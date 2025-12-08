『アイドルマスター シャイニーカラーズ』×全国温浴5施設 コラボイベント「ほっと、ひと息湯ったり気分。」事後通販を開始！

株式会社オリグレス

「たのしい」を世界中に届けるエンターテインメント・キャピタルの株式会社オリグレス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉武 優）は、エンタメコラボグッズ販売のプラットフォームとして、「ORIGRESS ONLINE（オリグレスオンライン）」を開設し、第1弾コンテンツとして『アイドルマスター シャイニーカラーズ』とのコラボレーションイベント「ほっと、ひと息湯ったり気分。」の事後通販を開始いたしました。

本コラボイベントは、2025年10月23日（木）～11月30日（日）に全国5つの温浴施設で開催し、多くのファンの皆さまにご好評をいただきました。会期中の反響を受け、このたびの事後通販では、全商品を受注販売にて展開いたします。

受注受付期間：2025年12月8日（月）14：00～2026年1月6日（火）14:00

特設サイト：https://ec.origress.com

■取扱商品

※本商品はすべて受注販売商品となります。

※受注状況により、事後通販期間終了前に受注を締め切る場合がございます。

※発送時期については各商品ページをご確認ください。

※一部ランダム商品がございます。詳細については各商品ページをご確認ください。

■公式オンラインストア開設の背景

IPを活用した横断型コラボプロジェクト「レジャフェス」で生まれるオフラインの熱量をオンラインでも継続・拡張するため、公式オンラインストア「ORIGRESS ONLINE（オリグレスオンライン）」を開設しました。あわせて、グループ会社のジャパンコンテンツエンターテイメント株式会社が実施する「コラボカフェ」や、株式会社エーワークスが制作する「コラボグッズ」も順次取り扱いを拡大してまいります。今後も、全国の皆さまへ「たのしい」を安定的にお届けできるよう、より良い購買体験の提供に向けた改善を継続してまいります。

■『アイドルマスター シャイニーカラーズ』とは

2018年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、CD、ラジオ、アニメなど幅広い展開を見せています。ゲームはenza対応ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』と『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』が配信中です。

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」詳細はこちら：https://shinycolors.idolmaster.jp/

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■コラボ連携先募集

レジャフェスでは、様々な業種の企業・団体と連携を図ることで更なる発展へつなげていきたいと考えております。以下分野で連携にご興味のある企業・団体からのお問い合わせをお待ちしております。

レジャー/エンタメ施設

観光施設

温浴施設

飲食店

旅行会社

商業施設

自治体

お問い合わせ窓口：https://origress.com/contact/

■株式会社オリグレス

代表取締役社長：吉武優

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 3A

資本金：9.7億円

社員数：100名（グループ連結・非正規含む）

事業概要：「たのしい」を世界中に届ける、唯一無二のエンターテインメント・キャピタル。「エンタメ」×「ファイナンス」×「グループ経営」を強みとし、エンタメ分野の事業を360°広域化して戦略展開。

公式サイト：https://origress.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社オリグレス 広報部

TEL：050-1790-8535 MAIL：lejapass_pr@origress.com