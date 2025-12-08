IMVAL、2025年12月コレクションを発売
IMVAL（インヴァル）は、この冬の装いを覚醒させる最新コレクションを、2025年12月9日（火）19:00より、公式オンラインストア「QOOZA（クーザ）」およびラフォーレ原宿店にて発売いたします。
今季のテーマは、冷たく研ぎ澄まされた可憐。
レイヤードを重ねたドレスや、退廃を纏うベルテッドスカート、
聖と邪が同居するプリンセススリーブブラウスなど、
冬の闇に映えるブラックと深い赤が、少女性と毒気を共存させます。
愛らしさを閉じ込めながら、どこかに刃を忍ばせる。
そんなIMVALのDNAを宿した全12アイテムがラインナップ。
冬の装いを、危うく美しい高みへ。
【ラインナップ 全12アイテム】
■ Gothic Velvet Jacket\16,500（税込）
ベルベットの重厚感とレース装飾が描く、退廃と高貴のコントラスト。
■ Belt Dress \13,200（税込）
編み上げ×ベルトでタイトに締める。甘さを引き裂く構築ドレス。
■ Check Layered Dress ［GRY］\12,100（税込）
■ Check Layered Dress ［RED］\12,100（税込）
何層にも重なるフリルが、毒っぽい可愛さを帯びたレイヤードドレス。
■ Layered Ruffle Belted Skirt ［WASH］\9,900（税込）
■ Layered Ruffle Belted Skirt ［PU］\9,900（税込）
アシメフリルとベルトの重奏。強さと愛らしさを脚元に宿す一枚。
■ 2way Off-Shoulder Top ［WHT］\8,800（税込）
■ 2way Off-Shoulder Top ［BLK］\8,800（税込）
肩を落とす可憐さと、首元の拘束感。2つの顔を切り替えるトップス。
■ Princess Sleeve Blouse ［WHT］\9,900（税込）
■ Princess Sleeve Blouse ［BLK］\9,900（税込）
大ぶりな袖の陰影が“無垢と悪意”の余韻を残す一着。
■ Ruffled High Neck Top ［BLK］\7,700（税込）
■ Ruffled High Neck Top ［BLK×WHT］\7,700（税込）
タイトな首元で甘さを制御。ミニマルな中に潜む黒の支配。
【発売日】
2025年12月9日（火）19:00～
オンライン & ラフォーレ原宿同時発売
【販売場所】
QOOZAオンラインストア（https://qooza.jp/）
ラフォーレ原宿 B1階 QOOZA