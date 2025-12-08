次世代リーダーアワード「Japan CxO Award 2025」　クロスドメイン部門でソースネクスト CPO 柳沼友香が最優秀賞を受賞

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル4階 代表取締役社長：小嶋 智彰）は、12月8日（月）、株式会社BNG主催の「Japan CxO Award 2025」において、弊社のCPO（最高製品責任者）である柳沼友香が、クロスドメイン部門の最優秀賞を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

■受賞の経緯

弊社のCPO 柳沼友香は、次世代リーダーのロールモデルとなるCxOを表彰する「Japan CxO Award」において、クロスドメイン部門のファイナリストに選出されていました。

そして、本日執り行なわれた授賞式において、厳正なる審査の結果、この度、最優秀賞という栄誉を賜りました。



■プロフィール

柳沼友香（やぎぬま・ゆか）

ソースネクスト株式会社 最高製品責任者（CPO）。2007年4月入社。製品企画、EC部門などを歴任し、現在は、製品企画、デジタルマーケティング、広報の責任者として、当社売上の約45％を担う。入社直後から「超字幕」「筆王」「ThinkFree」などの主力製品を担当。その後「ポケトーク」の初代プロデューサーとして“世界で1番売れた翻訳機”の実績を2019年に達成。最近では、「Pebblebee」「Oura Ring」などの海外製品を日本市場に展開し、数々のヒットを生み出す。また、2000万人の顧客資産を活かしたデジタルマーケティングを推進、広報責任者も兼務。

■ソースネクストについて

ソースネクスト（代表：小嶋 智彰 東証プライム)は、「製品を通じて世界中の人々に喜びと感動を広げる」をミッションに、セキュリティソフト「ZERO」をはじめ、「筆まめ」「いきなりPDF」などのパソコンソフトやスマートフォン向けの多彩なアプリ、「ポケトーク」「AutoMemo」などのIoT製品を提供しています。また、「Dropbox」や「１Password」など、世界の優れた製品やサービスを、日本市場に普及浸透するマーケティングにも力を入れています。

現在では、AIが”特別な技術”から”誰でも使えるツール”になることを目指して、AI技術を活用した製品や、次世代AIエージェント「Genspark」など、先進的な製品の提供、および拡充にも注力しています。

https://sourcenext.co.jp/

■「Japan CxO Award」について

「Japan CxO Award」とは、次世代リーダーのロールモデルとなるCxO（最高〇〇責任者）を表彰するアワード。単なる実績に留まらず、そのプロセスや社会への影響、持続性など、多角的な視点から評価されます。（主催：株式会社BNGパートナーズ）

詳細は公式サイト（https://japancxoaward.org/）をご覧ください。

弊社は、この度の栄誉ある賞を賜り、大変光栄に感じております。

今後も、受賞者であるCPO 柳沼 友香をはじめ、全社一丸となって、革新的な製品やサービスの創出に取り組み、社会に新たな価値を提供してまいります。

引き続きのご支援、ご期待を賜りますようお願い申し上げます。