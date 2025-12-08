『Delta Force』世界初の20vs20「ウォーフェア世界大会」が12月11日開幕総額20万ドルをかけ、世界8チームがハノイで激突

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質なFPSタイトルを手掛けるTeam Jade は、『Delta Force』として初となる 20 vs 20 ウォーフェア世界大会「2025 Delta Force Invitational: Warfare」 の詳細を発表しました。

本大会は 12月11日～14日 にかけてベトナム・ハノイで開催され、世界中から選抜された8チームが賞金総額20万ドル（約3,200万円）をめぐり、4日間にわたる熾烈な戦いを繰り広げます。歩兵・車両・航空戦力が入り乱れる本作最大規模のコンバインド・アームズ戦をそのまま競技化した本大会は、20 vs 20 というスケールで実施される世界初の国際大会でもあり、『Delta Force』が掲げる大規模戦闘の魅力がついにグローバルな舞台で証明される機会となります。

戦術理解、チーム連携、ビークル運用──すべてが勝敗を左右する、比類なき競技体験が待ち受けています。

■出場チーム（世界8チーム）

本大会には、各地域の予選や選抜を勝ち抜いた 世界8チーム が参戦します。いずれも実力と戦術理解に定評のある強豪ばかりで、20vs20という大規模戦闘にふさわしい顔ぶれが揃いました。

参戦するのは以下のチームです：

Teng Long, ToxidoNxG, Hostile Response, DNI,

RRQ x 7SINS, No Mercy, RLF Rapid Lofi, Project One

歩兵戦闘からビークルの連携運用まで求められるウォーフェアモードにおいて、それぞれがどのような戦略を打ち出し、どんなドラマを生むのか--世界が注目する激戦が予想されます。

■大会スケジュール

開催期間：2025年12月11日（木）～14日（日）

毎日：05:00 UTC（日本時間14:00）開始

・12月11～13日：プレーオフ（ダブルエリミネーション方式）

・12月14日：勝者側・敗者側ファイナル、ハーフタイムショー、グランドファイナル

4日間を通して、戦術・連携・ビークル運用が勝敗を分ける、白熱のバトルが生中継されます。

■視聴方法（全試合ライブ配信）

本大会はハノイより世界同時配信され、以下の日本公式チャンネルで視聴可能です。

『Delta Force』概要

タイトル：Delta Force

開発：Team Jade

パブリッシャー：TiMi Studio Group

プラットフォーム：PC/Consoles/Mobile

PC版&モバイル版正式リリース日：2025年4月22日

コンソール版正式リリース日：2025年8月19日

料金：基本無料、ゲーム内課金あり

『Delta Force』について

『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。

Team Jadeについて

Team Jadeは、TiMi Studio Groupに所属、『Call of Duty: Mobile』や、10年以上にわたり人気を誇るPCシューターゲーム『Assault Fire』の開発で知られ、BAFTAやTGAなどの受賞歴を持つ業界のベテランが集う精鋭開発チームです。