「MARIA BLACK（マリア ブラック）」バーニーズ　ニューヨーク六本木店にてPOP UP EVENTを開催

2025年12月10日（水）～2026年1月12日（月）の期間、バーニーズ　ニューヨーク六本木店にて、デンマーク・コペンハーゲン発のジュエリーブランド 「MARIA BLACK（マリア ブラック）」のPOP UP EVENTを開催いたします。洗練されたデザインと自由なスタイリングを提案する「MARIA BLACK」 の世界を、ぜひこの機会にお楽しみください。






巻き上がるように連なるシルエットは、どっしりとした存在感がありながら、どこか軽やかで、生き生きとした動きを感じさせます。


建築家ザハ・ハディドのスタイルや、硬い直線的なデザインを避ける彼女の考え方にインスパイアされた、大胆な曲線と流れるようなフォルムが特徴です。どこから見ても、動きを感じられるデザインが魅力です。


Coil Earring Medium - Silver 34,100円


Coil Earring Medium - Gold 37,400円







近未来的な空想の世界 “アクアティック・パーク” をテーマに、実在するあるいは想像上の生命体を形にしたコレクション。


示唆に富んだフォルムは、シルバーの滑らかな曲線の上に、光と影のダイナミックな相互作用を生み出しています。


Dolphin Earring - Silver 25,300円


Dolphin Earring - Gold 28,600円






冬の雪に覆われた景色からインスパイアされたソフトで丸みのある有機的なフォルム。


シンプルで鮮明なグラッフィク・ラインと柔らかな曲線が、ミニマルなスカンジナビアの美学を体現しています。


Tryvann Dome Earring - Silver 30,250円


Omotesando Chunky Ear cuff - Silver 19,800円



＜イベント情報＞


「MARIA BLACK」POP UP EVENT


開催店舗：バーニーズ ニューヨーク六本木店


期間：2025年12月10日（水）～2026年1月12日（月）



MARIA BLACK(https://www.instagram.com/mariablackjp/?hl=ja)
デンマークのコペンハーゲン出身のマリア・ブラックは、美しさと芸術性を兼ね備えるというコンセプトの下、他にはない独自のデザインでデイリーウエアがワンランクアップするアーバンジュエリーを大人の女性に発信。
デザインはコレクション毎に特徴があり、マリアのパッションと経験がベースとなっている。
一つのピアスで強い主張を表現し、個性的なクリエイティビティを追求。
MARIA BLACK のジュエリーは、着ける人の自由な発想と感性でスタイリングする事により完成形となる。



■本リリースに関する問い合わせ先


ショールーム セッション


TEL　03-5464-9975