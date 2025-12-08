IMVAL、2025年12月コレクションを発売

株式会社クリーム

IMVAL（インヴァル）は、この冬の装いを覚醒させる最新コレクションを、2025年12月9日（火）19:00より、公式オンラインストア「QOOZA（クーザ）」およびラフォーレ原宿店にて発売いたします。

今季のテーマは、冷たく研ぎ澄まされた可憐。

レイヤードを重ねたドレスや、退廃を纏うベルテッドスカート、

聖と邪が同居するプリンセススリーブブラウスなど、

冬の闇に映えるブラックと深い赤が、少女性と毒気を共存させます。

愛らしさを閉じ込めながら、どこかに刃を忍ばせる。

そんなIMVALのDNAを宿した全12アイテムがラインナップ。

冬の装いを、危うく美しい高みへ。

【ラインナップ 全12アイテム】

■ Gothic Velvet Jacket\16,500（税込）

ベルベットの重厚感とレース装飾が描く、退廃と高貴のコントラスト。

■ Belt Dress \13,200（税込）

編み上げ×ベルトでタイトに締める。甘さを引き裂く構築ドレス。

■ Check Layered Dress ［GRY］\12,100（税込）

■ Check Layered Dress ［RED］\12,100（税込）

何層にも重なるフリルが、毒っぽい可愛さを帯びたレイヤードドレス。

■ Layered Ruffle Belted Skirt ［WASH］\9,900（税込）

■ Layered Ruffle Belted Skirt ［PU］\9,900（税込）

アシメフリルとベルトの重奏。強さと愛らしさを脚元に宿す一枚。

■ 2way Off-Shoulder Top ［WHT］\8,800（税込）

■ 2way Off-Shoulder Top ［BLK］\8,800（税込）

肩を落とす可憐さと、首元の拘束感。2つの顔を切り替えるトップス。

■ Princess Sleeve Blouse ［WHT］\9,900（税込）

■ Princess Sleeve Blouse ［BLK］\9,900（税込）

大ぶりな袖の陰影が“無垢と悪意”の余韻を残す一着。

■ Ruffled High Neck Top ［BLK］\7,700（税込）

■ Ruffled High Neck Top ［BLK×WHT］\7,700（税込）

タイトな首元で甘さを制御。ミニマルな中に潜む黒の支配。

【発売日】

2025年12月9日（火）19:00～

オンライン & ラフォーレ原宿同時発売

【販売場所】

QOOZAオンラインストア（https://qooza.jp/）

ラフォーレ原宿 B1階 QOOZA