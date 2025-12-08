真っ赤ないちごの甘みを存分に纏わせた、冬限定のストリングス・パフェ2種「ストロベリーショコラ」「ストロベリーピスタチオ」12月28日より販売開始

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

品川駅直結の上空26階に位置するラグジュアリーホテル、東京のパノラマビューを一望できるストリングスホテル東京インターコンチネンタル。カフェ&バー「リュトモス」(https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/rhythmos-cafe-and-bar)で人気の「ストリングス パフェ」が、いちごの上質な甘みを主役に期間限定で登場いたします。



12月28日（日）からは、いちごの上質な甘みを主役にした季節限定のパフェ2種類をご提供いたします。チョコレートの深いコクがやわらかく広がる「ストロベリーショコラ」と、ピスタチオの芳醇な香ばしさが重なる「ストロベリーピスタチオ」。それぞれが織りなす異なる味わいのレイヤーが、ひと口ごとに豊かな余韻を届けます。



7層吹き抜けの開放的な空間とともに、真っ赤ないちごの上質な味わいを心ゆくまでお愉しみください。



ストリングス・パフェ「ストロベリーショコラ」「ストロベリーピスタチオ」

期間：2025年12月28日（日）～ 2026年2月28日（土）

場所：カフェ＆バー「リュトモス」（26階）

時間：11:30～21:30（L.O.）

料金（税込・サービス料別）：

・「ストロベリーショコラ」「ストロベリーピスタチオ」各4,180円

・デュオ・パフェ7,700円（パフェ「ストロベリーショコラ」「ストロベリーピスタチオ」各1個）

・お好みのパフェ＋お好きな色を選べる「カラーモクテル」1杯 追加料金550円

・お好みのパフェ＋ドリンク1杯 追加料金990円

・お好みのパフェ＋トリュフ風味のフライドポテト＆ドリンク1杯 追加料金1,210円

※表示料金は消費税込みとなり、15%のサービス料を別途申し受けます。

重なりがコクを深める「いちご×ショコラ」のリッチレイヤー

詳細を見る :https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/strawberry-parfait-2026

フレッシュないちごの華やかな甘みとチョコレートの濃密なコクが重なり、口の中でやわらかくほどける味わいを奏でます。 チョコレートクッキーの軽やかな食感がアクセントとなり、いちごジュレやチョコレートパンナコッタが層ごとの豊かな余韻を紡ぎ、甘みと香りが静かに交差しする。冬にふさわしい上品で洗練された大人のパフェは、バレンタインにもおすすめの一品です。

ストロベリーショコラパフェ

パフェの構成（上から順に）

・フレッシュいちご

・チョコレート

・いちごギモーブ入り最中

・いちごアイスクリーム

・チョコレートアイスクリーム

・フレッシュいちご

・チョコレートクッキー

・チョコレートシャンティー

・フレッシュいちご・いちごジュレ

・チョコレートパンナコッタ

・フレッシュいちご・いちごジュレ

・チョコレートシャンティー

・チョコレートクッキー

・チョコレートカスタード

・いちごジュレ

重なりが香りをほどく「いちご×ピスタチオ」のライトレイヤー

ピスタチオのアイスクリームとシャンティの深いコクとなめらかさに、レモンジュレの柔らかな酸味が寄り添い、全体の味わいを軽やかな仕上がりに。さらに、瑞々しいいちごが甘酸っぱい彩りを添え、香りと余韻がしっとりと溶け合う上品なパフェです。

ストロベリーピスタチオパフェ

パフェの構成（上から順に）

・フレッシュいちご

・バタフライキャンディー・ピスタチオマカロン

・ピスタチオアイスクリーム

・いちごアイスクリーム

・フレッシュいちご

・レッドチョコレートフィヤンティーヌ

・ピスタチオシャンティー

・レモンジュレ・フレッシュいちご

・いちごのパンナコッタ

・レモンジュレ・フレッシュいちご

・シャンティー

・レッドチョコレートフィヤンティーヌ

・ピスタチオカスタード

・レモンジュレ・フレッシュいちご

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございますので予めご了承ください。※表示料金は消費税込みとなり、15%のサービス料を別途申し受けます。

※ご予約・お問い合わせ：公式サイト (https://intercontinental-strings.jp/jp)または 03-5783-1258（レストラン予約直通）

※プレスリリース内の画像はイメージです。

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルについて :

東京・品川駅港南口直結のラグジュアリーホテル。インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツのひとつとして、お客さまひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスにと心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいホテル体験をご提供します。利便性が高くエレガントな194の客室、活気溢れる4つのレストランとカフェ&バー、東京屈指の眺望を誇るクラブインターコンチネンタルラウンジ、様々な用途にご利用いただける宴会施設など充実した施設を備えています。「Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色」のホテルコンセプトのもと、洗練されたトラベラーたちが集い、都会の旋律に心地よく身をゆだねる場所として、多くのゲストをお迎えしています。

ホテルの詳細・最新情報は公式サイト、そしてSNSにてご紹介しています。

公式サイト：https://intercontinental-strings.jp/jp

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/stringsintercontinentaltokyo/

Facebook 公式アカウント：https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/

X 公式アカウント：https://x.com/STRINGSICTOKYO



■インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。



■IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,400軒超のホテルを有し、2,000軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズ(https://www.ihgplc.com/en)は、1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズホテルズリゾーツスパ, リージェントホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツ, ヴィニェットコレクション, キンプトンホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ ・プレミアム: voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ ・エッセンシャルズ: ホリデイ・インホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・インエクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ ・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジスイーツ, ホリデイ・インクラブバケーションズ, キャンドルウッドスイーツ ・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロントリゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年12月31日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む9ブランド（インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco、ガーナー）、52ホテル、14,605室を展開しています。さらに、ホリデイ・イン京都五条（2025年）、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢（2025年）、インターコンチネンタル札幌（2025年）、高知、知立、浜松に3軒のANAクラウンプラザホテル（2026年）、リージェント京都（2027年）、voco広島（2027年）などの14ホテル（2,355室）が開業予定です。また2025年には、「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します（現在ブランド移行中）。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。※2024年12月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation(https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation)

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/(https://www.ihgplc.com/en/)

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels(https://www.ihg.com/japanhotels)