【千葉県佐倉市】佐倉市立美術館、広野多珂子（ひろの・たかこ）絵本原画展を開催

佐倉市

『ねぼすけスーザのおかいもの』『おさんぽ おさんぽ』『魔女の宅急便その２―キキと新しい魔法』（角野栄子 作 広野多珂子 画）・・・心温まる絵本で知られる、佐倉市在住の絵本作家・広野多珂子（ひろの たかこ）を、約300点の原画作品で紹介。





◇広野多珂子 絵本原画展

　佐倉市在住の絵本作家・広野多珂子（ひろの たかこ　1947年- ）を紹介する展覧会を開催します。


　スペインで美術を学んだ広野多珂子は、帰国後、あかちゃん向けのシリーズで絵本作家としてデビューしました。その後、スペインの田舎町で暮らす女の子・スーザを主人公とした『ねぼすけスーザのおかいもの』（1991年・福音館書店）が生まれます。素朴な暮らしの中にある幸せを描いたスーザシリーズは、構想から３３年をかけてゆっくりと全７冊が完成し、代表作として知られています。そのほかにも『おひさまいろのきもの』（2007年・福音館書店）などの物語や、『かまきり じいっと じいっと』（2012年・福音館書店）など科学の絵本においても、おだやかな眼差しと、確かな作画で評価を得てきました。


　また『魔女の宅急便その２-キキと新しい魔法』（角野栄子作・1993年・福音館書店）をはじめとする児童書の挿絵や、絵のみ担当した絵本等、あわせて１４０冊余りの本に携わるとともに、「詩とメルヘン」など雑誌のイラストも手掛けています。


　この展覧会では、やさしく心温まる広野多珂子作・画の絵本原画を中心に約３００点を、[ねぼすけスーザシリーズ][ものがたりえほん][あかちゃんえほん][かがくえほん][挿絵ほか]の5つのテーマで展示します。あわせてラフスケッチや資料で、佐倉での暮らしからもヒントを得た作品の背景や、なにげない日常に目を向けるその世界観を探っていきます。



◇日　時　2026/1/24(土)-3/29(日)


　　　　　休館日：月曜日　ただし2/23は開館、2/24は休館


　　　　　10:00-18:00（入館は17:30まで）



◇会　場　佐倉市立美術館(千葉県佐倉市新町210番地)　2・3階展示室



◇観覧料　一般800円（640円）　大学生600円（480円）　高校生以下無料


　　　　　(　)内は、前売り及び20名以上の団体料金


　　　　　前売券は以下の場所にて2026.1．23まで販売


　　　　　・佐倉市立美術館


　　　　　・佐倉ハーモニーホール（佐倉市民音楽ホール）


　　　　　・佐倉市観光協会


　　　　　・JR佐倉駅前観光情報センター


　　　　　障害者手帳をお持ちの方はご本人と介護者1名無料



◇主　催　佐倉市立美術館


　協　力　福音館書店　一般財団法人 角野栄子児童文学財団



◇展示構成



『ねぼすけスーザのおかいもの』表紙原画 1991年
[ねぼすけスーザシリーズ]

『ねぼすけスーザのおかいもの』　


『ねぼすけスーザとやぎのダリア』　


『ねぼすけスーザとあかいトマト』


『ねぼすけスーザのセーター』


『ねぼすけスーザのオリーブつみ』　


『ねぼすけスーザのはるまつり』


『ねぼすけスーザときいろいリボン』






『ちいさな魔女リトラ』表紙原画 2001年
[ものがたり]

『ちいさな魔女リトラ』　


『おひさまいろのきもの』　


『ピーテル、はないちばへ』






『おさんぽ おさんぽ』表紙原画 1999年
[あかちゃんえほん]

『おさんぽ おさんぽ』


『くだもの みいつけた』


『こねこが にゃあ』


『みんな いいおかお』






『こねこが にゃあ』表紙原画 2009年






『はなやさん』表紙原画 2023年
[かがくえほん]

『かまきり じいっと じいっと』


『さんぽみちの オナモミ』


『はなやさん』






『魔女の宅急便その２―キキと新しい魔法』表紙原画 1993年
[挿絵ほか]

『魔女の宅急便その2―キキと新しい魔法』（一部）　





　●絵本を読むコーナー・あそぶコーナーも！


　●佐倉ハーモニーホール（市民音楽ホール）のストリートオルガンも登場！


　●図録：2,000円（税込・予定）A4判　90ページ　700部



◇会期中のイベント


●広野多珂子講演会「わたしの絵本づくり」（予定）


「ねぼすけスーザシリーズ」を始めとする、広野さんの絵本はどのように生まれたのでしょう？


佐倉とのつながりなども含め、創作の背景についてお話をうかがいます。


2026.3.1（日）14:00-


佐倉市立美術館　4階ホール


定員：90名（先着順）　参加無料（ただし展覧会チケットが必要です）　申込不要



●おはなし会


広野さんの絵本の読み聞かせをします。あかちゃんから大人まで、目と耳で絵本を楽しもう！


◎こども～一般向け


2026. 2.7（土）・2.21（土）・3.7（土）・3.21（土）・3.28（土）　各日14:00-


◎あかちゃん向け


2026.1.29（木）・2.12（木）・2.26（木）・3.12（木）・3.26（木）


各日10:30-／11:30-


佐倉市立美術館　3階展示室


定員：5名／5組（先着順）　参加無料（ただし展覧会チケットが必要です）　申込不要


協力：佐倉地域文庫連絡会



●ミテハナ鑑賞会


展示室で、鑑賞コミュニケーターのミテ＊ハナさんといっしょに、お話ししながら展示作品を鑑賞します。


2026.2.22 (日) 14:00-15:00


開始10分前に佐倉市立美術館1階階段前に集合


定員：10名（先着順）　参加無料（ただし展覧会チケットが必要です）　申込不要


協力：ミテ・ハナソウ佐倉



●オンライン鑑賞会


Zoomを使って、鑑賞コミュニケーターのミテ＊ハナさんといっしょに、お話ししながら広野さんの作品を鑑賞します。


2026.1.25 (日)10:30-11:30　受付期間: 2026.1.1ー1.24


定員：6名　参加無料　要申込（詳細はミテ・ハナソウHPをご覧ください）


協力：ミテ・ハナソウ佐倉



●ミュージアムコンサート


2026.2.15 (日) 14:00ー　椎名朋貴（フルート）


2026.3.15 (日) 14:00ー　大熊カオル（ピアノ）


佐倉市立美術館　1階ロビー


無料・申込不要


協力：佐倉楽友協会



◇アクセス


【車】


東関東自動車道佐倉I.C.より約5ｋｍ・15分、「夢咲くら館」駐車場等をご利用ください。（台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。）


【公共交通機関】


◯京成佐倉駅南口より徒歩8分、または、京成バス千葉イースト「JR佐倉駅」方面行きで「佐倉市立美術館」下車すぐ。


◯JR佐倉駅北口より徒歩20分、または、京成バス千葉イースト「京成佐倉駅」方面行きで「二番町」下車すぐ。



◇お問い合わせ


佐倉市立美術館


住所：千葉県佐倉市新町210番地


TEL：043-485-7851


URL：https://www.city.sakura.lg.jp/section/museum/