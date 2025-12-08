【千葉県佐倉市】佐倉市立美術館、広野多珂子（ひろの・たかこ）絵本原画展を開催

佐倉市

『ねぼすけスーザのおかいもの』『おさんぽ おさんぽ』『魔女の宅急便その２―キキと新しい魔法』（角野栄子 作 広野多珂子 画）・・・心温まる絵本で知られる、佐倉市在住の絵本作家・広野多珂子（ひろの たかこ）を、約300点の原画作品で紹介。

◇広野多珂子 絵本原画展

https://prtimes.jp/a/?f=d24449-419-2b1e7ec803b12a0da6ce5c2bd5a855d6.pdf

佐倉市在住の絵本作家・広野多珂子（ひろの たかこ 1947年- ）を紹介する展覧会を開催します。

スペインで美術を学んだ広野多珂子は、帰国後、あかちゃん向けのシリーズで絵本作家としてデビューしました。その後、スペインの田舎町で暮らす女の子・スーザを主人公とした『ねぼすけスーザのおかいもの』（1991年・福音館書店）が生まれます。素朴な暮らしの中にある幸せを描いたスーザシリーズは、構想から３３年をかけてゆっくりと全７冊が完成し、代表作として知られています。そのほかにも『おひさまいろのきもの』（2007年・福音館書店）などの物語や、『かまきり じいっと じいっと』（2012年・福音館書店）など科学の絵本においても、おだやかな眼差しと、確かな作画で評価を得てきました。

また『魔女の宅急便その２-キキと新しい魔法』（角野栄子作・1993年・福音館書店）をはじめとする児童書の挿絵や、絵のみ担当した絵本等、あわせて１４０冊余りの本に携わるとともに、「詩とメルヘン」など雑誌のイラストも手掛けています。

この展覧会では、やさしく心温まる広野多珂子作・画の絵本原画を中心に約３００点を、[ねぼすけスーザシリーズ][ものがたりえほん][あかちゃんえほん][かがくえほん][挿絵ほか]の5つのテーマで展示します。あわせてラフスケッチや資料で、佐倉での暮らしからもヒントを得た作品の背景や、なにげない日常に目を向けるその世界観を探っていきます。

◇日 時 2026/1/24(土)-3/29(日)

休館日：月曜日 ただし2/23は開館、2/24は休館

10:00-18:00（入館は17:30まで）

◇会 場 佐倉市立美術館(千葉県佐倉市新町210番地) 2・3階展示室

◇観覧料 一般800円（640円） 大学生600円（480円） 高校生以下無料

( )内は、前売り及び20名以上の団体料金

前売券は以下の場所にて2026.1．23まで販売

・佐倉市立美術館

・佐倉ハーモニーホール（佐倉市民音楽ホール）

・佐倉市観光協会

・JR佐倉駅前観光情報センター

障害者手帳をお持ちの方はご本人と介護者1名無料

◇主 催 佐倉市立美術館

協 力 福音館書店 一般財団法人 角野栄子児童文学財団

◇展示構成

『ねぼすけスーザのおかいもの』表紙原画 1991年[ねぼすけスーザシリーズ]

『ねぼすけスーザのおかいもの』

『ねぼすけスーザとやぎのダリア』

『ねぼすけスーザとあかいトマト』

『ねぼすけスーザのセーター』

『ねぼすけスーザのオリーブつみ』

『ねぼすけスーザのはるまつり』

『ねぼすけスーザときいろいリボン』

『ちいさな魔女リトラ』表紙原画 2001年[ものがたり]

『ちいさな魔女リトラ』

『おひさまいろのきもの』

『ピーテル、はないちばへ』

『おさんぽ おさんぽ』表紙原画 1999年[あかちゃんえほん]

『おさんぽ おさんぽ』

『くだもの みいつけた』

『こねこが にゃあ』

『みんな いいおかお』

『こねこが にゃあ』表紙原画 2009年

『はなやさん』表紙原画 2023年[かがくえほん]

『かまきり じいっと じいっと』

『さんぽみちの オナモミ』

『はなやさん』

『魔女の宅急便その２―キキと新しい魔法』表紙原画 1993年[挿絵ほか]

『魔女の宅急便その2―キキと新しい魔法』（一部）

●絵本を読むコーナー・あそぶコーナーも！

●佐倉ハーモニーホール（市民音楽ホール）のストリートオルガンも登場！

●図録：2,000円（税込・予定）A4判 90ページ 700部

◇会期中のイベント

●広野多珂子講演会「わたしの絵本づくり」（予定）

「ねぼすけスーザシリーズ」を始めとする、広野さんの絵本はどのように生まれたのでしょう？

佐倉とのつながりなども含め、創作の背景についてお話をうかがいます。

2026.3.1（日）14:00-

佐倉市立美術館 4階ホール

定員：90名（先着順） 参加無料（ただし展覧会チケットが必要です） 申込不要

●おはなし会

広野さんの絵本の読み聞かせをします。あかちゃんから大人まで、目と耳で絵本を楽しもう！

◎こども～一般向け

2026. 2.7（土）・2.21（土）・3.7（土）・3.21（土）・3.28（土） 各日14:00-

◎あかちゃん向け

2026.1.29（木）・2.12（木）・2.26（木）・3.12（木）・3.26（木）

各日10:30-／11:30-

佐倉市立美術館 3階展示室

定員：5名／5組（先着順） 参加無料（ただし展覧会チケットが必要です） 申込不要

協力：佐倉地域文庫連絡会

●ミテハナ鑑賞会

展示室で、鑑賞コミュニケーターのミテ＊ハナさんといっしょに、お話ししながら展示作品を鑑賞します。

2026.2.22 (日) 14:00-15:00

開始10分前に佐倉市立美術館1階階段前に集合

定員：10名（先着順） 参加無料（ただし展覧会チケットが必要です） 申込不要

協力：ミテ・ハナソウ佐倉

●オンライン鑑賞会

Zoomを使って、鑑賞コミュニケーターのミテ＊ハナさんといっしょに、お話ししながら広野さんの作品を鑑賞します。

2026.1.25 (日)10:30-11:30 受付期間: 2026.1.1ー1.24

定員：6名 参加無料 要申込（詳細はミテ・ハナソウHPをご覧ください）

協力：ミテ・ハナソウ佐倉

●ミュージアムコンサート

2026.2.15 (日) 14:00ー 椎名朋貴（フルート）

2026.3.15 (日) 14:00ー 大熊カオル（ピアノ）

佐倉市立美術館 1階ロビー

無料・申込不要

協力：佐倉楽友協会

◇アクセス

【車】

東関東自動車道佐倉I.C.より約5ｋｍ・15分、「夢咲くら館」駐車場等をご利用ください。（台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。）

【公共交通機関】

◯京成佐倉駅南口より徒歩8分、または、京成バス千葉イースト「JR佐倉駅」方面行きで「佐倉市立美術館」下車すぐ。

◯JR佐倉駅北口より徒歩20分、または、京成バス千葉イースト「京成佐倉駅」方面行きで「二番町」下車すぐ。

◇お問い合わせ

佐倉市立美術館

住所：千葉県佐倉市新町210番地

TEL：043-485-7851

URL：https://www.city.sakura.lg.jp/section/museum/