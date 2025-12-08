明治神宮ミュージアム企画展「明治神宮の刀剣」開催のお知らせ

写真拡大 (全6枚)

明治神宮ミュージアム

チラシ表面イメージ

【展覧会概要】


　本展は明治神宮に奉納された刀剣の中で特に優れた作品を一堂に公開する展示です。


　わが国では、古代より刀剣を捧げることで祈りや感謝の意を神に捧げる神事が行われており、それは第11代 垂仁天皇の御代に始まることが『日本書紀』に記されています。明治神宮への刀剣奉納は特に昭和33年（1958）の御社殿復興の折に盛んに行われ、以後も様々な刀工による祈りの形として現代まで続いてきました。


　近いところでは、令和4年（2022）に明治天皇百十年祭を記念し宝物殿にて奉納鍛錬が行われ、この際に鍛錬された刀剣が奉納されています。


　明治神宮創建から現代に至るまで、明治神宮へ奉納された刀剣を通し、形となった御祭神への感謝と祈りを感じていただければ幸いです。




展覧会イメージ

明治天皇御料『太平記』

太刀（月山貞一）/明治40年

聖徳記念絵画館壁画下図　大政奉還（邨田丹陵）/昭和初期


【展覧会情報】


　■展覧会名：明治神宮の刀剣


　■会　　期：令和7年12月20日（土）～令和8年3月8日（日）


　■開館時間：10:00～16:30(16:00最終入館)


　　　※初詣期間中は延長開館いたします。詳しくは明治神宮ホームページ(https://www.meijijingu.or.jp/museum/)をご覧ください


　■休館日　：毎週木曜日（1月1日（木）は開館）


　■主　　催：明治神宮


　■協　　力：（一財）明治神宮崇敬会　※明治神宮崇敬会会員は無料


　■監　　修：原田一敏（ふくやま美術館館長・東京藝術大学名誉教授）


　■会　　場：明治神宮ミュージアム


　■入館料：一般1,000円／高校生以下、団体（20名以上）900円


　　　　　　※障害者手帳をお持ちの方はご本人様のみ無料


　　　　　　※小学生未満無料（小学生以下の入館は保護者の同伴が必要です）



【関連イベント】


「明治神宮の刀剣」開催に伴い、監修の原田一敏先生を講師にお迎えし、刀剣に関する公開講座を行います。


■日　　　時：令和8年2月26日（木）14:00（開場：13:30）


■場　　　所：明治神宮　参集殿


■講座テーマ：「明治天皇と明治神宮の刀剣」


■講　　　師：原田一敏先生（ふくやま美術館館長・東京藝術大学名誉教授）


■参　加　費：1,000円


※要事前申し込み


※当該日は明治神宮ミュージアムが休館日のため、後日展覧会をご覧いただける招待券を1名様1枚お渡しいたします。


令和8年1月1日頃より明治神宮ホームページ(https://www.meijijingu.or.jp/museum/)ならびに公式X(https://twitter.com/Meiji_Jingu_M)から応募フォームへのURLをご案内します。




【施設概要】


　■施設名　：明治神宮ミュージアム


　■開館時間：10:00～16:30(16:00最終入館)


　■休館日　：毎週木曜日（但し木曜が祝日の場合は開館）※展示替期間も休館致します。


　■所在地　：東京都渋谷区代々木神園町1-1


　■アクセス：JR「原宿」駅表参道改札西口から徒歩5分・東京メトロ千代田線・副都心線


　　　　　　「明治神宮前〈原宿〉」駅2出入口より徒歩5分


　■電話番号：03-3379-5875


　■ホームページ：https://www.meijijingu.or.jp/museum/


　■明治神宮ミュージアム公式Ｘ：https://twitter.com/Meiji_Jingu_M




明治神宮ミュージアム外観


【明治神宮ミュージアムについて】


明治神宮ミュージアムは、明治神宮の御祭神である明治天皇・昭憲皇太后おゆかりの品々を末永く保存、展示するために建てられた施設です。


鎮座百年祭記念事業の一環として、令和元年10月に開館致しました。ミュージアムの設計を手掛けるのは、日本を代表する建築家の隈研吾氏。


御祭神の御遺愛品及び関係する収蔵品の公開のほか、明治神宮の歴史や日々の営みなどをご紹介しています。