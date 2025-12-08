第14回世界鉄道研究会議（WCRR 2025）で優秀論文賞を受賞しました
○「第14回世界鉄道研究会議（WCRR 2025）」※1がアメリカ・コロラドスプリングスで開催され、弊社から発表した論文「Development of Derailment Detection Function for High-Speed Trains by Monitoring Acceleration of Bogie Frame（高速鉄道車両のための台車枠加速度による脱線検知機能の開発）」が「Safety and Security部門」で「優秀論文賞」を受賞いたしました。
○WCRR（World Congress on Railway Research）は、1994年11月のフランス・パリでの開催以降、鉄道に関する研究の価値向上、技術情報の共有、国際協力の推進を目的として数年ごとに開催されており、鉄道に関する会議としては世界最大級の国際会議です。
○今回は世界25か国以上から384名が参加し（うち日本からは62名）、244件の研究発表が行われました。この中から優秀論文賞が7件選出され、このうちの1件が本件名となりました。
〇受賞内容について
・受賞名： Best Paper Award for Category of Safety and Security
（「Safety and Security」部門 優秀論文賞）
・受賞日： 2025年11月21日※2
・件名： Development of Derailment Detection Function for High-Speed Trains by Monitoring
Acceleration of Bogie Frame（高速鉄道車両のための台車枠加速度による脱線検知機能の開発）
・受賞者： 東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本研究開発センター
リスク評価・安全技術ユニット 篠原 嵩征 研究員
（共著者： 松橋 克幸、畑 弘敏、石田 陽士、内田 好徳、三須 弥生）
※1 開催概要の詳細は以下のURLをご覧ください。
https://railresearchweek.com/
※2 現地時間では11月20日です。
授賞式（左よりWCRR技術委員長、篠原研究員、三須上席研究員、WCRR委員）