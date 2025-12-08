世界自然遺産登録5周年に向け奄美大島、徳之島、沖縄島北部、西表島のPR動画を公開(二次利用可)

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー（会長：浜田京介、以下OCVB）は、沖縄県より受託している「奄美・沖縄」観光交流連携事業の一環として、沖縄県・鹿児島県・（公社）鹿児島県観光連盟と連携し、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」（以下、「本遺産地域」）の魅力を紹介するプロモーション動画を公開しました。

2021年7月26日、本遺産地域はユネスコ世界自然遺産に登録され、2026年7月26日に登録から5周年を迎えます。これに先立ち、沖縄県・OCVB及び鹿児島県・（公社）鹿児島県観光連盟は、本遺産地域の自然・文化、地域に寄り添った旅の楽しみ方を紹介するプロモーション動画の公開をはじめ、引き続き本遺産地域の魅力を伝えるとともに、レスポンシブルツーリズムを促進する情報発信に努めてまいります。

動画の内容

本動画では、亜熱帯海洋性気候が育んだ広大な森や固有の生物、地域ごとに受け継がれる食文化や暮らしなどを、旅の視点から紹介しています。奄美大島・徳之島・沖縄島北部・西表島の4地域別動画と、全体をまとめたダイジェスト版の計5種類をそれぞれ長尺版・短尺版の2種類を制作し、合計10本を公開しています。

▶動画掲載場所：世界自然遺産 奄美・沖縄 ‐時を紡ぐ、彩りの島‐(https://www.youtube.com/playlist?list=PLWva3AxoBmJeaMDlNR2GHj8yre-fRBq9V)

また、本動画の最後には、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産登録５周年」を契機に作成されたロゴマークを掲出しております。

▶作成主体：奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産地域連絡会議

（報道発表）「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産 登録５周年記念ロゴマークの決定について(https://kyushu.env.go.jp/okinawa/press_00079.html)

動画の活用について

本動画は、観光事業者、教育機関、報道などの関係事業者様にご利用いただけます。

ご希望の方は、下記利用申請フォームより利用規約をご確認のうえ、お申し込みください。

▶ 利用申請フォーム (Microsoft Forms)はこちら(https://forms.office.com/r/MEZ5tki2f8)

詳細については、OCVBコーポレートサイト(https://www.ocvb.or.jp/topics/4711)をご覧ください。