TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」、2025年12月度（第45弾）のMonthly Artistにback numberが決定！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」とオーディオストリーミングサービス「Spotify」が共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」の、2025年12月度（第45弾）のMonthly Artistにback numberが決定しました。

"Buzz（バズ・流行り）"＋"Track（楽曲・追跡する）"を掛け合わせた「Buzz Tracker」では、TikTok JapanとSpotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組の「Monthly Artist」を共同で応援していきます。TikTokでは、ショートムービーや楽曲ページを通じて、アーティストの魅力を多角的に掘り下げ、Spotifyでは「Buzz Tracker」をはじめとする様々なプレイリストを通して、楽曲の魅力をユーザーに届けていきます。



TikTokとSpotifyの「Buzz Tracker」プレイリストでは、日本におけるクリスマスの定番曲としても挙げられる「クリスマスソング」、今年リリースされ再生回数が1億回を突破している「ブルーアンバー」をピックアップしています。また、NHKウィンタースポーツテーマソングの新曲「どうしてもどうしても」の音源が、リリースに先駆けてTikTokで使用することが可能です。



また、本企画のローンチに合わせて、back numberのTikTokアカウントでは、TikTokでしか見ることができない様々な投稿が行われる予定です。



back number TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@back_number_official



「Buzz Tracker」2025年12月度（第45弾）Monthly Artist: back number コメント

12月のBuzz Tracker Monthly Artistにback numberを選んでいただきありがとうございます！

スタジオで曲ばっかり作ってるのでたまに「back numberって聴いてもらえてるのか？」って不安になってたので、ほんとに嬉しいです！！！



「Buzz Tracker」プレイリスト（TikTok）：

https://www.tiktok.com/playlist-music/Buzz-Tracker-7081543689138391809

「Buzz Tracker」プレイリスト（Spotify）：

https://spotify.link/BuzzTracker



back number プロフィール

Vocal＆Guitar：清水依与吏、Bass:小島和也、Drums:栗原寿の３ピースバンド。

2004年に結成、2011年メジャーデビュー。2017年にベストアルバム『アンコール』が80万枚を超える大ヒットを記録。2021年には「水平線」が9週連続ストリーミングチャート1位を記録。2023年に9公演の5大ドームツアーは完売で38万人を動員。2024年、初のアリーナ対バンツアー"anti sleeps tour 2024"を全国15ヶ所32公演で開催し32万人を動員。2025年4月、カンテレ・フジテレビ系ドラマ「あなたを奪ったその日から」主題歌「ブルーアンバー」を、6月にはモスバーガー新ブランドCM『食べるHAPPY』篇のCMソング「ある未来より愛を込めて」をリリース。さらに8月には、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』の主題歌を書き下ろしの「幕が上がる」で担当した。

現在「水平線」（８億再生）、「高嶺の花子さん」（7億再生）をはじめストリーミング1億再生の大台を突破している曲は28曲。圧倒的なクオリティの楽曲と卓越した表現力で幅広い世代から人気を集めるアーティスト。



【Spotify について 】

www.spotify.com/(https://open.spotify.com/intl-ja/)

Spotifyは2008年のサービス開始以来、音楽の聴き方を進化させてきました。 Spotifyでは1億曲以上の音楽や600万番組以上のポッドキャストを無料でも発見・管理・共有いただけますが、有料のプレミアムプランである「Spotify Premium」にアップグレードいただくと、広告が入らず、より良い音質で、ダウンロードすればオフラインでもお楽しみいただけます。 Spotifyは世界で最も人気のあるオーディオストリーミングサービスであり、世界180を超える国と地域で2億6,800万人以上のSpotify Premium会員を含む6億7,800万人以上のユーザーが利用しています。

Spotifyニュースルーム

「For the Record」： https://spotifynewsroom.jp/



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。