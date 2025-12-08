【即完売につき追加開催決定！】貸切ポートライナーで神戸の夜景とジャズを楽しむ「神戸ナイトビューライナー」を販売開始

一般財団法人 神戸観光局

一般財団法人神戸観光局が運営する、着地型観光プログラムのプラットフォーム「神戸のとびら」で、11月30日（日曜）に初開催した「神戸ナイトビューライナー」が、販売開始から1週間足らずで満席となりました。

参加者からは「貸し切りのポートライナーで特別感を味わえた」「照明を落とした暗い車内で、神戸の夜景をよりくっきり楽しめた」「生演奏を聴きながら移動できるのは贅沢な体験だった」などの声が寄せられ、大変好評をいただきました。この反響を受け、追加開催が決定し、本日より販売を開始いたします。

ポートライナーから見る神戸の夜景 ポートライナーの車内でのジャズの生演奏

本プログラムでは、神戸港と市街地を一望できるポートライナーを特別に貸し切り、夜景・ジャズ、コースディナーを一度に楽しめる神戸ならではのナイトプランをお届けします。走行中は車内の照明を落とし、ジャズの生演奏とともに、車窓かたの夜景を満喫。神戸スカイブリッジでは運行速度を落とし、神戸空港周辺の夜景ゆっくりとご覧いただきます。さらに、当日は「神戸ルミナリエ」が開催されており、車窓からご覧いただける可能性もあります。神戸空港島にあるラヴィマーナ神戸では、ジャズ生演奏とともにコース料理をご堪能いただけます。

【神戸ナイトビューライナー ～特別貸切ポートライナーで楽しむ神戸の夜景と海辺の美食～】

◇日程：2026年1月31日（土曜）

◇参加費：12,200円

（往復乗車／コースディナー／フリードリンク／お土産付き）

◇定員：62名（最少催行人数40名／13歳以上）

◇企画・協力：神戸市、神戸新交通株式会社

◇主催：株式会社プロアクティブ

「ラヴィマーナ神戸」にてジャズ生演奏を聴きながらディナーを堪能

◇内容

特別貸切ポートライナー運行（三宮駅～神戸空港駅往復）

・車内の照明を落とし、神戸港や市街地の夜景を堪能

・神戸スカイブリッジでは徐行運転でより長く夜景を満喫

車内ジャズ生演奏（往路のみ）

・久米博カルテット、水野由美カルテットのジャズ生演奏を鑑賞

（神戸の老舗ジャズハウス「LIVE HOUSE Great Blue」協力）

海辺のリゾート「ラヴィマーナ神戸」でのコースディナー

・ジャズの生演奏、フリードリンク付きディナーを堪能

神戸スイーツのお土産付き

・「ユーハイム」のバウムクーヘンのお土産をお持ち帰り

◇お申し込み方法：

公式サイトの予約フォームより、氏名、電話番号、参加人数等を入力の上、お申し込み

神戸のとびら公式サイト：https://kobe-door.feel-kobe.jp/

※電話、FAXでの申込受付はなし ※所定の期日以降はキャンセル料金が発生