山田コンサルティンググループが中国でClairfield Internationalとの協業を拡大

山田コンサルティンググループ株式会社

山田コンサルティンググループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：増田慶作、プライム市場、以下当社）は、子会社である山田商務諮詢（上海）有限公司（以下、中国現地法人）が、グローバルな中規模M&A市場におけるM&AアドバイザーであるClairfield International（本社：スイスジュネーブ、Chairman: Alexander Klemm、以下Clairfield）の中国におけるClairfieldの独占的パートナーに選定されたことをお知らせします。本提携により、中国のクロスボーダーM&Aアドバイザリー体制を一層強化します。

当社は、かねてより戦略的パートナーシップ契約のもとClairfieldと、アジアを中心としたグローバルな案件で連携してまいりました。加えて、2025年2月にClairfieldへの資本参加を行っており、当社海外事業本部クロスボーダーM&A事業部 事業部長 喜多泰之がClairfieldの取締役に就任しております。今回の協業拡大は両社の緊密な協業関係をさらに発展させるものであり、当社はClairfieldの中国における独占的パートナーとして、現地での案件対応力およびクロスボーダー取引に対する支援体制を強化します。特にインバウンドおよびアウトバウンド案件に関して、中国企業が欧州企業との間で良質な案件機会をより多く獲得できるよう支援してまいります。

＜Clairfield社 Executive Chairman Alexander Klemm氏コメント＞

「山田コンサルティンググループを中国における唯一の独占的パートナーに迎えられることを歓迎いたします。今回の提携により、両社の市場でのプレゼンスおよび案件遂行力を大幅に強化し、Clairfieldの中国での実績をさらに発展させるとともに、クライアントに持続的かつ高い付加価値を提供してまいります。」

＜中国現地法人 総経理 平井孝明コメント＞

「中国のM&A市場は、経済の構造転換や中国企業の海外展開・海外投資が加速しており、今後も活況が続くと見込まれます。こうした状況を追い風に、Clairfieldの独占的パートナーという強みを生かして中国企業と欧州市場を結び付けることで、プレゼンスのさらなる向上を図ります。」

山田コンサルティンググループについて

日本で25年以上にわたり経営コンサルティングサービスを提供する山田コンサルティンググループ（www.yamada-cg.co.jp(https://www.yamada-cg.co.jp)）は、総合経営コンサルティングファームとして、持続的成長、事業再生、事業承継、M&A、海外、不動産、DXなど、多様に変化する顧客の課題にシームレスに対応しています。国内13拠点に加え、海外では13拠点を展開し、本社・各拠点の社員が成長戦略、クロスボーダーM&A、再生・撤退、資産運用などのサービスを通じて顧客を支援しています。M&A業務においては、年間130件超の成約実績があり、M&A実行の前後を通じた幅広い支援が強みです。長年の経験に基づく幅広い知見と拠点ネットワークを活用し、顧客の事業価値向上と社会への貢献に全社を挙げて取り組んでいます。

中国現地法人である山田商務諮詢（上海）有限公司（総経理：平井孝明、www.yamada-cg.cn(https://www.yamada-cg.cn)）は、2012年上海に設立され、経営コンサルティングやM&A関連のサービスを包括的に日系・中資系企業向けに提供しています。主要メンバーは日本語・中国語双方での専門的な業務遂行が可能であり、山田コンサルティンググループの日本・海外各国の拠点および中国国内外のネットワークと連携し、ローカル知見とグローバル実行力を生かしてクライアントの成長と企業価値向上に貢献しています。

Clairfield International社について

Clairfield International社（www.clairfield.com(https://www.clairfield.com)）は、2004年にスイスのジュネーブで設立されました。大企業・投資家・プライベートエクイティ・公共機関・同族経営の企業といったクライアントに、M&Aアドバイザリーサービスを提供しています。欧州を拠点として世界の主要地域に展開し、それぞれの国や地域の法規制や文化に精通する専門家が、現地の企業、投資家、主要な意思決定者と向き合い、年間140件以上を成約し、独立系M&Aアドバイザーとして、世界のリーグテーブルの上位にランクインしています。