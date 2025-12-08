名古屋市障害者差別相談センター　市民講演会のご案内【2/７(土)】

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

俳優としてご活躍中の東ちづるさんによる特別講演をお届けします。


東さんは、俳優の傍らアートや音楽、映像、舞台などのエンタメを通じて、誰も排除しない「まぜこぜの社会」をめざし、一般社団法人「Get in touch」代表を務められています。障害のある人もない人も子どもも大人もみんながまぜこぜの「共生社会」の実現について考えます。


日時：令和８年２月７日（土）午後１時30分～3時４０分


会場：鯱城ホール


定員：6５0名（参加無料・事前申込制、応募多数の場合は抽選）


内容：＜第１部＞基調講演


　　　　　　　　■「障害者差別解消法がめざす社会」


　　　　　　　　　　椙山女学園大学人間関係学部人間共生学科教授　手嶋　雅史さん


　　　＜第２部＞特別講演


　　　　　　　　■「まぜこぜの社会をめざして」　


　　　　　　　　　　俳優・一般社団法人Get in touch代表　東　ちづるさん


申込方法：令和８年１月２１日（水）必着（1回の申込みにつき2名まで）


　　　　　申込みは、こちらから（https://forms.gle/tTkzBGRrSZd9DihK9）


　　　　　はがきでもお申込みできます。



詳細は、当センターホームページをご覧ください。


名古屋市障害者差別相談センター（https://nagoya-sabetsusoudan.jp）






申込み・アクセスはこちらから