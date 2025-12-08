『セガNET麻雀 MJ』シリーズと『e花の慶次～黄金の一撃』がコラボ！全国大会“e花の慶次～黄金の一撃CUP”開催

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』（以下、MJ）シリーズと、『e花の慶次～黄金の一撃』とのコラボイベント、“e花の慶次～黄金の一撃CUP”を、2025年12月8日（月）より開始しました。


『e花の慶次～黄金の一撃』をはじめとする、『花の慶次』シリーズをイメージしたアガリ演出や卓背景などの様々なコラボアイテムをGETしながら、『MJ』シリーズをお楽しみください。



■全国大会“e花の慶次～黄金の一撃CUP”概要




アプリ版『MJ』とアーケード版『MJ』で開催する、『e花の慶次～黄金の一撃』とのコラボイベントです。


大会は、東風戦と三人打ちの2種目同時開催となり、スコア合計点を競います。予選で一定以上のスコアを獲得したプレイヤーが決勝に進出し、決勝期間中に最も高いスコアを獲得したプレイヤーが優勝となります。


アプリ版『MJ』では、大会に参加し様々な条件を満たすことで、『e花の慶次～黄金の一撃』の進化型SPキャラ(SSR)やアガリ演出、卓背景など様々なコラボアイテムがもらえます。



●『MJアプリ』（スマホ/PC版）


【予選A】


開催期間：2025年12月8日（月）～12月14日（日）


受付時間：24時間


（初日は12月8日（月）7:00～、最終日は～12月14日（日）29:59）


【予選B】


開催期間：2025年12月15日（月）～12月21日（日）


受付時間：24時間


（初日は12月15日（月）7:00～、最終日は～12月21日（日）29:59）


【決勝】


開催期間：2025年12月22日（月）～12月28日（日）


受付時間：24時間


（初日は12月22日（月）7:00～、最終日は～12月28日（日）29:59）



◆特典に『e花の慶次～黄金の一撃』などのコラボアイテム多数登場！


進化型SPキャラ(SSR)「直江兼続2」のほか、『e花の慶次～黄金の一撃』をはじめとする『花の慶次』シリーズをイメージしたSPキャラ、アガリ演出、EX背景、卓背景などがイベントpt特典として獲得できます。





●イベントpt特典


≪進化型SPキャラ(SSR)≫全1種



▲直江兼続2


≪SPキャラ≫全1種



▲豊臣秀吉2


≪卓背景≫全5種


「松風の卓背景2」「利沙と骨の卓背景」など、全5種の卓背景が獲得できます。



▲松風の卓背景2　／　▲利沙と骨の卓背景


≪EX背景≫全3種


「花の慶次の背景4」など、全3種のEX背景が獲得できます。



▲花の慶次の背景4


≪アガリボタン≫全2種



▲ボタン(青)2　／　▲おふうボタン


≪アガリエフェクト≫全1種



▲裂赤襖エフェクト


◆e花の慶次～黄金の一撃ガチャ


進化型SPキャラ(SSR)「前田慶次4」「奥村助右衛門2」など『e花の慶次～黄金の一撃』をはじめとする『花の慶次』シリーズをイメージしたキャラクター、アガリ演出、卓背景、EX枠、EX背景、BGMなどコラボアイテム全60種が期間限定で登場します。



開催期間：2025年12月8日（月）7:00～12月28日（日）29:59


1回：500G





≪進化型SPキャラ(SSR)≫全4種


「前田慶次4」「奥村助右衛門2」など、全4種の進化型SPキャラ(SSR)が登場します。



▲前田慶次4　／　▲奥村助右衛門2


≪SPキャラ≫全9種


「捨丸2」「岩兵衛2」など、全9種のSPキャラが登場します。



▲捨丸2　／　▲岩兵衛2


≪卓背景≫全23種


「慶次と松風の卓背景1」「真田幸村の卓背景1」など、全23種の卓背景が登場します。



▲慶次と松風の卓背景1　／　▲真田幸村の卓背景1


≪EX背景≫全9種


「虎襖(漆黒の衝撃)の背景」「金襖(焔)の背景」など、全9種のEX背景が登場します。



▲虎襖(漆黒の衝撃)の背景　／　▲金襖(焔)の背景


≪EX枠≫全1種



▲花の慶次の枠


≪アガリボタン≫全5種


「直江兼続ボタン」「伊達政宗ボタン」など、全5種のアガリボタンが登場します。



▲直江兼続ボタン　／　▲伊達政宗ボタン


≪アガリエフェクト≫全7種


「だがそれがいいエフェクト」「裂金襖エフェクト」など、全7種のアガリボタンが登場します。



▲だがそれがいいエフェクト　／　▲裂金襖エフェクト


≪BGM≫全2種


「よっしゃあ漢唄」「漢花」



●『MJAC』（アーケード版）




【予選A】


開催期間：2025年12月8日（月）～12月14日（日）


受付時間：10：00～24：00


【予選B】


開催期間：2025年12月15日（月）～12月21日（日）


受付時間：10：00～24：00


【決勝】


開催期間：2025年12月22日（月）～12月28日（日）


受付時間：10：00～24：00



◆特典に『e花の慶次～黄金の一撃』のコラボアイテム多数登場！


対局順位によってポイントを集めるチャレンジや、来店日数に応じたスタンプなどで、ボイス付SPキャラ、卓背景、背景アイテムなどを獲得できます。





≪ボイス付きSPキャラ≫全3種


「直江兼続2」「伊達政宗2」など、全3種のボイス付きSPキャラが登場します。



▲直江兼続2　／　▲伊達政宗2


≪卓背景≫全3種


「前田慶次の卓背景2」「前田慶次の卓背景3」など、全3種の卓背景が登場します



▲前田慶次の卓背景2　／　▲前田慶次の卓背景3


≪EX背景≫全7種


「花の慶次の背景4」「金襖(焔)の背景」など、全7種のEX背景が登場します。



▲花の慶次の背景4　／　▲金襖(焔)の背景


≪アガリ点灯SE≫全3種


「直江兼続ボタン」「伊達政宗ボタン」「真田幸村ボタン」



◆e花の慶次～黄金の一撃 ガチャ


ボイス付きSPキャラ「前田慶次4」など『e花の慶次～黄金の一撃』をはじめとする『花の慶次』シリーズをイメージしたキャラクター、アガリ演出、卓背景、EX枠、EX背景などコラボアイテム全20種が期間限定で登場します。




開催期間：2025年12月8日（月）～12月28日（日）


1回：600GP



≪ボイス付SPキャラ≫全2種



▲前田慶次4　／　▲奥村助右衛門2


≪SPキャラ≫全8種


「岩兵衛2」「風魔小太郎」など、全8種のSPキャラが登場します。



▲岩兵衛2　／　▲風魔小太郎


≪卓背景≫全2種



▲前田慶次の卓背景1　／　▲絢爛傾奇ZONEの卓背景


≪EX背景≫全5種


「赤襖(焔)の背景」「白襖(愛)の背景」など、全5種のEX背景が登場します。



▲赤襖(焔)の背景　／　▲白襖(愛)の背景


≪EX枠≫全1種



▲花の慶次の枠


≪アガリ点灯SE≫全2種


「前田慶次ボタン」「奥村助右衛門ボタン」



■『セガNET麻雀 MJ』×『e花の慶次～黄金の一撃』コラボ記念Xキャンペーン開催！




開催期間：2025年12月8日（月）～12月21日（日）23:59



『e花の慶次～黄金の一撃』とのコラボ開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催します。


本キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で、合計5名様に「花の慶次グッズ」をプレゼントします。奮ってご応募ください。



※プレゼント詳細は『MJ』公式X（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）にてご確認ください。



◆参加方法


『MJ』公式Xアカウント（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）をフォローの上、当キャンペーンのポストをリポスト。



◆当選発表


当選者様へのご連絡は、Xダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。


※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。


※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。


※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。



◆対象アカウント


『MJ』公式Xアカウント：https://x.com/sega_MJ




＜『e花の慶次～黄金の一撃』とは＞


パチンコ花の慶次完全新作！


今度の戦の舞台はこれまでも何度かフィーチャーされている、『佐渡攻めの章』！



“これより我ら修羅に入る！！”



屈指の名シーンで再びアツくなれ！


集え、傾奇者たちよ！



『e花の慶次～黄金の一撃』公式サイト：


https://www.newgin.co.jp/pub/machine/keiji_ougon_ichigeki/



著作権表記：


(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央／コアミックス 1990　版権許諾証N07-99S


(C)Newgin




＜セガNET麻雀『MJ』とは＞


牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない


熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。




【タイトル概要】


名称：セガNET麻雀 MJ


対応OS： iOS／Android／Windows／MAC


App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963


Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile


配信開始日：


iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日


PCブラウザ版：2025年1月21日


価格： 基本無料（アイテム課金あり）


ジャンル： テーブルゲーム


メーカー： セガ


著作権表記： (C)SEGA


公式サイト：


『MJシリーズ』ポータルサイト　http://sega-mj.com/portal/


『MJアプリ』公式HP　http://sega-mj.com/


『MJアプリ』公式X　https://x.com/sega_MJ


『MJAC』公式HP　http://www.sega-mj.com/




■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。