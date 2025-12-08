【新製品】文字をスキャンして翻訳＆読み上げ・テキスト化！Aiプラットホーム多機能ペン型スキャナー「WorldPenScan Ai Reader」PAPAGO JAPAN株式会社
文字をスキャンして翻訳＆読み上げ・テキスト化！Aiプラットホーム多機能ペン型スキャナー「WorldPenScan Ai Reader」
PenPower代理店のPAPAGO JAPAN株式会社（所在地：埼玉県川口市）は、文字をなぞって文字起こし・読み上げ・翻訳など多機能ペン型スキャナーPenPower「WorldPenScan Ai Reader」2025年12月12日（金）から発売いたします。※本製品はPenPower Technology Ltdの製品です。
「WorldPenScan Ai Reader」は、紙の資料や本の文字をなぞってテキストデータ化できるOCR機能を搭載し、長文の日本語や英語などの文字入力を効率化できるほか、オフラインでも12言語の翻訳・読み上げが可能でオンライン接続時には60言語対応やAIプラットフォーム連携のWEBアプリ「ScanNoto」（翻訳／テキスト化／読み上げ／辞書）が利用でき、さらにmicroSDカードに保存された音源を繰り返し再生してリスニングや歌詞学習にも活用できる多機能ペン型スキャナーです。
● 発表商品
ブランド：PenPower
商品名：WorldPenScan Ai Reader
読み方：ワールドペンスキャンエーアイリーダー
型番：PP-AIWPSRD
JANコード：4582448452840
定価：オープンプライス
市場想定売価：（税抜）\30,981（税込）\33,980
発売日：2025年12月12日（金）
製品情報：https://www.papago.co.jp/product/pp-aiwpsrd/
● オフラインスキャン翻訳、12言語をサポート:
繁体字中国語、簡体字中国語、広東語、英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語
● オンラインスキャン翻訳、60言語をサポート:
繁体字中国語、簡体字中国語、香港中国語、英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、アフリカーンス語、アラビア語、ベンガル語、ブルガリア語、カタロニア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、エストニア語、フィリピン語、フィンランド語、ギリシャ語、グジャラート語、ヘブライ語、インド語、ハンガリー語、アイスランド語、インドネシア語、アイルランド語、ジャワ語、カンナダ語、クメール語、ラオス語、ラトビア語、リトアニア語、マケドニア語、マレー語、マラヤーラム語、マラーティー語、ビルマ語、ノルウェー語、ペルシア語、ポーランド語、ルーマニア語、セルビア語、シンハラ語、スロバキア語、スロベニア語、スンダ語、スウェーデン語タミル語、テルグ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ウルドゥー語、ベトナム語 仕様
● 仕様
接続方法：Wi-Fi接続
本体液晶：3.69インチタッチスクリーン
内蔵バッテリー：1200mAh充電式リチウムポリマー
内蔵スピーカー：8Ω 1W
外部オーディオ接続：Bluetooth 4.0またはType-C接続
待機中：設定した時間に自動で電源オフ
動作時間（約）：3時間
充電時間（約）：2時間
電源入力：5V/2A
端子：USB Type-C
メモリーカードスロット：microSDカード対応 最大32GBまで ※同梱しておりません。別途ご用意ください。
保証期間：１年間 ※初期不良対応期間はご購入日より2週間以内
本体寸法・重さ（約）：151×31.5×145.mm 70g
パッケージ寸法・重さ（約）：176×62×39mm 190g
● 注意事項
※画像はイメージです。
※数値は目安や理論値です。
※仕様、デザイン等（ロゴマーク等含む）は予告なく変更する場合がございます。
※その他、注意事項を含めて、詳しくは製品の取扱説明書をご確認ください。
● お問い合わせ先
PAPAGO JAPAN株式会社 お問い合わせ窓口（メールアドレス）： mkt@papago.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336391&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336391&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336391&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336391&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336391&id=bodyimage5】
配信元企業：PAPAGO JAPAN株式会社
PenPower代理店のPAPAGO JAPAN株式会社（所在地：埼玉県川口市）は、文字をなぞって文字起こし・読み上げ・翻訳など多機能ペン型スキャナーPenPower「WorldPenScan Ai Reader」2025年12月12日（金）から発売いたします。※本製品はPenPower Technology Ltdの製品です。
「WorldPenScan Ai Reader」は、紙の資料や本の文字をなぞってテキストデータ化できるOCR機能を搭載し、長文の日本語や英語などの文字入力を効率化できるほか、オフラインでも12言語の翻訳・読み上げが可能でオンライン接続時には60言語対応やAIプラットフォーム連携のWEBアプリ「ScanNoto」（翻訳／テキスト化／読み上げ／辞書）が利用でき、さらにmicroSDカードに保存された音源を繰り返し再生してリスニングや歌詞学習にも活用できる多機能ペン型スキャナーです。
● 発表商品
ブランド：PenPower
商品名：WorldPenScan Ai Reader
読み方：ワールドペンスキャンエーアイリーダー
型番：PP-AIWPSRD
JANコード：4582448452840
定価：オープンプライス
市場想定売価：（税抜）\30,981（税込）\33,980
発売日：2025年12月12日（金）
製品情報：https://www.papago.co.jp/product/pp-aiwpsrd/
● オフラインスキャン翻訳、12言語をサポート:
繁体字中国語、簡体字中国語、広東語、英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語
● オンラインスキャン翻訳、60言語をサポート:
繁体字中国語、簡体字中国語、香港中国語、英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、アフリカーンス語、アラビア語、ベンガル語、ブルガリア語、カタロニア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、エストニア語、フィリピン語、フィンランド語、ギリシャ語、グジャラート語、ヘブライ語、インド語、ハンガリー語、アイスランド語、インドネシア語、アイルランド語、ジャワ語、カンナダ語、クメール語、ラオス語、ラトビア語、リトアニア語、マケドニア語、マレー語、マラヤーラム語、マラーティー語、ビルマ語、ノルウェー語、ペルシア語、ポーランド語、ルーマニア語、セルビア語、シンハラ語、スロバキア語、スロベニア語、スンダ語、スウェーデン語タミル語、テルグ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ウルドゥー語、ベトナム語 仕様
● 仕様
接続方法：Wi-Fi接続
本体液晶：3.69インチタッチスクリーン
内蔵バッテリー：1200mAh充電式リチウムポリマー
内蔵スピーカー：8Ω 1W
外部オーディオ接続：Bluetooth 4.0またはType-C接続
待機中：設定した時間に自動で電源オフ
動作時間（約）：3時間
充電時間（約）：2時間
電源入力：5V/2A
端子：USB Type-C
メモリーカードスロット：microSDカード対応 最大32GBまで ※同梱しておりません。別途ご用意ください。
保証期間：１年間 ※初期不良対応期間はご購入日より2週間以内
本体寸法・重さ（約）：151×31.5×145.mm 70g
パッケージ寸法・重さ（約）：176×62×39mm 190g
● 注意事項
※画像はイメージです。
※数値は目安や理論値です。
※仕様、デザイン等（ロゴマーク等含む）は予告なく変更する場合がございます。
※その他、注意事項を含めて、詳しくは製品の取扱説明書をご確認ください。
● お問い合わせ先
PAPAGO JAPAN株式会社 お問い合わせ窓口（メールアドレス）： mkt@papago.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336391&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336391&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336391&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336391&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336391&id=bodyimage5】
配信元企業：PAPAGO JAPAN株式会社
プレスリリース詳細へ