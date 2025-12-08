「Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special」開催！

株式会社カプコン

eスポーツ黎明期よりプロゲーマーマネジメント、ストリーミング配信、および、eスポーツ大会の運営を手掛けるTOPANGAが主催する『ストリートファイター6』の対決イベント「Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special」が開催！

アジアを代表する5名のプレイヤーがコンセプトマッチに参戦！ 各試合は7本先取の長期戦ルールによって行われ、選手たちの自力や対応力、集中力が問われる戦いとなります。

世界中で活躍している選手たちの本気の戦いをお見逃しなく！

■イベント概要

・イベント名：Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special

・開催日時：2025年12月27日(土) 13:00～17:00予定

・公式サイトURL：https://topanga.co.jp/tcm2025

・配信：

【YouTube】CapcomChannel：https://www.youtube.com/@capcom

TOPANGA：https://www.youtube.com/@TOPANGA_JPN

【Twitch】TOPANGA：https://www.twitch.tv/topangatv

・主催：TOPANGA（株式会社CELLORB）

さらに、本イベントを会場で観戦できるチケットを抽選にて販売！

■受付・チケット情報

・開催日時：2025年12月27日(土)

開場12:00 開演13:00 終演17:00予定

※会場施設は開場時刻より前に入館いただき、ご利用いただけます。

※終演時刻は状況により前後する可能性がございます。

・会場：RED° TOKYO TOWER 5F イベントスペース「RED° SKY STADIUM」

東京都港区芝公園4-2-8 東京タワー フットタウン5F 東京タワー

・販売形式：抽選販売受付

・販売受付期間：2025年12月8日(月) 16:00～2025年12月16日(火) 23:59

・結果発表予定日：2025年12月19日(金)

・チケット種類・価格：

出場選手複製サイン色紙付き観戦チケットS席 10,000円（税込）

観戦チケットA席 6,000円（税込）

・販売サイトURL：https://livepocket.jp/e/tcm2025

※チケットはお一人様当たり2枚までご応募いただけます。

※S席とA席は、重複して応募することが可能です。ただし、お一人様につき当選はいずれか一方の席種のみとなります。両席種での当選はございません。

※ご購入後のキャンセルや払い戻し、変更はお受け致しかねますので、予めご了承ください。

※その他詳細はチケット販売サイトをご確認ください。

■出演

・出場選手：

マゴ

LeShar

ときど

Oil King

ガチくん

Zhen

ふ～ど

Vxbao

ボンちゃん

NL

・実況解説：

ふり～だ

カワノ

Shuto

商品概要

「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。

■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：7,990円（税込）

・パッケージ版：8,789円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

■商品名：ストリートファイター6

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：4,990円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。

■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp

■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

■コピーライト：(C)CAPCOM