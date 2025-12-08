共働き増加と育児スタイルの多様化で、“抱っこひも”が新定番に──ベビーキャリア市場に迫る追い風
ベビーキャリアとは、大人が装着して赤ちゃんを身体に密着させて支えるための装置である。通常はストラップや布、またはその組み合わせで構成されており、赤ちゃんの体重を均等に分散し、装着者と赤ちゃんの両方に快適さを提供することを目的としている。ベビーキャリアには、おんぶ紐、スリング、バックル式キャリアなどさまざまなタイプがあり、赤ちゃんとの密接なつながりを保ちながら、両手を自由に使うことができる。これにより親子の親密感と安心感が促進される。また、ベビーキャリアは赤ちゃんの発育にも良い影響を与え、適切な股関節のサポートを提供し、健全な姿勢を促す効果がある。
ベビーキャリア業界は、近年、育児スタイルの多様化とともに大きな進化を遂げている。核家族化の進行や共働き世帯の増加により、両親が育児と家事、外出を両立させるための実用的なツールとしての需要が高まっている。特に、身体に密着させて赤ちゃんを抱えることで、赤ちゃんに安心感を与えながらも親が両手を自由に使えるという機能性が重視されている。また、近年はデザイン性や安全性、通気性などに配慮された高機能製品が求められる傾向にあり、単なる道具からライフスタイルの一部としての位置付けに変化しつつある。
市場の主な成長要因の一つは、育児における男性の積極的な関与の広がりである。従来、育児用品は女性向けが中心であったが、現在では性別を問わず使えるユニセックスなデザインや、肩や腰への負担を軽減する構造の製品が注目されている。さらに、SNSやオンラインレビューによる口コミの拡散により、使用感や機能に対するユーザーの評価が購買意欲に直接影響するようになっており、企業はブランドイメージと顧客満足度の向上に注力する必要がある。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ベビーキャリア市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/421722/infant-sling）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.7%で、2031年までにグローバルベビーキャリア市場規模は5.51億米ドルに達すると予測されている。
図. ベビーキャリア世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336367&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336367&id=bodyimage2】
図. 世界のベビーキャリア市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ベビーキャリアの世界的な主要製造業者には、BabyBjorn、Ergobaby、Goodbaby、Stokke AS、Newell Brands （Aprica, Graco）、Chicco、Combi、Carnival Baby Products 、Blue Box （Infantino）、Babycareなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約40.0%の市場シェアを持っていた。
企業の成長戦略として、技術革新と製品差別化の追求が鍵となる。人間工学に基づいた設計や通気性素材の導入、さらに多機能なキャリア（例：新生児から幼児まで対応、収納ポケット付きなど）へのニーズに応えることで、競争力を高めることができる。また、安全性に関する国際基準や認証を取得することで、消費者の信頼を獲得し、海外市場への展開も視野に入れることが可能となる。サステナビリティ志向の高まりにより、エコ素材を活用した製品の開発も競争力の要素となる。
