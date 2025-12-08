ME-Qから新登場！360度フルカラー印刷対応「オリジナル真空二重ゆのみ（300ml）」が1個から作成可能に！（2025/01/15）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構える ME-Q（株式会社MAW）は、多彩なオリジナルプリントサービスを展開しています。この度、新たに「360度フルカラー印刷対応・オリジナル真空二重ゆのみ（300ml）」の提供を開始いたしました。

本商品は、温かいお茶やコーヒー、アイスドリンクにも使いやすい300ml容量で、真空二重構造により保温・保冷機能に優れています。手に熱さ・冷たさが伝わりにくい構造のため、季節を問わず快適に使用できる点が大きな特徴です。

また、ステンレス鋼を使用した軽量設計（約136g）で持ちやすく、毎日のティータイムからオフィスでの使用、イベント用ノベルティ、販売用グッズまで幅広い用途に対応しています。

最大の魅力は、360度ぐるっとフルカラー印刷に対応していること。名入れやロゴ、写真、イラストなどを全周にレイアウトでき、こだわりのデザインを美しく表現可能です。1個から作成できるため、個人利用はもちろん、小ロットの企業ノベルティや特別なギフトにも最適です。

ぜひこの機会に、世界に一つだけのオリジナル真空二重ゆのみをお試しください。

【商品の特徴】

◆ 1個から名入れ・写真入りで作成できる自由度の高さ

オリジナル真空二重ゆのみ300mlは、たった1個から名入れ・ロゴ・写真印刷が可能。個人利用から小ロットのノベルティ制作まで柔軟に対応します。

◆ 360度フルカラー印刷で全周デザインを鮮やかに表現

全面印刷に対応しているため、写真・イラスト・パターン柄などをぐるっと全周に配置可能。推し活グッズやブランドグッズなど世界観を広く表現できます。

◆ 真空二重構造で保温・保冷効果が高い実用性

温かい飲み物は温かく、冷たい飲み物は冷たさをキープ。手に熱が伝わりにくく、オールシーズン使える究極の使い心地です。保温効力46度以上（1時間）、保冷効力9度以下（1時間）という優れた性能もポイント。

◆ 軽量約136g！扱いやすいステンレスボディ

丈夫なステンレス製でありながら約136gと軽量。毎日使いたくなるフィット感で、オフィス・自宅・アウトドアでも活躍します。

◆ ノベルティ・ギフトに最適な高級感ある仕上がり

ステンレスの質感と全面フルカラー印刷の組み合わせで高級感を演出。企業ロゴ入りノベルティ、周年記念品、ギフトなど幅広い用途にぴったりです。

◆ 推し活・写真グッズにもぴったりのプリント対応力

360度全面にお気に入りの写真やキャラクター風デザインも再現可能。推し活アイテムとしても人気が期待できます。

ぜひこの新サービスで、自分だけのオリジナル真空二重ゆのみを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

ショップ情報

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=h04NPDrs_7A ]TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

