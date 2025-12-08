徹底的にライダーに特化した多摩地区バイクガレージから、新たに４エリアにオープン決定！！今後のエリア拡大予告あり！

株式会社マトリックスレジデンシャル

多摩地区バイクガレージより、

ガレージライフを夢見るバイカーのためのバイクガレージ全４箇所が一斉オープン！！

■日野市豊田バイクガレージ

■八王子市横川町バイクガレージ

■八王子市大谷町バイクガレージ

■立川市錦町バイクガレージ

それぞれのエリアの特徴を見て、感じてほしい。

あなたに合った最高のガレージが見つかること間違いなし！

ワンランク上のガレージライフを実現可能にしました。

【日野市豊田バイクガレージ】

全10区画 休憩スペース完備の屋外バイクガレージ

金 額：15,400円／月

タイプ：1830タイプですべてコンクリート土間タイプ

1区画2～3台のバイク駐車が可能です。（区画・車種・排気量による）

（（大型車、ブレイクアウト、フルパニアも入庫可能））

住所：東京都日野市豊田4丁目40-25

アクセス：JR中央線「豊田駅」徒歩7分

【八王子市横川町バイクガレージ】

全8区画 雨の日でも濡れずにメンテナンス可能な屋内型大型ガレージ！

金 額：未定

タイプ：未定

住所：東京都八王子市横川町918-7

アクセス：JR中央線「西八王子駅」徒歩30分

【八王子市大谷町バイクガレージ】

全5区画 屋外バイクガレージ

金 額：9,900円／月

タイプ：W150×L(D)250×H185cm 屋外簡易車庫（ドッペルギャンガー）

アメリカン・クルーザー・アドベンチャーなどの大型バイクも入庫可能！

住所：東京都八王子市大谷町209

アクセス：JR八高線「北八王子駅」徒歩14分

画像は対象のガレージと異なる場合があります。段差のない出入り口

出入り口地面側がプレート仕様のため段差がなく入出庫が簡易的

天井が高い

ヘルメットを被ったままでの入出庫もらくらく

ベンチレーション

ガレージ内にこもった熱気や湿気を通気/循環させるメッシュ窓２箇所あり

ランタンフック

ランタンや電灯が引っ掛けられるフックあり。ガレージ内での愛車のメンテナンスにも便利

【立川市錦町バイクガレージ】

全18区画 屋外型大型バイクガレージ

金 額：未定

タイプ：未定

住所：東京都立川市錦町

アクセス：JR南武線「西国立」徒歩17分

画像は対象のガレージと異なる場合があります。画像は対象のガレージと異なる場合があります。

予約申し込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe58KnF63wOL5ibkG3LIRwSTmSOWuqg5hy1Rfba-ra5gGAWLA/viewform

東京で賃貸住まいや、家族で住んでいると、盗難、騒音、収納などバイクのトラブルって多いですよね。そんなバイカーたちに、徹底的にライダーに特化した、もっと身近にガレージライフが楽しめる環境を提供しています。安心して手軽にバイクガレージが利用できる環境を作り広めていくデベロッパーがマトリックスレジデンシャルです。

若い人に限らず、日本国内でも大人がひとりでできる趣味などの意識が高まり、リターンライダーや女性ライダーが増えている現在「レンタルバイクガレージ専門店」はまだまだ少ないのが現状です。

もっとバイクガレージを身近なものにし、手軽に安心して利用できる環境を提供するため、

ライダーに徹底的に特化したレンタルガレージをオープンするに至りました。

■バイクに特化したガレージ

安全なフルフラット仕様での提供です。

・セキュリティーに特化し、防犯カメラ、センサーライトなどを積極的に導入しています。

・共用電源、専用水道、工具貸し出しなどのライダーの要望に応えました。

・最短即日利用可能のカード払い。保証人不要。

募集、管理などの運営業務は全て自社での運営にこだわり、バイクショップとの連携も行っています。

- フルフラットバリアフリー（スロープ不要）- らくらくシャッタータイプ（ディンプルキー）- 庫内ヘルメット用棚あり（区画によります）- 24時間使用可能（日没後～早朝はサイレントタイム）- 月々クレジットカード払い（必須となります）- 雨天でも使用可能な屋内型ガレージ





■コミュニティスペース

ガレージの一部はコミュニティスペースになっており、利用者は誰でも自由にご利用いただけます。

ライダー同士の情報交換や、ツーリングの拠点としてお使いいただけます。

また、ライダーの心得を掲示し、バイクガレージの正しい理解と普及に貢献します。

- コミュニティスペース完備- メンテナンススペース完備- 消火器設置- 共用電源完備- 貸出工具完備- 防犯カメラ設置- 洗車スペース設置





利用者サービスを用意し、ライダーの方が簡単にお得に、よりガレージライフを楽しめるサービスです。

当社ガレージ利用者は現在37ヵ所、約205区画ある他のガレージへの引越しが無料で可能です。ご希望のガレージが満車の場合のウエイティングは利用者優先で借りられるシステムとしています。

さらに新規ガレージへは公開前に先行して情報配信しております。



◎多摩地区バイクガレージ ホームページ

https://www.xn--eckqi1bzh7g8d4003azph81e4v1b.com/

◎ポータルサイト（LIFULLトランクルーム）

https://www.homes.co.jp/trunkroom/b-19797/?flow=5

自社製品の他、管理物件、フランチャイズ物件などを掲載してるバイクガレージ専門サイトを運営しています。

■SNS配信あらゆるライダーの多様性に対応

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Msk3gHfDEuI ]

◎You Tube（https://www.youtube.com/playlist?list=PL5_pG7SlkgT9EnDE82_1gf9Yn-HfMZFI4）

◎Instagram（https://www.instagram.com/century21_matrix_residential/）

SNSを利用して、積極的にバイクガレージの魅力を発信中！

レンタル倉庫というだけでなく、ガレージライフ、カスタム、ツーリングなどの様々な情報を発信します。





初めてバイクガレージを借りるライダー、これからバイクを購入するライダー、今までのレンタルコンテナで満足しなかったライダー、世界各国から高尾・元八王子エリアへ訪れるライダー、排気量の違いやバイクのジャンルの制限を越えて、全てのライダーが楽しく一緒に過ごせる環境を作ります。





Google Mapの口コミでは、実際に使用しているライダーたちからのこんなコメントもあります。

「ただの不動産屋さんではない、バイク乗りの心を理解して素敵なガレージを用意してくれる、素敵なお店です。」

「アクセスもよく、敷地内にしっかりとスペースがあって使いやすいです。水道も使えるので助かっています。」

「防犯カメラがあるので安心して利用できます。何よりガレージの入口がフラットであることが、バイクの出し入れ時に一番ありがたいです。シャッター不具合時にお電話したところ、迅速にご対応いただきました。」

7年前から始動した【多摩地区バイクガレージ】は着実にライダーの心をつかみ、多摩地区へと浸透してきています。







■専門家を集めたチームで用地仕入れからガレージを提供

長年の不動産業界勤務とバイクライフにて、用地の仕入れ・ガレージの設計に精通、入出庫・操作性を実車を使ってライン取りを検証。

またバイクコミュニティの理解を深めるため、自動二輪大型免許を取得した代表をはじめ、施工、管理、運営など、バイクライフの多様性に対応できるバイクに携わる専門家を集めたチーム構成で運営します。

You Tubeではバイクガレージ経営に興味がある方向けに、経営のノウハウも詳しく解説しています。

バイクの保管のみならず、本当の意味で人生を豊かにする、多くのライダーが私たちのガレージを通じてガレージライフを楽しめる世界の構築に貢献します。

■わかりやすい契約金

初期費用は当月分月割使用料と翌月分使用料

※余計な費用は一切かかりません。

※場内は禁煙となります。





☆★オープニングキャンペーン開催します★☆

☆お得なキャンペーン特典1☆

他社コンテナからの引越での契約の場合、契約時に1ヶ月分使用料がフリーレント

更に引越時にラダーレール付きのトランスポーターの無料貸し出しを行ってます。

☆お得なキャンペーン特典2☆

JAF会員証提示で、新規契約時に便利な電池式マグネットライトをプレゼント♫

☆お得なキャンペーン特典3☆

バイクガレージをご契約した方で、口コミ・評判を投稿し、

掲載された方に2,000円分のeギフト券をプレゼント。





家でのバイクの保管が心配なライダー、自宅とは別な場所に自分空間を持ちたい方。

ライディングウェアの保管・メンテナンスや整備道具・バイクの洗車などにも使えます。





リターンライダー、女性ライダーなどガレージライフに興味のある方はぜひご検討いただき、ワンランク上のバイクライフを体験してください！





おかげさまで現在ほかのガレージは満車状態が続いております。誠にありがとうございます。

最新の空き状況はホームページまたはポータルサイトにて発信しております。

多摩地区バイクガレージでは、新たに、八王子市高尾町と八王子市宮下町にて新規バイクガレージの

プロジェクトを進めています。公開までしばらくお待ち下さい。





【地図から多摩地区バイクガレージを探す】

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RY2hYA99lN4F6YmXbkIYTniOV4IfFtjf&ll=35.68375008178114%2C139.37371155270387&z=15(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RY2hYA99lN4F6YmXbkIYTniOV4IfFtjf&ll=35.68375008178114%2C139.37371155270387&z=15)

運営会社：株式会社マトリックスレジデンシャル