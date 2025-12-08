「Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special」開催！

株式会社カプコン


eスポーツ黎明期よりプロゲーマーマネジメント、ストリーミング配信、および、eスポーツ大会の運営を手掛けるTOPANGAが主催する『ストリートファイター6』の対決イベント「Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special」が開催！



アジアを代表する5名のプレイヤーがコンセプトマッチに参戦！　各試合は7本先取の長期戦ルールによって行われ、選手たちの自力や対応力、集中力が問われる戦いとなります。


世界中で活躍している選手たちの本気の戦いをお見逃しなく！



■イベント概要


・イベント名：Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special


・開催日時：2025年12月27日(土) 13:00～17:00予定


・公式サイトURL：https://topanga.co.jp/tcm2025


・配信：


　【YouTube】CapcomChannel：https://www.youtube.com/@capcom


　　　　　　TOPANGA：https://www.youtube.com/@TOPANGA_JPN


　【Twitch】TOPANGA：https://www.twitch.tv/topangatv


・主催：TOPANGA（株式会社CELLORB）



さらに、本イベントを会場で観戦できるチケットを抽選にて販売！



■受付・チケット情報


・開催日時：2025年12月27日(土)


　　　　　　開場12:00 開演13:00 終演17:00予定


　※会場施設は開場時刻より前に入館いただき、ご利用いただけます。


　※終演時刻は状況により前後する可能性がございます。


・会場：RED° TOKYO TOWER 5F イベントスペース「RED° SKY STADIUM」


　　　　東京都港区芝公園4-2-8 東京タワー フットタウン5F 東京タワー


・販売形式：抽選販売受付


・販売受付期間：2025年12月8日(月) 16:00～2025年12月16日(火) 23:59


・結果発表予定日：2025年12月19日(金)


・チケット種類・価格：


　出場選手複製サイン色紙付き観戦チケットS席 10,000円（税込）


　観戦チケットA席 6,000円（税込）


・販売サイトURL：https://livepocket.jp/e/tcm2025



※チケットはお一人様当たり2枚までご応募いただけます。


※S席とA席は、重複して応募することが可能です。ただし、お一人様につき当選はいずれか一方の席種のみとなります。両席種での当選はございません。


※ご購入後のキャンセルや払い戻し、変更はお受け致しかねますので、予めご了承ください。


※その他詳細はチケット販売サイトをご確認ください。



■出演


・出場選手：


マゴ




LeShar




ときど




Oil King




ガチくん




Zhen




ふ～ど




Vxbao




ボンちゃん




NL




・実況解説：


ふり～だ




カワノ




Shuto




商品概要




「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。



■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション


■プラットフォーム：


　Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：


　・ダウンロード版：7,990円（税込）


　・パッケージ版：8,789円（税込）


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）




■商品名：ストリートファイター6


■プラットフォーム：


　Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：


　・ダウンロード版：4,990円（税込）


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）



最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。


■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp


■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。


※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト：(C)CAPCOM