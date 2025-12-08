アズテックの調査力、特許検索競技大会2025で団体一位を獲得

アズテック株式会社

特許調査・技術分析の専門企業として30年以上の実績を誇るアズテック株式会社（本社：東京都中央区）は、2025年9月に開催された、一般財団法人工業所有権協力センター（IPCC）主催の「特許検索競技大会2025」において、団体の部で第1位を獲得いたしました。

特許検索競技大会2025表彰式 団体の部１位獲得

当社コラムでは、団体の部第1位受賞者のコメントなどをご紹介しています。

https://aztec.co.jp/?p=8577

アズテックは、特許調査・技術分析のプロフェッショナルとして、国内外の知財戦略を幅広くサポートしてきました。今後も、培った専門性と最新技術を融合し、高精度な調査サービスを通じて知財業界のさらなる発展に寄与してまいります。

■特許検索競技大会とは

特許検索競技大会は、2007年からスタートした、日本で唯一、特許調査の実務能力を評価する大会です。

2013年からは一般財団法人工業所有権協力センター（IPCC）が主催しており、年々その規模は拡大しています。

本大会は、参加者の実務能力を向上させるための大会であり、試験形式の『大会』と大会で出題された問題の解説を行う『特許検索スキルアップセミナー』の2つから構成されています。大会結果が、参加者のモチベーションアップと更なる自己研鑽に向けた原動力へとつながり、その後再度大会に挑戦することで自らの成長を確認する、といった実務能力向上サイクルの基点となることを本大会は目指しています。

引用：https://www.ipcc.or.jp/contest/about/

