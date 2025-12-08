株式会社ホリプロ

中央競馬会で活躍する、吉村誠之助騎手と12月1日付でマネジメント契約を締結いたしました。

吉村誠之助騎手の競馬により専念できる環境づくりのため、

各種メディア出演・イベント出演等を中心に総合的なサポートを行って参ります。

引き続き、ご支援賜りますようお願い申し上げます。

～吉村誠之助選手よりコメント～

「このたび、ご縁がありましてホリプロとマネジメント契約を締結し、今後の活動のサポートをしていただくことになりました。尊敬する先輩方も所属しており、大変心強く思っております。

【競馬】という競技をより一層広く愛されるスポーツとして、先輩方が繋いでこられたバトンを引き継いでいきます。未熟ではありますが、今後も一つでも多くの勝ち星をあげられるよう、一段と競馬に精進していきますので応援のほど宜しくお願い致します。」

〈吉村誠之助・ヨシムラ セイノスケ〉

2006年1月4日生（19歳） 兵庫県出身

所属：栗東・清水 久詞厩舎

【主な成績】

2024年 JRA33勝

2025年 JRA62勝（12月8日現在）

通算95勝（12月8日現在）