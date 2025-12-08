【渋谷の人気隠れ家レストランで心躍るクリスマス】厳選牛のローストやポルチーニパスタ＆飲み放題！＃802 CAFE&DINER 渋谷店にてクリスマスコースご予約受付中！

株式会社エスエルディー

様々なスペースやイベントの企画・運営を手がける株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、＃802 CAFE&DINER 渋谷店にて、2025年12月12日（金）～25日（木）の期間にお楽しみいただけるクリスマス限定スペシャルコースのご予約を承っております。

メインの「厳選牛のローストステーキ～シャリアピンソース～」や、「削りチーズとベーコンのポルチーニクリームリガトーニ」、デザートにはXmas特製のスイーツなどが楽しめるラインアップ。また、20種類以上のドリンク飲み放題が2時間ついて、お一人様6,000円でお楽しみいただけます。

渋谷の夜景が見える隠れ家カフェで、ゆったりクリスマスコースを楽しむことができ、デートなどでのご利用はもちろん、ご友人やご家族との小さなクリスマスパーティーにもぴったりです。

今年のクリスマスは平日なので、少し早めのクリスマスを予定している方にもお楽しみいただけるよう、12月12日（金）よりご提供いたします。

大切な方とゆっくり落ち着ける隠れ家カフェでちょっと特別な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

ご予約はこちら :https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13156935/party/280292407

■クリスマスコースについて

【2025X'masプラン】厳選牛のロースト×Xmasスイーツなど全8品プラン《2時間飲み放題付》

開催期間：2025年12月12日（金）～25日（木）

コース価格：6,000円（グルメサイトのクーポン利用価格）

≪コース内容≫

ウェルカムカクテル【スパークリングor季節のカクテル】

１.生ハム、ナポリ産サラミ、モルタデッラのシャルキュトリー盛り合わせ

２.カボチャとドライフルーツのサラダ

３.富士山サーモンカルパッチョ

４.季節野菜とアンチョビソテーのグリーンサラダ

５.クリスピーフレンチフライ&骨つきフライドチキン

６.削りチーズとベーコンのポルチーニクリームリガトーニ

７.厳選牛のローストステーキ～シャリアピンソース～

８.クリスマス特製スイーツ 自家製クレームダンジュ ストロベリーソース

………………………………………………………………………………

・【組数限定】+1,500円で窓際カップルシート確約可能 ※お電話にてお問い合わせ下さい。

………………………………………………………………………………

※生ビール・ワイン・カクテル・ソフトドリンクなど20種類以上の2時間飲み放題付

（ラストオーダーは30分前）

※写真の内容は一例です。季節や仕入れ状況により変更の場合がございます。

※人気の窓際カップルシート確約はプラス1,500円にて承ります。限定数につき、ご希望のお客様はお早めにお電話にてご予約ください。

※他にもリーズナブルなコースをご用意しております。詳しくは予約サイトをご確認ください。

■＃802 CAFE&DINER 渋谷店について

渋谷駅ハチ公口から徒歩３分、友達の部屋（家）に遊びに来たような空間でアットホームなお料理とおもてなしが楽しめます。メニューは「出来立て」を追求した、温かみのあるラインアップ。ソファ席が豊富なので、ゆったりくつろぎたい女子会やデートに最適です。Wi-Fi完備、電源コンセントを使用できる席もあるため、リモートワークにもオススメ。

＃802 CAFE&DINER 渋谷店

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町28-3 いちご渋谷文化村通りビル 8F（渋谷駅より徒歩３分）

電話番号 ：03-6809-0554

営業時間 ：日～火曜日・祝日 11:45～22:30（LO：21:30）水～土曜日・祝前日 11:45～23:00（LO：22:00）