【新刊発売のご案内】仕事に「生きがい」はいりません 30年の調査データが明かすZ世代のリアル

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司）のシンクタンクである博報堂生活総合研究所主席研究員の酒井崇匡が、金沢大学融合研究域融合科学系教授の金間大介氏と、若者と上世代の世代間ギャップをテーマに共著した『仕事に「生きがい」はいりません 30年の調査データが明かすZ世代のリアル』を出版しましたのでお知らせいたします。

専門のイノベーション論を中心に、人材育成研究にも精力を注ぐ金間教授と、「若者調査」など様々な時系列調査を実施、分析してきた酒井研究員が、仕事・消費・恋愛・コミュニケーションに至るまで、上司や先輩世代が「なぜ？」と首をひねりたくなる若者心理を、豊富なデータと実例から解説します。

「活気ある職場」や「仕事熱心な上司」が理想という考えは、今の若者には一切通じない!? 仕事も消費も恋愛も、「みんなと同じ」が安心。しかし承認欲求も確かに持っている――そんな複雑な本音と、時代の変化を解き明かし、上司や先輩世代がZ世代にどう向き合ったらいいかのヒントや具体例を提示する一冊です。

『仕事に「生きがい」はいりません

30年の調査データが明かすZ世代のリアル』

著者：著者：金間大介 / 酒井崇匡

仕様：新書判 224ページ

価格：1,100 円（税込）

発行：SB新書

発売日：2025年12月7日

リンク：https://amzn.asia/d/8fQuL3l

目次

はじめに

第１章 「職場」の溝――「仕事に情熱を持つ上司が理想」は１割以下

第２章 「就活」の溝――企業も無視できない、最強メンターと化した親

第３章 「成長」の溝――「楽するために就職したわけじゃない」かつての若者たち

第４章 「生きがい」の溝――若者の間で消えゆく仕事のやりがい

第５章 「努力」の溝――「がんばれば報われる」が死語になった世界

第６章 「コミュニケーション」の溝――飲み会から見る世代ギャップ

第７章 「消費」の溝――プレゼントは異性より同性同士で

第８章 「承認欲求」の溝――若者の間で高まる「拒否回避欲求」

第９章 「恋愛」の溝――社内恋愛はもう過去の遺物？

第10章 「社会貢献」の溝――“エコ意識の高い若者”という虚像

第11章 「信用」の溝――隣人すら信じない現代の若者たち