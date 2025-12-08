JAL国内線特典航空券 『どこかにマイル』 サービス開始10周年

日本航空株式会社

2025年12月8日

JALが提供する国内線特典航空券サービス「どこかにマイル(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/dokokani/)」は、2025年12月12日（金）でサービス開始から10年目を迎えます。これまでのご愛顧に感謝の気持ちを込めて「どこかにマイル10周年キャンペーン」を2025年12月より1年間にわたり展開します。

2016年のサービス開始以来、「どこかにマイル」は「目的地が選べないからこそ広がる旅の楽しさ」という革新的なコンセプトのもと、好奇心を刺激する新たな旅の価値を提案してまいりました。東京（羽田）発からサービスを展開し、その後、大阪（伊丹・関西）、福岡、札幌（新千歳・丘珠）、沖縄（那覇）、鹿児島の離島路線へと対象空港を拡大。これまでに70万人超のお客さまに、予想外の旅先との素敵な出会いを提供し、多くの支持と7割以上の高いリピート率を誇っています。また、「日経優秀製品・サービス賞」や「グッドデザイン賞」など、多くの権威ある賞の受賞により、その社会的評価も高まっており、「どこかにマイル」は旅の楽しみ方を広げる先駆者として、日本の航空サービスの新たなスタンダードを築いています。

キャンペーンの第一弾として、2025年12月8日（月）より「旅して当てよう！どこかにマイル10周年プレゼントキャンペーン」を実施します。対象期間に「どこかにマイル」または「どこかにマイル 南の島」をご利用いただいたお客さまの中から抽選で豪華賞品をプレゼントします。

第二弾以降のキャンペーンは詳細が決まり次第Webサイト(https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/dokokani-10th/)で順次告知していきます。

□対象搭乗期間

・2025年12月12日（金）～2026年1月22日（木）

※クーポンおよびJALモバイル特典利用でのご搭乗は対象外となります。

□賞品内容

・A賞：広瀬すずさん登壇【どこかにマイル10th Anniversary シークレットイベント】

参加権（40名様）

・B賞：10,000マイル（100名様）

□申し込み方法

下記のWebサイトからお申込みください。

https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/dokokani-10th/vol1/(https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/dokokani-10th/vol1/)

以上