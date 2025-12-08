【千葉県佐倉市】佐倉市立美術館、広野多珂子（ひろの・たかこ）絵本原画展を開催
『ねぼすけスーザのおかいもの』『おさんぽ おさんぽ』『魔女の宅急便その２―キキと新しい魔法』（角野栄子 作 広野多珂子 画）・・・心温まる絵本で知られる、佐倉市在住の絵本作家・広野多珂子（ひろの たかこ）を、約300点の原画作品で紹介。
https://prtimes.jp/a/?f=d24449-419-2b1e7ec803b12a0da6ce5c2bd5a855d6.pdf
◇広野多珂子 絵本原画展
佐倉市在住の絵本作家・広野多珂子（ひろの たかこ 1947年- ）を紹介する展覧会を開催します。
スペインで美術を学んだ広野多珂子は、帰国後、あかちゃん向けのシリーズで絵本作家としてデビューしました。その後、スペインの田舎町で暮らす女の子・スーザを主人公とした『ねぼすけスーザのおかいもの』（1991年・福音館書店）が生まれます。素朴な暮らしの中にある幸せを描いたスーザシリーズは、構想から３３年をかけてゆっくりと全７冊が完成し、代表作として知られています。そのほかにも『おひさまいろのきもの』（2007年・福音館書店）などの物語や、『かまきり じいっと じいっと』（2012年・福音館書店）など科学の絵本においても、おだやかな眼差しと、確かな作画で評価を得てきました。
また『魔女の宅急便その２-キキと新しい魔法』（角野栄子作・1993年・福音館書店）をはじめとする児童書の挿絵や、絵のみ担当した絵本等、あわせて１４０冊余りの本に携わるとともに、「詩とメルヘン」など雑誌のイラストも手掛けています。
この展覧会では、やさしく心温まる広野多珂子作・画の絵本原画を中心に約３００点を、[ねぼすけスーザシリーズ][ものがたりえほん][あかちゃんえほん][かがくえほん][挿絵ほか]の5つのテーマで展示します。あわせてラフスケッチや資料で、佐倉での暮らしからもヒントを得た作品の背景や、なにげない日常に目を向けるその世界観を探っていきます。
◇日 時 2026/1/24(土)-3/29(日)
休館日：月曜日 ただし2/23は開館、2/24は休館
10:00-18:00（入館は17:30まで）
◇会 場 佐倉市立美術館(千葉県佐倉市新町210番地) 2・3階展示室
◇観覧料 一般800円（640円） 大学生600円（480円） 高校生以下無料
( )内は、前売り及び20名以上の団体料金
前売券は以下の場所にて2026.1．23まで販売
・佐倉市立美術館
・佐倉ハーモニーホール（佐倉市民音楽ホール）
・佐倉市観光協会
・JR佐倉駅前観光情報センター
障害者手帳をお持ちの方はご本人と介護者1名無料
◇主 催 佐倉市立美術館
協 力 福音館書店 一般財団法人 角野栄子児童文学財団
◇展示構成
『ねぼすけスーザのおかいもの』表紙原画 1991年
[ねぼすけスーザシリーズ]
『ねぼすけスーザのおかいもの』
『ねぼすけスーザとやぎのダリア』
『ねぼすけスーザとあかいトマト』
『ねぼすけスーザのセーター』
『ねぼすけスーザのオリーブつみ』
『ねぼすけスーザのはるまつり』
『ねぼすけスーザときいろいリボン』
『ちいさな魔女リトラ』表紙原画 2001年
[ものがたり]
『ちいさな魔女リトラ』
『おひさまいろのきもの』
『ピーテル、はないちばへ』
『おさんぽ おさんぽ』表紙原画 1999年
[あかちゃんえほん]
『おさんぽ おさんぽ』
『くだもの みいつけた』
『こねこが にゃあ』
『みんな いいおかお』
『こねこが にゃあ』表紙原画 2009年
『はなやさん』表紙原画 2023年
[かがくえほん]
『かまきり じいっと じいっと』
『さんぽみちの オナモミ』
『はなやさん』
『魔女の宅急便その２―キキと新しい魔法』表紙原画 1993年
[挿絵ほか]
『魔女の宅急便その2―キキと新しい魔法』（一部）
●絵本を読むコーナー・あそぶコーナーも！
●佐倉ハーモニーホール（市民音楽ホール）のストリートオルガンも登場！
●図録：2,000円（税込・予定）A4判 90ページ 700部
◇会期中のイベント
●広野多珂子講演会「わたしの絵本づくり」（予定）
「ねぼすけスーザシリーズ」を始めとする、広野さんの絵本はどのように生まれたのでしょう？
佐倉とのつながりなども含め、創作の背景についてお話をうかがいます。
2026.3.1（日）14:00-
佐倉市立美術館 4階ホール
定員：90名（先着順） 参加無料（ただし展覧会チケットが必要です） 申込不要
●おはなし会
広野さんの絵本の読み聞かせをします。あかちゃんから大人まで、目と耳で絵本を楽しもう！
◎こども～一般向け
2026. 2.7（土）・2.21（土）・3.7（土）・3.21（土）・3.28（土） 各日14:00-
◎あかちゃん向け
2026.1.29（木）・2.12（木）・2.26（木）・3.12（木）・3.26（木）
各日10:30-／11:30-
佐倉市立美術館 3階展示室
定員：5名／5組（先着順） 参加無料（ただし展覧会チケットが必要です） 申込不要
協力：佐倉地域文庫連絡会
●ミテハナ鑑賞会
展示室で、鑑賞コミュニケーターのミテ＊ハナさんといっしょに、お話ししながら展示作品を鑑賞します。
2026.2.22 (日) 14:00-15:00
開始10分前に佐倉市立美術館1階階段前に集合
定員：10名（先着順） 参加無料（ただし展覧会チケットが必要です） 申込不要
協力：ミテ・ハナソウ佐倉
●オンライン鑑賞会
Zoomを使って、鑑賞コミュニケーターのミテ＊ハナさんといっしょに、お話ししながら広野さんの作品を鑑賞します。
2026.1.25 (日)10:30-11:30 受付期間: 2026.1.1ー1.24
定員：6名 参加無料 要申込（詳細はミテ・ハナソウHPをご覧ください）
協力：ミテ・ハナソウ佐倉
●ミュージアムコンサート
2026.2.15 (日) 14:00ー 椎名朋貴（フルート）
2026.3.15 (日) 14:00ー 大熊カオル（ピアノ）
佐倉市立美術館 1階ロビー
無料・申込不要
協力：佐倉楽友協会
◇アクセス
【車】
東関東自動車道佐倉I.C.より約5ｋｍ・15分、「夢咲くら館」駐車場等をご利用ください。（台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。）
【公共交通機関】
◯京成佐倉駅南口より徒歩8分、または、京成バス千葉イースト「JR佐倉駅」方面行きで「佐倉市立美術館」下車すぐ。
◯JR佐倉駅北口より徒歩20分、または、京成バス千葉イースト「京成佐倉駅」方面行きで「二番町」下車すぐ。
◇お問い合わせ
佐倉市立美術館
住所：千葉県佐倉市新町210番地
TEL：043-485-7851
URL：https://www.city.sakura.lg.jp/section/museum/