澄んだ空気に漂う甘い香り。

香りをたどって出会えるのは揚げたてチュロスの店「Churro Pop」。

一本一本丁寧に揚げたチュロスは、外はカリッ、中はふんわり。長いチュロスは写真映えも良く、東京タワーを背景に「ホットスイーツショット」をお楽しみください。

Schnitzels＆Chicken(シュニッツェル＆チキンのお店)

―サクサク衣とジューシーなお肉。冬に恋しくなるドイツ風コンフォートフード―

ドイツやオーストリアの家庭料理をモチーフにしたサクサク衣のシュニッツェルやチキン。冬の冷たい空気の中でこそ、その真価を発揮するアツアツメニュー。口にした瞬間に広がる香りと旨味は、本場のクリスマスマーケットを思わせる味わい。ホットワインにも合う「大人のクリスマスマーケットフード」です。

Meat Plate(ビーフシチュー＆ローストビーフのお店)

―じっくり煮込んだ深い旨味。体と心を満たす贅沢な肉料理―

冬に恋しくなる「煮込み料理」や「肉料理」の魅力を詰め込んだお店。赤ワインと牛肉でじっくり煮込んだビーフシチューは、身体の芯から温まる濃厚な味わい。

数量限定のローストビーフドッグなど、「小さなマーケットの本格肉料理」は満足度抜群。

東京タワーの灯りの下で楽しむ冬のごほうびです。

「東京タワーで味わう小さな冬のぬくもり」がテーマの、手づくりのあたたかさと心地よさに満ちた「TOKYO TOWER Little Christmas Market 2025」。ライトアップされたタワーを背景に、あたたかな料理とともにここだけの特別なクリスマスをお楽しみください。

ご家族と、ご友人と、恋人と、おひとりでお気軽に。皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

【TOKYO TOWER Little Christmas Market 2025】

開催期間：2025年12月12日(金)～12月25日 (木) ※雨天決行/荒天中止

営業時間：12月12日(金)15:00～22:00(ラストオーダー21:30)

12月13日(土)～25日(木)12:00～22:00(ラストオーダー21:30)

入 場 料：無料

場 所：東京タワー 正面玄関前広場特設会場 (東京都港区芝公園４丁目２－８)

主 催：東京タワークリスマスマーケット実行委員会

※内容は予告なく変更になる可能性がございます。

※写真はイメージです。