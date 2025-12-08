三井住友カードと放課後NPOアフタースクールがキャッシュレス体験プログラムを企画・制作

特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール

特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール（本部：東京都文京区、代表理事：平岩国泰、以下：「放課後NPOアフタースクール」）は、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：「三井住友カード」）と、子どもたちが社会で生きる力として重要な「信用」と「計画性」を身につけることを目的とした小学生向け体験プログラム『発見！お金のカタチ～信用でつながる私たちの社会～』を共同で企画・制作しました。

本プログラムは、三井住友カードの社会貢献活動「タッチハッピー」の寄付により実施するもので、2025年9月に放課後NPOアフタースクールが運営するアフタースクールにてトライアル（試行実施）を完了し、12月に東京都と大阪府の放課後の居場所にてそれぞれ１回ずつ本番プログラムを実施予定です。

■ 実施背景

キャッシュレス化が進む現代では、子どもたちが「見えないお金」と向き合う力が求められています。便利さの裏で、お金の価値や信用の仕組みを理解する機会は減少しています。こうした変化に対応し、子どもたちが計画性の大切さについて考え、社会とのつながりを感じながら学べる場として本プログラムを実施します。

三井住友カードはキャッシュレスや金融教育の知見を、放課後NPOアフタースクールは放課後の教育現場での経験を活かし、それぞれの強みを掛け合わせて、社会と子どもをつなぐ新しい学びの形を生み出すことを目指しています。

■ プログラム内容

本プログラムは、様々なお金のカタチを学びながら、子どもたちが体験を通じて「信用」や「計画性」を理解できる構成になっています。導入では「お金の歴史」や「信用」について、クイズ形式で考えることで、子どもたちが自然に興味を持てるようにしています。続く体験パートでは、キャッシュレス決済を模した買い物体験やグループワークなどを通して、人との約束を守るの大切さを実感します。最後のまとめでは振り返りも行い、体験から得た気づきを言葉にし、日常生活や将来の行動につなげることを目指しています。

■ 実施概要

タイトル：発見！お金のカタチ～信用でつながる私たちの社会～

実施期間：2025年12月

実施回数：2回

会場：小学生の放課後の居場所（放課後児童クラブ／放課後子ども教室等）

対象・定員：小学1～6年生／各回30名 参加費：無料

※実施先は決定済みのため、一般募集の案内はございません。

■ 9月トライアル実施の様子

2025年9月に放課後NPOアフタースクールが直接運営するアフタースクールにて、『発見！お金のカタチ～信用でつながる私たちの社会～』のトライアルを実施しました。当日は、18名の子どもたちが参加し、クイズやお買い物体験を通して“信用”と“計画性”を考えるプログラムに取り組みました。子どもたちは終始楽しそうに参加し、お金を“どう使うか”を真剣に考える表情が見られました。活動後の振り返りでは、「これからは借りたものはきちんと返す」、「友達との約束はちゃんと守る」といった声が寄せられ、学びを自分の言葉で表現する姿が印象的でした。

今回のトライアルで得た学びを生かし、12月の本番プログラムではより多くの子どもたちに体験の機会を届けていきます。

■ タッチハッピーとは

「タッチハッピー」は、三井住友カードのキャッシュレス推進を通じた社会貢献活動です。

タッチ決済の利用回数に応じて、一定額が三井住友カードから寄付され、その寄付金をもとに子どもや地域の支援活動を行っています。これまで、放課後NPOアフタースクールをはじめとするパートナー団体との連携により、「日々のタッチが様々な社会課題を解決する」仕組みを実現しています。

本プログラムも、この「タッチハッピー」の寄付により企画・制作された取り組みのひとつです。

（参考：タッチハッピー特設サイト https://www.smbc-card.com/brand/touchhappy/index_no14.jsp）

■ 会社・団体概要

＜三井住友カード株式会社＞

三井住友カードは、SMBCグループの一員として、事業活動を通じた社会課題の解決とSDGsの実現を目指しています。環境、コミュニティ、次世代を重点課題とし、キャッシュレス社会の推進や金融経済教育の充実に注力しています。

コーポレートサイト： https://www.smbc-card.com/



＜特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール＞

「日本中の放課後を、ゴールデンタイムに。」をミッションに活動。2009年に法人化。自由で豊かな放課後を日本全国で実現するため学校施設を活用した放課後の居場所「アフタースクール」を運営。子どもが主体的に過ごせる環境づくりに力を入れています。また、 企業や自治体と連携して、全国の放課後の居場所における環境整備や人材育成の支援、子どもたちの体験機会創出に取り組んでいます。活動に賛同くださる多くの方々とともに、社会全体で子どもたちを育むことにチャレンジし続けています。

WEBサイト： https://npoafterschool.org/