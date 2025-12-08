FUKUOKA Innovation Night in Tokyo ISSIN を開催！

CIC Japan合同会社

CIC Institute（本社：東京都港区虎ノ門、CEO デニース・メドレンカ）は、グローバルコネクト福岡ネットワーク（事務局：福岡県スタートアップ推進課）と連携し、「FUKUOKA Innovation Night in Tokyo ISSIN 」を開催いたします。

福岡県では、2025年4月にCICが開設したアジア2か所目となる拠点CIC Fukuoka内に、5月、スタートアップ支援拠点「グローバルコネクト福岡」を開設しました。グローバルコネクト福岡を中心に、グローバルなスタートアップエコシステムの形成を目指しています。

FUKUOKA Innovation Night in Tokyo ISSINは、福岡県内で活躍するスタートアップによるピッチイベントであり、今回、海外市場への展開、マーケティング戦略、資金調達等の加速化を支援する「2025年度 福岡県スタートアップアクセラレーションプログラム ISSIN」の参加企業のピッチ登壇とネットワーキングを内容として開催します。皆さん、ぜひコネクトしましょう！

なお、本イベントは、毎週木曜日に CIC Tokyoで行っている Thursday Gathering のセッションとして開催いたします。

【開催概要】

日時：2026 年 1 月 8 日（木）18:00～19:00

会場：CIC Tokyo（東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階）

参加費：無料（要事前登録）

登録方法：https://venturecafetokyo.org/sessions/issin-2025-growth-session/

【タイムテーブル】

18:00 - 18:10 Opening & 福岡県の施策紹介

18:10 - 18:55 ピッチ＆フィードバック

18:55 - 19:00 Closing

【ピッチ登壇者】

宮崎 真佐也

株式会社HaKaL 代表取締役

産総研で培ったマイクロ流体・バイオセンサー技術を基盤に、家畜・環境領域の迅速診断キットを開発。九州大学との連携を通じて「One Health」を実現する次世代バイオセンサー事業を推進中。国内実証を経て、アジア/オセアニアを中心とした海外展開を準備している。

株式会社HaKaL

https://hakal-jp.com/

HaKaLはワンヘルスを基盤に、人・動物・環境の健康を支える革新的簡易計測デバイスを開発するスタートアップです。高速・高感度のオンサイト診断技術で感染症や農業由来の環境リスクの予防に貢献し、世界展開を視野に社会実装を進めています。

堀 ナナ

Tensor Energy株式会社 代表取締役

国際基督教大学を卒業後、リクルート、映画配給宣伝を経て、2011年に戦略コンサルタントとして再生可能エネルギー業界へ。蓄電池や太陽光発電、電力のプロジェクトを手掛け、再エネ発電事業会社の立ち上げに参画。事業開発チームをリードし、案件組成から開発、建設、運転、管理を一気通貫でグローバルに行う体制を構築。持続可能なエネルギーを必要なときに、必要なところへ届ける世界を目指して、Tensor Energy株式会社を創業。持続可能な社会の構築に情熱を持つ。

Tensor Energy株式会社

https://www.tensorenergy.jp/

AIで太陽光発電と蓄電池に頭脳を授け、発電量と市場の動きを予測し、充放電計画を最適化し、自動制御する技術を開発。今期は九州のFIT発電所を取得・再生し、蓄電池併設や運用自動化によって収益を改善。地域企業と連携し、分散型電源の新しい事業モデルを構築。九州発でグローバルにエネルギー転換の加速を目指します。

最首 英裕

株式会社グルーヴノーツ 代表取締役

地域再開発コンサルタント、ネットワークエンジニアを経て、米Apple社の製品開発に従事。1998年に起業し、JASDAQ上場。2012年、グルーヴノーツ代表取締役に就任。2019年、量子コンピュータの商用サービス化に成功、MAGELLAN BLOCKS事業を推進。

株式会社グルーヴノーツ

https://www.groovenauts.jp/

MAGELLAN BLOCKS は、企業向けに AI および量子コンピューティング サービスを提供するクラウドベースのプラットフォームです。

関 大吉

株式会社 aiESG 最高経営責任者（CEO）

京都大学にて天体物理学者として博士号取得後、アクセンチュア株式会社の社長直轄組織、AIセンターのデータサイエンティストとして、産学連携戦略の立案と実施、およびESG経営支援AIの開発・実装に従事。ケンブリッジ大学応用数学理論物理学部客員研究員、京都大学大学院非常勤講師などを経て、2022年に株式会社aiESGを共同創業。

株式会社 aiESG

https://aiesg.co.jp/

aiESG(アイエスジー)は、2022年に設立され、福岡市に本社を置く九州大学発のスタートアップです。最先端AI技術と確かな研究実績で、製品・サービスの包括的なESG分析と評価を通して、持続可能な社会の実現を目指す九州大学を中心としたアカデミア発のスタートアップ企業です。国際機関との共同研究、報告書作成を含む、長年の実績を踏まえた中立かつ社会的信頼のある手法を活用し、サプライチェーンを全て遡ったESG分析・評価コンサルティング、またESG評価・改善に取り組む企業の自走化を支えるクラウドサービス「aiESG Flow」などを開発、提供しています。

【主催】

グローバルコネクト福岡ネットワーク

https://gcfukuoka.com/

スタートアップの資金調達や業務提携、国内外への販路開拓を一体的に支援することを目的とした会員組織。会長：貫正義（九州電力株式会社 特別顧問）

CIC Institute

https://jp.cic.com/innovation-program/

CIC Instituteとは、イノベーションエコシステム構築や、スタートアップ特にディープテック関連スタートアップの支援における知見を活かし、政府や地方自治体、大学などと連携しグローバルに成功を収めることのできるスタートアップの成長支援や、エコシステム構築業務を担うチームです。CIC Instituteは現在、多くの行政機関や大学関係のプロジェクトを遂行しており、エコシステムの発展やイノベーションを通じた経済発展に貢献をしています。今後も、自治体等の行政機関や民間企業からの高まる需要に合わせ、より多くのプロジェクトを 実行し、CIC Tokyoを含むCIC全体と緊密に連携しイノベーション創出を促進する部門として活動していきます。

■ お問い合わせ先

CIC Institute 福岡県 ISSIN 運営事務局

fukuoka-issin@cic.com