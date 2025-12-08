【北九州市初出展】“私だけの香り”を創るクリスマスPOPUPがアミュプラザ小倉にOPEN！

株式会社フレグランスプロジェクト

京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイオンリーフレグランス）」（運営：株式会社フレグランスプロジェクト／京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、2025年12月18日（木）～12月25日（木）の8日間、アミュプラザ小倉 西館3階にてクリスマスPOPUPストア（以下、本POPUP）を開催いたします。

北九州市で初めての展開となる本POPUPでは、小倉の冬景色をテーマに調合した限定フレグランス「雪解け - Melty Snow」の販売に加え、税込8,000円以上のお買い上げで楽しめる「香りのくじ引きノベルティ」、大切な人へのギフトにもぴったりなオーダーメイド体験など、クリスマス直前の1週間を彩るコンテンツをご用意。“香りを創る”ひとときを通じて、心に残る冬の思い出をお届けします。

■ クリスマス直前の1週間、“ギフトとしての香りづくり”を提案

今回の開催期間は、例年もっともギフト需要が高まるクリスマスまでの1週間。

「大切な人らしい香りを贈る」「ふたりの思い出を香りにする」「1年頑張った自分へのご褒美」など、“香りを創る体験”そのものをギフトとして選ぶお客さまが増えています。

MY ONLY FRAGRANCEでは、季節に合わせて並ぶ数十種類のフレグランスから好みの香りを選び、フレグランスアドバイザーと会話しながら、その場で香りを調合。1億1043万通り以上の組み合わせから“世界に一つだけの香り”を仕上げます。

「香水を選ぶ」のではなく、「自分だけの香りを創り上げる」時間は、クリスマスの特別なひとときとも相性がよく、毎年多くのお客さまにご利用いただいています。

■ 小倉POPUP限定フレグランス「雪解け - Melty Snow」

今回のPOPUPでは、北九州市の冬の空気をテーマに調合した限定フレグランス「雪解け - Melty Snow」 を販売します。



この香りは、 “太陽の光にきらめく雪”を思わせる、儚くも美しい冬のロマンスを表現。

香りの中心には、「芳醇なバニラのぬくもり」や「深みのあるウッドの余韻」がやさしく広がり、そこに氷砂糖のように弾けるライチの透明感がアクセントとして立ち上がります。

まるで雪景色の中で見つけた“秘密の果実”のように、ひそやかな甘さと前向きな気持ちをそっと灯してくれる、ユニークで洗練された香りです。

自分へのご褒美はもちろん、冬に誕生日を迎える方や、大切な人へのシーズンギフトにもおすすめです。

■税込8,000円以上の購入で「香りのくじ引きノベルティ」をプレゼント

期間中、税込8,000円以上お買い上げのお客さまには、「香りのくじ引きノベルティ」を1回プレゼント。3mlサイズの香り全5種（うち1種はシークレット）からランダムで1つが当たる、ミニサイズの香りのカプセルです。どの香りが出るかは開けてからのお楽しみ。普段は選ばないタイプの香りとの、新しい出会いになるかもしれません。

手のひらサイズで持ち歩きにも便利なミニフレグランスは、ポーチにしのばせたり、お友だちへのプチギフトに添えたりと、クリスマスシーズンの“+1アイテム”として気軽にお楽しみいただけます。

■ オーダーメイドフレグランスの体験

MY ONLY FRAGRANCEでは、香りを“選ぶ”のではなく、自分で“創る”時間をお楽しみいただけます。

季節に合わせて並ぶ数十種類のフレグランスから好みを選び、フレグランスアドバイザーと会話をしながら香りを調合。

目の前で一本の香りが仕上がるライブ感は、このブランドならではの魅力です。

香りの組み合わせは1億1043万通り以上。

クリスマス期間は、とくに

・“ふたりの香り”を創るデート

・パートナーや家族、友だちなど大切な人へのギフトづくり

・1年頑張った自分へのご褒美

として選ばれています。

“モノを贈る”だけではない、思い出になる冬の体験を初めて小倉にお届けします。

■ 開催概要

開催期間： 2025年12月18日（木）～12月25日（木）

開催場所： アミュプラザ小倉 西館3階（住所：〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目1-1）

営業時間： 10:00～20:00

展開内容： ・小倉限定フレグランス「雪解け - Melty Snow」の発売

・香りのくじ引きノベルティ

・オーダーメイド体験

・単品フレグランス販売

販売価格： オーダーメイドフレグランス 50ml 6,500円～／100ml 8,000円～（税込）

体験予約： 公式LINE専用フォーム（公式LINE）、または各店舗Instagram DM（Instagram）にて受付

■「MY ONLY FRAGRANCE」について

「MY ONLY FRAGRANCE」は、京都発のオーダーメイドフレグランス専門店です。季節や気分、その人らしさに寄り添う香りを、専属のフレグランスアドバイザーとともに調合し、世界に一つだけの香りを創る体験を提供しています。

香りの組み合わせは1億通り以上にのぼり、完成したフレグランスにはご自身で名前を付けていただけます。2025年現在、京都・東京・名古屋・横浜・成田・大阪・福岡・高山に13店舗を展開しております。

■会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：京都府京都市下京区天満町271-2

代表者：代表取締役 和田慎平

事業内容：フレグランスの製造・販売、オーダーメイド体験、催事企画

ブランドサイト：https://myonlyfragrance.com/

コーポレートサイト：https://fragrance-pj.com/