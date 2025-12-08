【1商品1,500円から！】株式会社ワサビ、EC運営業務を一連管理し、グローバル販売も実現する「丸投げ型販売代行サービス WASAVIVA」提供開始

株式会社ワサビ

株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市 代表取締役：大久保裕史）は、EC運営に関わる煩雑な業務を一括で代行する「EC販売出品代行サービス ワサビバ（WASAVIVA）」の提供を開始いたしました。

お客様は商品を送るだけで、撮影、採寸、原稿作成、出品、受注対応、発送業務といったEC運営のコア業務を丸ごとおまかせいただけます。

■WASAVIVAの概要

WASAVIVAは、1商品あたり1,500円（※1）～利用可能。

楽天市場・Yahoo!・メルカリShops・スニダン・eBay・JOOMなど国内外33以上のモールへの

同時販売（併売）が可能です。



EC事業者は人材採用・撮影設備・出品作業から完全に解放され、販売戦略に集中できる新しい運営モデルです。また本サービスを通じて、撮影基準・採寸基準・コンディション基準の統一を進め、「リユース業界の品質標準プラットフォーム」となることを目指しています。

※2025.12.5現在

詳しくはこちらから :https://wasabi-inc.biz/help/wasaviva_application/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=wasaviva

■提供の背景：「人に依存するEC運営」からの脱却

株式会社ワサビは、EC一元管理システム「WASABI SWITCH」の提供を通じて、

国内外の事業者と定期的にミーティングを行い、現場の課題を深くヒアリングしてきました。

そこで浮かび上がったのは、

「システムを導入すればECが回るわけではない」 という、根本的な事実。

多くの企業が共通して抱えていたのは、「人に依存する運営構造そのもの」の課題です。

1・人手不足：商品登録が追いつかず、販売できない在庫が眠っている

2・属人化：担当者の退職でEC運営そのものが止まってしまう

3・教育コスト：新しいモールに参入したくても、知識と教育が追いつかない

4・キャッシュフロー：BtoC販売に転換したいが、人員不足で構築できない

WASAVIVAは、こうした根本課題を解決し、EC運営から「人の依存」をなくし、

仕組みで継続できる販売体制を構築することを目的としています。

■サービスの概要：用途に応じて選べる2つのプラン

WASAVIVAは、目的に応じて選べる2種類のサービスプランを提供しています。

どちらも 初期費用0円・契約期間の縛りなく利用可能です。

１. 丸投げ販売代行サービス（販売まで完全代行）

撮影・採寸、情報入力、出品・在庫管理、注文対応・梱包・発送まで全て対応。

商品を預けるだけで、撮影・採寸・情報入力・モール登録・在庫管理・販売・顧客対応・梱包発送まで全てを代行。

「人材・設備・システム、一切不要」EC運営をまるごと外部化できるプランです。



２. ささげ代行サービス（撮影・採寸・商品情報入力のみ）

撮影・採寸・データ登録に特化したプランで、

商品画像／採寸情報／商品説明データをデジタル納品します。

自社のモールアカウントで販売したい企業や、業務効率化に最適です。

■ WASABI SWITCH利用企業のメリット

WASABI SWITCHをご利用中の企業様は、撮影・採寸・情報入力された商品データが、

そのままWASABI SWITCHへ登録されます。

データ納品ではなく、出品準備が完了した状態で納品される為、

あとは「出品」ボタンを押すだけで販売開始！



ワサビスイッチ利用企業以外は、専用サイトからCSVデータ、画像データを自由に閲覧、

ダウンロードが可能です。

「撮影だけ」「登録だけ」「販売まで全部任せたい」

企業の運営スタイルに合わせて選べるのが、WASAVIVAの特徴です。

「WASAVIVA」の主要な特長

1. 1商品1500円から利用可能。リスクを最小限にスタート

WASAVIVAは、1商品1,500円（税別）（※1）～という価格体系を実現。

撮影・採寸・商品情報入力・出品準備までを含んだ価格であり、企業は固定費を抱えることなく出品点数を拡大できます

※1 2025.12.5現在





2. グローバルな販売ネットワークによる最短販売

独自の販売ネットワークを駆使し、商品を世界中の販売モールへ同時出品いたします。出品先は、eBay、楽天、Yahoo! をはじめとする、世界の33モールへの同時販売が可能です。これにより、露出機会を劇的に増加させ、希望価格での最短販売を実現いたします。面倒な出品作業は一切不要です。





3. 熟練のスタッフによるスムーズなオペレーション体制

熟練の専門スタッフと独自の効率的なワークフローを構築しております。検品、撮影作業を含む一連のプロセスを全て代行し、「検品待ち」「撮影待ち」による機会損失を徹底的に排除いたします。仕入れられた商品は、最速のリードタイムで出品対応へと移行されます。





4. 安心の精算サイクルとデータ提供

安定した資金繰りを可能にする、分かりやすい入金サイクルを設計しております。精算フローは月締め・翌月末払い（翌月末日に売上金をご入金）であり、月初に売上金をまとめてご入金いたします。 また、万が一、商品が売れ残った場合においても、撮影データおよび販売データ一式をお客様にお渡しするため、その後の販売戦略に活用することが可能です。

■サービス導入と精算フロー

導入の流れ：

お客様には、プラットフォームよりお申し込み後、取引条件を決定いただき、委託商品リストと商品を弊社倉庫に元払いでご発送いただきます。商品到着後、専門スタッフが出品作業を進め、販売が開始されます。



精算フロー：

商品販売完了後、販売希望額から代行手数料を差し引いた金額を、翌月末日にご入金いたします。



（例）ご希望の販売金額が10,000円の場合、代行手数料1,500円（ご希望の販売額での手数料）を差し引き、実際の受領額は8,500円となります。

■ 今後の展望

― WASAVIVAは「リユース業界の基準」をつくるプラットフォームへ

WASAVIVAは、EC運営を代行するサービスであると同時に、

リユース業界全体の品質基準をつくるプラットフォームとしての役割を担っていきます。

現在、国内外のリユース市場では、企業ごとに「撮影方法」「コンディション基準」「採寸項目」「情報表記」が異なり、購入者との認識のズレや、品質評価の不統一が課題となっています。

WASAVIVAは、出品業務のプロセスを通じて、撮影・採寸・コンディション情報の標準化を進め、商品の価値が“正しく伝わる”状態でEC流通される仕組みを構築していきます。

日本のリユース品は、品質、文化、サステナビリティの観点から、世界で最も競争力のある商品のひとつです。WASAVIVAは、その魅力を 見える化し、伝わる形にし、世界へ届ける インフラとなります。

目指すのは、日本のリユース品を “世界流通No.1” にすること。

詳しくはこちらから :https://wasabi-inc.biz/help/wasaviva_application/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=wasaviva

■ワサビITカンファレンス2026について

本カンファレンスは、弊社システム WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）の導入や運用について、

リアルタイムで疑問や不安を解消できるとともに、大手モールの登壇や企業様との交流など、

参加者限定のコンテンツを多数用意しています。

リユース事業者様、EC販売の事業担当者様はもちろん、

少しでも「WASABI SWITCH」に興味がある方は、ぜひお越しください！

■WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/153_1_530a52567f8c3d4fceaa463d8c579503.jpg?v=202512080328 ]

「WASABI SWITCH」は、ECモール運営の業務を円滑にする「リユース特化型EC一元管理システム」です。一括出品・受注、買取管理・在庫連携などの機能によって、複数モールにおける各業務の現状を劇的に改善し、ショップの売上・利益の向上を図ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]実際の導入事例を詳しく見る :https://wasabi-inc.biz/world-switch/case/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=wasaviva

■株式会社ワサビについて

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。日本が扱う質の良い商品を、海外で効率的に販売できる国内外EC管理システムを開発、運用しています。

リユース業界のさらなる発展を促し、リユース・リサイクルビジネスを通じて、環境・経済共に持続可能な社会を目指すイベント「リユースフェス」の事務局を務めるなど、イベント運営にも力を入れています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/153_2_a891dc12f59c9f4aa7fa622651f37d09.jpg?v=202512080328 ]



本件に関するお問い合わせ

担当者：株式会社ワサビ 広報担当

TEL: 050-5838-3170（代表）

お問い合わせはこちらから :https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=wasaviva