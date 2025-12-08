【コープデリ】もずくの利用で沖縄・伊平屋島の自然環境を守る「美(ちゅ)ら島(しま)応援もずくプロジェクト」2025年度寄付金207万2,297円を伊平屋村に寄付

コープデリ生活協同組合連合会

コープデリ生活協同組合連合会（本部：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：熊崎 伸）と会員 6 生協は、沖縄県伊平屋島で生産されるもずく商品の利用を通じて、伊平屋島の自然環境保護に役立てる「美ら島応援もずくプロジェクト」において、2025年度（期間：2024年8月度～2025年7月度）に集まった寄付金207万2,297円を「コープデリ美ら島応援基金」に寄付いたしました。同プロジェクト開始以来の寄付金額は、累計で2,326万2,261 円になりました。

12月6 日（土）、いばらきコープ生活協同組合（本部：茨城県小美玉市、代表理事理事長：木村千秋）が笠間芸術の森公園（茨城県笠間市）で開催した、『いばらきコープフェスタ 2025in笠間芸術の森公園』のステージ企画において、2025 年度「美ら島応援もずくプロジェクト」寄付金贈呈式を執り行いました。

右から、株式会社海産物のきむらや・木村美樹雄代表取締役社長、伊平屋村漁業協同組合・新垣雅士代表理事組合長、伊平屋村・真栄田孝村長、いばらきコープ生活協同組合・木村千秋代表理事理事長、コープデリ生活協同組合連合会・熊崎伸代表理事理事長

■「美ら島応援もずくプロジェクト」とは

「美ら島応援もずくプロジェクト」は、伊平屋島とコープデリとの長年にわたる取引と交流を背景に、もずくが育つ伊平屋島の自然環境の保護や、産地と組合員との交流を目的として2010年にスタートしました。対象のコープブランドのもずく商品1点お買い上げにつき1円が「コープデリ美ら島応援基金」に寄付され、もずくが育つ海やウミガメの産卵場所となる砂浜などの自然環境を保護するための活動に役立てられます。

コープデリグループは、今後も伊平屋村との連携を深め、島の振興・活性化を応援していきます。

https://sustainability.coopdeli.coop/four-project-mozuku.html

「美ら島応援もずくプロジェクト」 概要

参加企業・団体：

伊平屋村、伊平屋村漁業協同組合、株式会社海産物のきむらや、日本生活協同組合連合会、 コープデリ生活協同組合連合会

実施内容：

対象商品1点お買い上げにつき1円を、伊平屋島の自然を保護するための基金「コープデリ美ら

島応援基金」に寄付し、島 の自然環境の保護、伊平屋村の振興と活性化につなげる。

対象商品：

[宅配]

CO・OP産直 沖縄県伊平屋島産もずく

CO・OP産直 沖縄県伊平屋島産味付太もずく（土佐酢）

CO・OP産直 沖縄県伊平屋島産味付太もずく（米黒酢入り）

産直 沖縄県伊平屋島産もずくとおくら・長芋のとろとろスープ

[店舗]

CO・OP産直 沖縄県伊平屋島産もずく

CO・OP 沖縄県伊平屋島産味付もずく（土佐酢)

CO・OP 沖縄県伊平屋島産味付もずく（米黒酢入り）

産直 伊平屋島産もずく（生食用）

産直 伊平屋島産旬獲り生もずく

＜商品の一例＞