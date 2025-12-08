Z世代の就活が変わる。企業人事と学生が対話する新スタイル“女子大生114名×企業人事73社134名”の逆就活イベント『TOITAフォーラム2025』開催決定!!

戸板女子短期大学

■女子短大で最大規模。企業人事100名以上が学生プレゼンを評価する“逆就活”型イベント

戸板女子短期大学（東京都港区）は、キャリアセンター主催の 『TOITAフォーラム2025』 を2025年12月16日（火）に開催します。

https://www.toita.ac.jp/toitapicks/career_category/74047/

昨年『TOITAフォーラム2024』会場の様子学生は1日に平均13社の企業に向けてプレゼンを行う

本イベントは、学生が自身の「学生時代に頑張ったこと（ガクチカ）」を5分間で発表し、企業の人事担当者から直接フィードバックを受ける “逆就活”型プログラム。2018年に開始し、今年で8年目を迎えます。

2025年度は、学生114名（過去最大） が登壇し、73社・134名以上の人事担当者 が参加予定。女子短大として国内最大級の規模で開催します。

"ミスマッチのない"就活へ向けて企業も本気で参加入学して約半年で"ガクチカ"を創り上げていく

https://www.youtube.com/watch?v=iIZH7yWP2kE (昨年の動画)

■2か月の徹底トレーニングで「入学半年で就活力が身につく」短大へ

参加学生は、約2か月間にわたり

・自己分析

・プレゼン原稿作成

・スライド制作

・話し方・表現トレーニング

など、徹底的に「自己PR力」を磨いてきました。

約2カ月前からアイデア出し、プレゼン準備を進める歳の近い教職員も多く、自分に合ったアドバイスがもらえる

採用の最前線で活躍するプロから直接フィードバックを受けられることが、戸板女子短期大学独自の教育効果につながっています。

企業人事100名以上が学生のプレゼンを評価し、投票数の多い学生トップ10までが表彰される

■参加企業（73社）

ブライダル、ホテル、観光、アパレル、美容、食品、IT、エアライン、金融など幅広い業界から参画。

企業の採用要件が多様化する中、早期から意欲ある学生に出会える場として注目されています。

参加企業（一部抜粋/敬称略）

ブライダル：明治記念館、東京會舘、八芳園、アールイズ・ウエディング

アパレル・美容：マッシュグループ、バロックジャパンリミテッド、コーセー化粧品販売、日本ロレアル

食品・メーカー：ゴディバ ジャパン、文明堂、LIXIL Advanced Showroom

外食・流通：クリエイト・レストランツ・ホールディングス、成城石井

ホテル・観光：シャングリ・ラ ホテルズ ジャパン、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

IT・専門商社：ニッコクソフト、ペイロール

エアライン・空港：CKTS、エアーエキスプレス

エンタメ：The Walt Disney Company Japan

■イベント概要

開催日：2025年12月16日（火）

・第1部：10:30～13:30（学生プレゼンテーション）

・第2部：15:00～16:30（講評・表彰式）

会場：戸板女子短期大学（三田キャンパス）

■昨年度の様子（参考記事リンク）

https://www.toita.ac.jp/toitapicks/career_category/61462/

■取材のご案内

本イベントは取材可能です。

若者のキャリア形成、短期大学教育、産学連携の先進事例として、多くのメディアに注目されている取り組みです。

■問い合わせ先

戸板女子短期大学 広報部

TEL：03-3451-8383

Mail：ao@toita.ac.jp