企業はなぜ今、ステーブルコインを検討するのか?～各業界トップランナーが語る、導入のリアルと未来～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336364&id=bodyimage1】
＜セミナータイトル＞
企業はなぜ今、ステーブルコインを検討するのか？
～各業界トップランナーが語る、導入のリアルと未来～
＜概要＞
法整備の進展や国内初の円建て「ステーブルコイン」であるJPYCの発行決定を背景に、ステーブルコインの普及は着実に広がりを見せています。企業での活用も現実味を帯びつつありますが、多くの企業担当者様が「自社にどう活用できるのか」「導入のハードルは何か」といった点で、具体的な一歩を踏み出せずにいるのではないでしょうか。
本ウェビナーでは、ステーブルコインの発行、システム開発、ガバナンス、会計といった各領域のトップランナーが登壇し、最新動向から具体的なユースケース、導入時のリアルな課題までを徹底解説します。
自社での活用の可能性を探る経営層・企画担当者の皆様にとって、次の一歩を踏み出すための重要なヒントが得られる貴重な機会です。
この機会にぜひご視聴ください。
※本ウェビナーは、2025年11月に開催されたオフラインイベントの講演内容を収録したアーカイブ配信です。
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/87830/apply?np_source=pf-dn
＜アジェンダ＞
――20分間――
□講演タイトル
ステーブルコイン市場の概要・将来性やJPYCについて
□講演者
JPYC株式会社 代表取締役 岡部 典孝
――16分間――
□講演タイトル
TISが作るユースケースと挑戦
ステーブルコインを消費者が決済で使う日は来るのか
□講演者
TIS株式会社 Web3ビジネス企画部 シニアプロデューサー 石黒 統
――21分間――
□講演タイトル
ガバナンスとセキュリティを遵守してテーブルコインを管理することの重要性
□講演者
double jump.tokyo株式会社 代表取締役 松谷 幸紀
――14分間――
□講演タイトル
暗号資産を会計監査に適応して取り扱うことの必要性
□講演者
株式会社Hinode Technologies 執行役員 村上 浩文
――44分間――
□講演タイトル
パネルディスカッション
□講演者
ファシリテーター
Komlock lab株式会社 代表取締役 布目 雅登
パネリスト
TIS株式会社 Web3ビジネス企画部 シニアプロデューサー 石黒 統
double jump.tokyo株式会社 代表取締役 松谷 幸紀
JPYC株式会社 代表取締役 岡部 典孝
株式会社Hinode Technologies 執行役員 村上 浩文
＜開催日時＞
2025年12月17日（水）15:00～16:55
2025年12月23日（火）19:00～20:55
2026年01月19日（月）10:00～11:55
2026年01月27日（火）15:00～16:55
2026年02月05日（木）13:00～14:55
2026年02月10日（火）19:00～20:55
2026年02月20日（金）14:00～15:55
2026年03月04日（水）11:00～12:55
2026年03月12日（木）16:00～17:55
＜共催＞
double jump.tokyo株式会社
TIS株式会社
＜会場＞
オンライン
＜参加費＞
無料（事前お申込みが必須となります）
＜お申込締切＞
各開催日時の直前まで
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/87830/apply?np_source=pf-dn
本セミナーに関するお問い合わせ
TIS株式会社 ウェビナー運営事務局
marke_mb@pj.tis.co.jp
配信元企業：TIS株式会社
＜セミナータイトル＞
企業はなぜ今、ステーブルコインを検討するのか？
～各業界トップランナーが語る、導入のリアルと未来～
＜概要＞
法整備の進展や国内初の円建て「ステーブルコイン」であるJPYCの発行決定を背景に、ステーブルコインの普及は着実に広がりを見せています。企業での活用も現実味を帯びつつありますが、多くの企業担当者様が「自社にどう活用できるのか」「導入のハードルは何か」といった点で、具体的な一歩を踏み出せずにいるのではないでしょうか。
本ウェビナーでは、ステーブルコインの発行、システム開発、ガバナンス、会計といった各領域のトップランナーが登壇し、最新動向から具体的なユースケース、導入時のリアルな課題までを徹底解説します。
自社での活用の可能性を探る経営層・企画担当者の皆様にとって、次の一歩を踏み出すための重要なヒントが得られる貴重な機会です。
この機会にぜひご視聴ください。
※本ウェビナーは、2025年11月に開催されたオフラインイベントの講演内容を収録したアーカイブ配信です。
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/87830/apply?np_source=pf-dn
＜アジェンダ＞
――20分間――
□講演タイトル
ステーブルコイン市場の概要・将来性やJPYCについて
□講演者
JPYC株式会社 代表取締役 岡部 典孝
――16分間――
□講演タイトル
TISが作るユースケースと挑戦
ステーブルコインを消費者が決済で使う日は来るのか
□講演者
TIS株式会社 Web3ビジネス企画部 シニアプロデューサー 石黒 統
――21分間――
□講演タイトル
ガバナンスとセキュリティを遵守してテーブルコインを管理することの重要性
□講演者
double jump.tokyo株式会社 代表取締役 松谷 幸紀
――14分間――
□講演タイトル
暗号資産を会計監査に適応して取り扱うことの必要性
□講演者
株式会社Hinode Technologies 執行役員 村上 浩文
――44分間――
□講演タイトル
パネルディスカッション
□講演者
ファシリテーター
Komlock lab株式会社 代表取締役 布目 雅登
パネリスト
TIS株式会社 Web3ビジネス企画部 シニアプロデューサー 石黒 統
double jump.tokyo株式会社 代表取締役 松谷 幸紀
JPYC株式会社 代表取締役 岡部 典孝
株式会社Hinode Technologies 執行役員 村上 浩文
＜開催日時＞
2025年12月17日（水）15:00～16:55
2025年12月23日（火）19:00～20:55
2026年01月19日（月）10:00～11:55
2026年01月27日（火）15:00～16:55
2026年02月05日（木）13:00～14:55
2026年02月10日（火）19:00～20:55
2026年02月20日（金）14:00～15:55
2026年03月04日（水）11:00～12:55
2026年03月12日（木）16:00～17:55
＜共催＞
double jump.tokyo株式会社
TIS株式会社
＜会場＞
オンライン
＜参加費＞
無料（事前お申込みが必須となります）
＜お申込締切＞
各開催日時の直前まで
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/87830/apply?np_source=pf-dn
本セミナーに関するお問い合わせ
TIS株式会社 ウェビナー運営事務局
marke_mb@pj.tis.co.jp
配信元企業：TIS株式会社
プレスリリース詳細へ