情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を更新

八楽株式会社

生成AIを搭載した翻訳支援ツール（CATツール*1）「ヤラク翻訳」を提供する八楽株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：坂西優、以下八楽）は、2025年11月に情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の世界標準規格である「ISO27001」の認証を更新したことをお知らせいたします。

2022年12月に取得した「ISO27001（ISMS）」の認証更新審査を完了し、八楽の情報セキュリティの管理体制が継続して、国際的な水準に則って整備・運用されていることが、第三者機関により認められました。

*1CATツール=翻訳作業を効率化し、品質を向上させるためのソフトウェア。人間の翻訳者が作業する際に、機械翻訳（MT）や翻訳メモリ（TM）、用語集管理などを活用し、人とAIの協働によって効率的かつ高品質な翻訳を実現します。

ISMSとは

ISMS（Information Security Management System／情報セキュリティマネジメントシステム）は、企業や組織が保有する情報資産を安全に管理するための仕組みを体系化したものです。機密性・完全性・可用性の3つの観点からリスクを特定し、適切な対策を講じ、運用・改善を継続することを目的としています。

ISMS認証（ISO/IEC 27001）は、この運用体制が国際規格に適合していることを第三者機関が評価・認証する制度で、認証の更新により、組織として情報セキュリティに対する取り組みを継続的に強化していることを客観的に示しています。

ISMS認証概要

登録組織：八楽株式会社

認証登録範囲：多言語コミュニケーションツールの企画、開発、及び関連するサービスの提供

認証規格：ISO/IEC 27001:2022

認証書番号：IS778669

認証登録日：2022年12月22日

【会社概要】

八楽株式会社

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5リンクスクエア新宿16階

代表取締役：坂西 優

事業内容：生成AIを活用した翻訳支援ツール「ヤラク翻訳」の開発・提供

公式サイト：https://www.yaraku.com