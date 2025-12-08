１２月１２日（金）に横浜駅の地下２階南北連絡通路において開業する新しいワクワクが広がる駅のオープンスペース「ＨＡＭＡ　Ｂ２」の概要をお知らせします！

東急株式会社

東急電鉄株式会社（東京都渋谷区、取締役社長 福田 誠一）と横浜高速鉄道株式会社（横浜市中区、代表取締役社長 森 秀毅）が２０２５年１２月１２日（金）に横浜駅の地下２階南北連絡通路において開業する駅のオープンスペース「ＨＡＭＡ Ｂ２（読み方：ハマビーツー）」の概要をお知らせします。

「ＨＡＭＡ Ｂ２」では、「人生が行き交う、横浜の中継地点」をコンセプトに、さまざまな企画・イベントを展開するイベントスペースと、お客さまの手荷物などをお預かりするロッカースペースを設けます。

イベントスペースでは、２０２５年１２月１２日（金）～２０２６年２月中旬頃（予定）まで、

２０２６年１月１日（木・祝）公開予定の河森正治監督最新作の劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』とコラボレーションした企画を実施します。主人公の前澤 栞がスマホの中に広がる異世界の横浜に閉じ込められてしまうストーリーにちなみ、スマホの中に閉じ込められた写真が撮れるフォトスポットや、河森監督が手掛けたメカデザインの設定資料や絵コンテ素材など、アニメの世界観を楽しむことができるパネルを展示します。

今後も同スペースでは、横浜駅周辺エリアで開催される音楽ライブや映画作品などと連携した取り組みをはじめ、さまざまな企画・イベントを展開する予定です。

ロッカースペースには、株式会社ＪＲ東日本スマートロジスティクスが開発した次世代の多機能ロッカー「マルチエキューブ」を導入します。Ｓ・Ｍ・Ｌサイズ合わせて３３０ボックスのロッカーを設置し、お客さまの手荷物預入ニーズに対応します。通常の預入利用はもちろん、「マルチエキューブＷＥＢサイト」からの空き検索・事前予約も可能です。１２月１２日（金）１０時から通常の預入を開始し、同日から事前予約も可能です。

また、開業日当日の１２月１２日（金）１１時からオープニングイベントを開催し、

「ＨＡＭＡ Ｂ２」の概要説明に加え、『迷宮のしおり』の河森正治監督をゲストに迎えたトークショーを予定しています。

「ＨＡＭＡ Ｂ２」とオープニングイベントの詳細については別紙をご覧ください。

オープンスペース「ＨＡＭＡ Ｂ２」イメージ『迷宮のしおり』フォトスポットイメージ

【別紙】

１．「ＨＡＭＡ Ｂ２」について

（１）名称：「ＨＡＭＡ Ｂ２」（読み方：ハマビーツー）

（２）営業時間：初電～終電 ※１２月１２日（金）は１０時００分から営業

（３）場所：東横線・みなとみらい線 横浜駅地下２階南北連絡通路内

（４）「ＨＡＭＡ Ｂ２」のコンセプトについて

「人生が行き交う、横浜の中継地点。」

人々の日常と非日常が重なり合うこの場所には

さまざまな人生が交差する。

横浜のワクワクが広がる中継地点「ＨＡＭＡ Ｂ２」

【デザイン製作者（横浜ファンカンパニー株式会社）】

「横浜ファンカンパニー」は、企業・地域・コミュニティの“ワクワクする仲間づくり（＝ファンづくり）”を育むプロジェクトを手がけるＰＲ・企画会社です。 私たちにとっても大切な街・横浜で、横浜高速鉄道さま、東急電鉄さまと共に話し合いを重ねながら「ＨＡＭＡ Ｂ２」という場を形づくります。 コンセプトは「人生が行き交う、横浜の中継地点。」 。日常と非日常が交差し、さまざまな人生が行き交うこの場所を、人と街をつなぐ“一本の線”としてデザインしています。 ロゴは、その線を行き交う“人＝人生”を表現し、一つひとつのビジュアルが連なり、つながり合うように構成されています。 この場所が、ワクワクする出会いと体験の拠点として育っていくことを願っています。

横浜ファンカンパニー株式会社

ＨＰ：https://yokohamafuncompany.com/

（５）事業内容：

１.さまざまな企画・イベントを展開するイベントスペース

約２００平米のイベントスペースでは、横浜駅周辺エリアで開催される音楽ライブや映画作品などと連携した取り組みをはじめ、さまざまな企画・イベントを展開する予定です。

イベントスペースの最初の活用として、世界中から注目を集めるクリエイター、河森正治監督による初の劇場長編オリジナルアニメーション『迷宮のしおり』とコラボレーションした企画を行い、作中に登場する異世界の横浜を感じられるフォトスポットやアニメの世界観を楽しむことができるパネルを展示します。

■展示期間：２０２５年１２月１２日（金）１２時～２０２６年２月中旬頃（予定）

※終了のタイミングは変更になる可能性があります。

▲ 河森監督による絵コンテ、メカデザイン設定などの資料を紹介するパネル

２.お客さまの手荷物などをお預かりするロッカースペース

株式会社ＪＲ東日本スマートロジスティクスが運営する多機能ロッカー「マルチエキューブ」は、通常の預入利用に加え、「マルチエキューブＷＥＢサイト」から空き検索・事前予約も可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10686/table/1221_1_610f5453f5a97fdce7b046537716fd70.jpg?v=202512080557 ]

※１ 営業開始日は変更になる場合があります。また一部機能については準備が整い次第、開始となります。

※２ 利用料金は変更になる場合があります。利用料金は１日単位で加算されます。金額は税込みです。

※３ 「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

２．オープニングイベントについて

「ＨＡＭＡ Ｂ２」の開業を記念し、オープニングイベントを開催します。スペースの概要説明に加え、『迷宮のしおり』の河森正治監督をゲストに迎えたトークショーを予定しています。

（１）開催日時：２０２５年１２月１２日（金）１１時００分～１１時３０分

（２）会 場：「ＨＡＭＡ Ｂ２」イベントスペース

（３）内 容：「ＨＡＭＡ Ｂ２」概要説明、『迷宮のしおり』河森正治監督によるトークショー

河森正治監督【河森正治監督 プロフィール】

アニメーション監督、メカニックデザイナー、ビジョンクリエーター、２０２５年 大阪・関西万博 テーマ事業プロデューサー、アニメツーリズム協会会長

＜代表作＞

『マクロス』シリーズ、『アクエリオン』シリーズ（原作、監督、メインメカ）、『機動戦士ガンダム００８３スターダストメモリー』（メカスタイリング）、宮沢賢治の半自伝的アニメーション『イーハトーヴ幻想 ＫＥＮｊｌの春』（原作、監督）、『攻殻機動隊』、ソニー“ＡＩＢＯ”『ＥＲＳ-２２０』、日産デュアリス『パワード・スーツ デュアリス』、『新世紀ＧＰＸサイバーフォーミュラ 』、『アーマードコア』、『デモンエクスマキナ』（メカデザイン）、ソニー・スマートウォッチｗｅｎａオリジナルモデル盤面デザインなど。

【参考】

『迷宮のしおり』

「マクロス」「アクエリオン」シリーズなどで知られる河森正治監督初のオリジナル長編アニメーション。

「歌」「ＳＦ」「三角関係」という河森作品の三種の神器に、スマートフォンを組み合わせた異世界脱出劇を 、ホラーかつエモーショナルに誰もが共感できる青春賛歌として描き出し、新たなフィールドへと挑む。

スマホの中に広がる世界に迷い込んだ主人公・前澤栞を演じるのは、世界的人気を誇る「新しい学校のリーダーズ」のＳＵＺＵＫＡ氏。

スマホの中の異世界で出会うウサギのスタンプ・小森を原田泰造氏、若き天才起業家・架神傑を「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」寺西拓人氏が演じる。

『迷宮のしおり』公式サイト：https://gaga.ne.jp/meikyu-shiori/

■東急電鉄株式会社ホームページ

https://www.tokyu.co.jp/railway/

■横浜高速鉄道株式会社ホームページ

https://www.mm21railway.co.jp/

