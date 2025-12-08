「Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special」開催！
eスポーツ黎明期よりプロゲーマーマネジメント、ストリーミング配信、および、eスポーツ大会の運営を手掛けるTOPANGAが主催する『ストリートファイター6』の対決イベント「Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special」が開催！
アジアを代表する5名のプレイヤーがコンセプトマッチに参戦！ 各試合は7本先取の長期戦ルールによって行われ、選手たちの自力や対応力、集中力が問われる戦いとなります。
世界中で活躍している選手たちの本気の戦いをお見逃しなく！
■イベント概要
・イベント名：Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special
・開催日時：2025年12月27日(土) 13:00～17:00予定
・公式サイトURL：https://topanga.co.jp/tcm2025
・配信：
【YouTube】CapcomChannel：https://www.youtube.com/@capcom
TOPANGA：https://www.youtube.com/@TOPANGA_JPN
【Twitch】TOPANGA：https://www.twitch.tv/topangatv
・主催：TOPANGA（株式会社CELLORB）
さらに、本イベントを会場で観戦できるチケットを抽選にて販売！
■受付・チケット情報
・開催日時：2025年12月27日(土)
開場12:00 開演13:00 終演17:00予定
※会場施設は開場時刻より前に入館いただき、ご利用いただけます。
※終演時刻は状況により前後する可能性がございます。
・会場：RED° TOKYO TOWER 5F イベントスペース「RED° SKY STADIUM」
東京都港区芝公園4-2-8 東京タワー フットタウン5F 東京タワー
・販売形式：抽選販売受付
・販売受付期間：2025年12月8日(月) 16:00～2025年12月16日(火) 23:59
・結果発表予定日：2025年12月19日(金)
・チケット種類・価格：
出場選手複製サイン色紙付き観戦チケットS席 10,000円（税込）
観戦チケットA席 6,000円（税込）
・販売サイトURL：https://livepocket.jp/e/tcm2025
※チケットはお一人様当たり2枚までご応募いただけます。
※S席とA席は、重複して応募することが可能です。ただし、お一人様につき当選はいずれか一方の席種のみとなります。両席種での当選はございません。
※ご購入後のキャンセルや払い戻し、変更はお受け致しかねますので、予めご了承ください。
※その他詳細はチケット販売サイトをご確認ください。
■出演
・出場選手：
マゴ
LeShar
ときど
Oil King
ガチくん
Zhen
ふ～ど
Vxbao
ボンちゃん
NL
・実況解説：
ふり～だ
カワノ
Shuto
商品概要
「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。
■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
■プラットフォーム：
Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam
■発売日：好評発売中
■価格：
・ダウンロード版：7,990円（税込）
・パッケージ版：8,789円（税込）
■CEROレーティング：Ｃ
■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）
■商品名：ストリートファイター6
■プラットフォーム：
Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam
■発売日：好評発売中
■価格：
・ダウンロード版：4,990円（税込）
■CEROレーティング：Ｃ
■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）
最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。
■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp
■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。
