生姜の風味をきかせた香ばしい甘醤油ダレの味わいが楽しめる「オー・ザック」＜生姜焼き味＞2025年12月8日（月）から全国のセブン-イレブンで先行発売2026年１月19日（月）から一般発売

ハウス食品グループ本社株式会社

ハウス食品株式会社は、ボコボコとした形状とザクッとした食感が特徴のスナック菓子「オー・ザック」より、3年ぶりのバラエティ品

「オー・ザック」＜生姜焼き味＞を2025年12月8日（月）から全国のセブン-イレブンで先行発売。※店舗によりお取り扱いのない場合がございます

2026年1月19日（月）からスーパーなどで一般発売します。生姜の風味をきかせた香ばしい甘醤油ダレの味わいで、豚肉の旨さと生姜焼きのタレが合わさったおいしさを表現しました。内容量は55g、税別希望小売価格144円。

■特徴

（1）ハウス食品独自の「バブリング製法」で、独特な形状とザクッと食感が楽しめる

「オー・ザック」はボコボコとした形状とザクッとした食感で、音までおいしいことが特徴のスナック菓子です。ハウス食品独自 の「バブリング製法」で、ポテトの程よい厚みと表面にいくつものふくらみが生まれる独特な形状を実現。ザクッと癖になる食感で、1990年の発売以降多くの方からご愛顧いただいています。今回はこの「オー・ザック」から、3年ぶりとなる待望のバラエティ品が登場します。

（2）生姜の風味と、香ばしい甘醤油ダレの味わいで、肉系メニューの代表格「生姜焼き」のおいしさを表現！

豚肉の旨さと生姜焼きのタレを合わせたおいしさを表現した＜生姜焼き味＞は、ポテトの豊かな風味とマッチした味付けで、手が止まらないおいしさとなっています。

※生姜焼きの風味は香料使用

■開発ストーリー

１.もっと多くのお客様に「オー・ザック」の魅力を届けたい！という想いで、バラエティ品を開発

「オー・ザック」は1990年の発売以降、定番品の「あっさり塩味」「磯のり塩」をはじめ、さまざまな味わいのバラエティ品を発売してまいりましたが、2022年9月以降は定番品のみの発売となっていました。

しかし、長年のファンの皆様から新しいフレーバーを待望するお声があり、また新たなお客様との接点を生み出すために、バラエティ品の開発に着手。この度3年ぶりに＜生姜焼き味＞の発売が決定いたしました。

フレーバーの検討にあたっては、これまでも「肉系」の味わいが多くのお客様から好評をいただいていたこと、そして肉系料理の代表格である「生姜焼き」は年々インターネットでのレシピ検索頻度が上昇していることから決定いたしました。定番品の「塩系」フレーバーはもちろん、日本人にとって馴染み深い＜生姜焼き味＞でさらに手が止まらない味わいの「オー・ザック」をお楽しみください。

２.おやつとしてはもちろん、大人のおつまみにもおすすめ

子どものおやつとしてはもちろん、ポテトの風味とマッチした、しっかりした味付けなので大人にも楽しんでいただきたいです。おやつ・間食として自分のご褒美用に購入される方や、一息つく時間のお供にもおすすめです。また、お酒にも合う味わいなのでおつまみとしてもお楽しみいただけます。

３.生姜焼きのおいしさをスナックで表現するために、旨みのバランスを追求

生姜焼きのおいしさを表現するために、生姜の香り、甘醤油ダレの味わい、豚肉の旨みのバランスにこだわりました。「オー・ザック」をひと口食べたときに、しっかりと生姜焼きの味わいを感じていただけるようそれぞれの旨みや特徴のバランスを調整しながら製品開発に取り組みました。

※生姜焼きの風味は香料使用

■製品概要

●製品名 ：「オー・ザック」＜生姜焼き味＞

●内容量 ：55g

●価格 ：税別希望小売価格144円

●発売日 ：セブン-イレブン先行発売 2025年12月8日 ／ 一般発売 2026年1月19日

●発売地区：全国

・「オー・ザック」製品ページ（12月8日更新予定）

URL：https://housefoods.jp/products/catalog/cat_1,snack,pdt,oz.html