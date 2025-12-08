三菱電機グループ内の間接業務を統合するシェアードサービス新会社を設立

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社は、各部門・拠点・グループ会社に分散する人事・総務・経理・財務・調達などの 領域における共通的な間接業務を集約し、ワンストップでグループ各社にサービスを提供する機能統合型シェアードサービス会社「三菱電機ビジネスエキスパート株式会社」を2026年4月1日付で設立します。同社を当社グループにおける間接業務改革の推進ドライバーとして位置づけ、DX・AI活用など業務改革への投資効果を最大化し、業務効率化とグループ全体の生産性向上による経営体質の強靭化を一丸となって推進していきます。

■新会社設立の狙い

当社は、グローバルでの持続的な企業価値の向上に向けて、グループ全体の収益性・生産性向上による経営体質の強靭化に取り組んでいます。その一環として現在、各部門・拠点・グループ会社に分散している人事・総務・経理・財務・調達などの領域のうち共通的な間接業務を段階的に集約し、業務・システム・制度の標準化を進め、スタッフ機能のCoE（※）化を推進しています。

この中核組織として、2026年4月1日付で「三菱電機ビジネスエキスパート株式会社」を設立します。新会社は、経理・財務領域で当社グループ向けのシェアードサービス事業を展開している当社子会社の株式会社メルフィスを母体に、人事・総務領域や調達領域における共通的な業務を統合し、各領域の専門人財を集約して営業を開始します。

設立後も集約する領域、業務の範囲を段階的に拡大し、グループ内の間接業務を一元化することで効率化とグループ全体のガバナンス強化を進めていくとともに、データやAIの利活用による付加価値の創出にも取り組んでいきます。

新会社設立によって目指す姿のイメージ

■新会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/334_1_2fc2f4d523ba6f46ad31b6cd0d4ca16e.jpg?v=202512080557 ]

■三菱電機グループについて

私たち三菱電機グループは、たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、活力とゆとりある社会の実現に貢献します。社会・環境を豊かにしながら事業を発展させる「トレード・オン」の活動を加速させ、サステナビリティを実現します。また、デジタル基盤「Serendie(R)」を活用し、お客様から得られたデータをデジタル空間に集約・分析するとともに、グループ内が強くつながり知恵を出し合うことで、新たな価値を生み出し社会課題の解決に貢献する「循環型デジタル・エンジニアリング」を推進しています。1921年の創業以来、100年を超える歴史を有し、社会システム、エネルギーシステム、防衛・宇宙システム、FAシステム、自動車機器、ビルシステム、空調・家電、デジタルイノベーション、半導体・デバイスといった事業を展開しています。世界に200以上のグループ会社と約15万人の従業員を擁し、2024年度の連結売上高は5兆5,217億円でした。詳細は、www.MitsubishiElectric.co.jp(https://www.mitsubishielectric.co.jp/)をご覧ください。

※ Center of Excellenceの略で、専門分野の知識・技術を集約し、組織全体へ最適な活用方法を展開する仕組みのこと