【フェンシング】2025-2026シーズン初メダル！ワールドカップ（韓国／釜山）女子フルーレで日本代表チームが銅メダル獲得！

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2025年12月7日(日)に韓国(釜山)で開催された、フェンシングワールドカップにて、女子フルーレ日本代表チーム(上野優佳/エア・ウォーター株式会社、東 晟良/共同カイテック株式会社、辻すみれ/株式会社 大垣共立銀行、菊池小巻/セガミーホールディングス株式会社)が銅メダルを獲得致しました！

Bronze Cupを手に：左から_菊地 小巻(きくち こまき)、東 晟良(あずま せら)、上野優佳(うえの ゆうか)、辻 すみれ(つじ すみれ)

今大会を世界ランキング4位で迎えた日本チームは、準々決勝でドイツに42対27で勝利。準決勝ではWR1位のイタリアに30対20で敗戦しましたが、3位決定戦ではWR14位の韓国にリードを許したものの、最終ラウンドで徐々に点差を縮め、33対32で競り勝ち、見事銅メダルを獲得しました。※WR（WORLD RANKING：ワールドランキング）

3位決定戦：プレゼンテーション(選手紹介)ベンチワークで心を1つに！コーチと喜びを分かち合うメンバー達：左 松岡慧(まつおか さとし)、菅原智恵子(すがわら ちえこ)表彰式：左から アメリカチーム、イタリアチーム、日本チーム

【女子フルーレ団体3位：コメント】

■上野 優佳（うえの ゆうか）：エア・ウォーター株式会社

シーズン2戦目で銅メダルを獲得でき、とても嬉しく思います。3位決定戦では終始リードを許す展開でしたが、最後まで諦めず戦い抜き、勝つことができました。まだ課題は多くありますが、一歩ずつ成長していきたいです。たくさんの応援、本当にありがとうございました。

■東 晟良（あずま せら）：共同カイテック株式会社

メダルを獲得することができてすごく嬉しいです。最近の大会では3位決定戦で勝つことができていなかったので勝ち切ることができてよかったです。個人的にももっとチームに貢献できるように頑張っていきます。引き続き応援よろしくお願いします。

■辻 すみれ（つじ すみれ）：株式会社 大垣共立銀行

前回勝ち切る事の出来なかった3位決定戦を制して銅メダルを獲得できて安心しました。最後までかなり厳しい試合展開でしたが、全員最後まで粘り、特にエースが本当に強くて頼りになりました。次回もメダル獲得できるよう頑張ります。応援ありがとうございました。

■菊池 小巻（きくち こまき）：セガミーホールディングス株式会社

今回の釜山ワールドカップの団体銅メダルは、苦しい試合が続く中、チームのみんなが最後まで諦めずに戦ってくれた結果です。コーチ、チームメイト、応援してくれた皆さんに感謝したいです。年明けすぐの香港ワールドカップも引き続き頑張りたいと思います。

【大会リザルトURL】

https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/8DCEA734231245C9BADA9BBA60202265#today(https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/8DCEA734231245C9BADA9BBA60202265#today)

【写真について】

ダウンロードいただき、是非、ご活用ください。

クレジット (C)（公社）日本フェンシング協会