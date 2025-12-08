SHIN-JIGENが内閣府主催の「マッチングピッチ2025」に登壇　　―オンサイトラーニングエッジAIによるインフラの異常検知技術を紹介―

株式会社SHIN-JIGEN

ロボティクスとエッジAI※1を武器にブレークスルーをサポートする株式会社SHIN-JIGEN（奈良県奈良市、代表取締役兼CEO：藤本弘道、以下SHIN-JIGEN）のエッジAI事業統括の岡本球夫は、2025年11月25日（火）にTokyo Innovation Baseで開催された内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局主催の「マッチングピッチ2025」※2に登壇しました。

政府では「スタートアップ育成５か年計画」（令和４年11月28日新しい資本主義実現会議決定）等に基づき、スタートアップ育成に向けた公共調達の活用促進が取り組まれており、その一環として、行政機関（国・地方公共団体）が、スタートアップ企業の有する新技術・新サービスに関する知見を高めるとともに、スタートアップ企業とのつながる機会を創出することを目的に本イベントが開催されました。

SHIN-JIGENのオンサイトラーニングエッジAIでインフラ設備の異常を検知するソリューションが、「マッチングピッチ2025」に採択され、社会・行政課題の効率的な解決に資する新技術・新サービスとしてピッチ登壇とデモ展示を行いました。本イベントに参加した行政機関や企業、他のスタートアップ企業との濃密な意見交換を通じ、SHIN-JIGENのソリューションをインフラに活用していただく足掛かりとすることができました。

これからもSHIN-JIGENは、ロボティクスとエッジAIの知見を活用しつつ、「未来実装」の立場から、みなさまの生活や社会のアップデートに取り組んでまいります。

※1：エッジAI……AIによる情報処理を、クラウド上ではなく、ネットワークのエッジ（端末やデバイス）側でおこなう技術。リアルタイム性やセキュリティ、通信コストの面で大きなメリットがあるほか、AIの力をより社会活動や実生活に即したかたちで実装できることから、“インフラの概念を変える技術”として注目されている。

※２：内閣府「マッチングピッチ2025」公式ホームページ

行政機関とスタートアップをつなぎ、社会課題や行政課題の解決を加速することを目的とした内閣府

主催のプログラムです。多様化・複雑化する行政ニーズに対し、柔軟で革新的な技術やサービスを持

つスタートアップを公共調達の場に呼び込み、行政サービスの向上と業務効率化、そしてスタートア

ップ育成の同時実現を目指して開催される。

https://j-startup-city.csti-startup-policy.go.jp/matchpitch2025

＜会社概要＞

名称 ： 株式会社SHIN-JIGEN

所在地 ： 奈良県奈良市

代表者 ： 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 ： 2022年5月

URL ： https://shin-jigen.co.jp/

公式note： https://note.com/shin_jigen

企業説明： ロボティクスにもとづく人間拡張・人間扶助のテクノロジーを駆使して、日々の暮らしやビジネスシーン、福祉生活に未来目線のプロダクトやサービスを提供。未来を現在に実装する「未来実装カンパニー」。

＜株式会社SHIN-JIGENへのお問い合わせ先＞

お問い合わせページ：https://shin-jigen.co.jp/#CONTACT