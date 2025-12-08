バイクライダー向け時計「MOTO-R」から、日常からツーリングまで軽快に使えるΦ38mm新モデル『MOTO-R Mid』が登場。

株式会社 ケンテックスジャパン

国産の腕時計メーカーである株式会社ケンテックスジャパン(本社：東京都台東区、代表取締役：橋本 直樹、以下ケンテックス)は、2025年1２月７日（日）に、バイクライダー用腕時計 MOTO-Rシリーズの新作ケース径38mmサイズのMidサイズ『MOTO-R Mid』を発売しました。MOTO-Rシリーズならではのライディングに適した操作性と耐振構造を受け継ぎながら、ワンタッチでベルト交換ができる新機構や方位を確認できるインナーローテーションリングを新採用したコンパクトサイズのMOTO-R Midが登場。

・MOTO-R公式オンラインサイト：https://www.moto-r-shop.com/

・MOTO-R Official：https://www.kentex-moto-r.com/

■実用性重視の逆位置リューズデザイン

一般的な時計では3時位置にレイアウトされるボタン類を、全て逆側9時位置に配置することで、走行時に着用してもボタンの誤作動がなく、ハンドル操作を妨げない2輪ライダーにとって実用的なデザインとなっています。 グローブをしたままでも扱いやすく、必要な時にサッと触れる、気負わず使える操作性を実現しました。

■使いやすくタフな選び抜かれた外装素材

汗や雨、長時間の振動など、ツーリングで出会う様々なシーンに寄り添う為、ケースにはSUS316L 高耐蝕性ステンレスを採用。風防には傷に強いK1 強化ガラスを組み合わせ、視認性と耐久性を高いレベルで両立しています。防水性は10気圧防水仕様で、突然の雨や走行中の水しぶきなど、ライダーが直面するさまざまな天候変化を想定した防水設計です。

■視認性にこだわったダイヤルレイアウト

走行中のわずかな視線移動でも時刻を即座に読み取れるよう、12時位置には視認性の高いアラビア数字インデックスを単独で配置。スピードに乗った状態でも上下の向きや針の位置関係を迷わず把握でき、長距離ツーリングでも疲労を溜めずに走りへ集中できます。また、インデックスと針には高性能の強蓄光を採用し、トンネルや夜間走行、早朝の薄暗い場面でも針と目盛りがしっかりと浮かび上がるよう設計。暗所でも必要なタイミングで時刻を確実に確認でき、ライダーの安全性と快適性を支えます。

■方位を確認できるインナーローテーションリング

ダイヤル外周には、バイクのブレーキディスクをモチーフにした方位計インナーローテーションリングを搭載。太陽の位置と現在時刻を利用してアナログで方位を読み取ることができ、電波が届きにくい山間部やスマートフォンのバッテリーが切れた場面でも、自分の進む方角を腕時計だけで把握できます。

■衝撃感知・補正機能を搭載したムーブメント

一般的な腕時計は、長時間にわたる振動や衝撃により、針飛びや時間ずれが発生しやすいという課題があります。MOTO-Rシリーズでは、この“ライディング特有の振動”に着目し、ムーブメント内部から耐振性を高めることを開発の重要テーマとしました。

採用したムーブメントには、振動や衝撃を検知して動作を補正する「ショックディテクションIC」を搭載。ICセンサーが電流量を制御し、ステップモーターの動作を最適化することで、衝撃時の歯車の乱れや針飛びを抑制します。結果として、ライディング中でも安定した時刻表示を維持する高い耐振・耐衝撃性能を実現しました。

■シーンに併せて交換可能な専用ベルト

工具不要のワンタッチ式ベルト交換機構により、ベルトの付け替えが手軽に行えます。

ツーリング前後の気分に合わせた交換はもちろん、汗をかいた後の洗濯など日々のメンテナンスもスムーズ。工具を持ち歩く必要がないため、使用からケアまで一連の動作を快適に行える設計です。

さらに、別売りオプションの伸縮性エクステンションナイロンベルトは、ライダージャケットや厚手のウェアの上からでも自然に装着できるよう設計されています。寒暖差のある季節や重ね着をするシーンでも腕元を締め付けず、走行中の視認性や操作性を損なわない快適なフィット感を実現しました。

■製品ラインナップ

■製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20419/table/66_1_2c7ee6c27a74e7ad76bfc13c2f1ec413.jpg?v=202512080328 ]

ご購入はMOTO-R公式オンラインストアまたは、全国の販売特約店にて可能です。

※オフィシャルブティックでは実物の展示販売も行っております。

■株式会社ケンテックスジャパン

所在地：東京都台東区上野5-5-8 IMIビル

TEL:03-5846-0811

代表取締役：橋本 直樹

設立：平成6年5月（1994年）

資本金：2,000万円

事業内容：自社ブランドウォッチの企画、製造および国内外への販売 腕時計のOEM受託生産