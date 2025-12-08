¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜÂç³Ø¡ÛÈ¢º¬±ØÅÁÁÔ¹Ô²ñµÚ¤Ó¹çÆ±¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤ËÈ¼¤¤¡¢²¼µ¤Ë¤è¤ê²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡Æü¡¡»þ¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÔ ¹Ô ²ñ¡§12»þ20Ê¬¡Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹çÆ±¼èºà¡§ÁÔ¹Ô²ñ½ªÎ»¸å¡Á14»þ00»þ½ªÎ»Í½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¼õÉÕ11»þ30Ê¬¡Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»öÁ°¿½ÀÁÀ©¤Ç¤¹
£²¡¡¾ì¡¡½ê¡¡¡¡ÆüËÜÂç³ØÊ¸Íý³ØÉô¡¡ËÜ´ÛÃÏ²¼£±³¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©156-8550 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èºù¾å¿å3-25-40¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼õÉÕ¾ì½ê¡§Ê¸Íý³ØÉôÀµÌç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨É¬¤º¼õÉÕ°ÆÆâ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê²¼¤µ¤¤¡£¾°¡¢11»þ30Ê¬°ÊÁ°¤ÎÆþ¹»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¡½ÐÀÊÍ½Äê¼Ô¡¡¡¡¡¦ÆüËÜÂç³ØÎ¦¾å¶¥µ»ÉôÆÃÊÌÄ¹µ÷Î¥ÉôÌç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·¡¡²í¹°¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼£±£¶Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Âç´Ó¡¡¿Ê°ìÏº¡Ê³ØÄ¹¡Ë
£´¡¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11»þ30Ê¬¡Á¡¡ÊóÆ»¼õÉÕ¡ÊÊ¸Íý³ØÉôÀµÌç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ì¾»É¤Î¤´½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨11»þ30Ê¬Á°¤ÎÆþ¹»¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12»þ20Ê¬¡Á¡¡È¢º¬±ØÅÁÁÔ¹Ô²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÍèÉÐ¡¢ÁÔ¹Ô²ñ»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ï¹Ô¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12»þ50Ê¬¡¡¡¡ÁÔ¹Ô²ñ½ªÎ»Í½Äê¡¢»²²Ã¼ÔÂà¼¼¸å¹çÆ±¼èºà³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14»þ00Ê¬¡¡¡¡¹çÆ±¼èºà½ªÎ»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14»þ20Ê¬¡¡¡¡²ñ¾ì¥¯¥í¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15»þ00Ê¬¡¡¡¡¸ø³«Îý½¬¡Ê¾ì½ê¡§ÆüËÜÂç³ØÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¢¨»£±Æ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£µ¡¡Ãí°Õ»ö¹à¡¡¡´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢É¬¤º¥Þ¥¹¥¯¤ò¤´ÃåÍÑÄº¤¡¢ÅöÆü¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÅù¤ËØí´µ¤·¼£Ìþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¢¤Þ¤¿¡¢È¯Ç®¡¢·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â³±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤É¤ÎÉ÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤¬Â³¤¯¡¢·ñÂÕ´¶¤äÂ©¶ì¤·¤µ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ëÊý¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î´¶À÷¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅöÆü¤Î»²²Ã¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£ÆüËÜÂç³ØÊ¸Íý³ØÉô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ÏÃó¼Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¶áÎÙ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤²ñ¾ì¤Ë¤ÏÅÅ¸»¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Wi-FiÅù¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÄó¶¡¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦²ñ¾ì³°¤Ç¤Î¼èºà¤ä¡¢´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤Î¼èºà¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
£¶¡¡¼èºà¿½ÀÁ¡¡¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤Î¾å¡¢12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ¤Þ¤Ç¤Ë°Ê²¼¿½ÀÁ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://forms.gle/3B2HUP2fbq7mBHDp9¡¡¡¡¡Ê¿½ÀÁ¥Õ¥©¡¼¥àURL¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¼ÒÌ¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢Éô½ðÌ¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¼èºàÃ´Åö¼ÔÌ¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¼èºàÃ´Åö¼ÔÏ¢ÍíÀè
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¼èºà¼Ô¿ô¡Ê¥Ú¥ó¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¹çÆ±¼èºà¸å¤ÎÎý½¬¡Ê15»þ¡Á¡Ë¤Î»£±Æ´õË¾
£·¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡ÆüËÜÂç³Ø¹ÊóÉô¹Êó²Ý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL¡§03-5275-8132¡¡MAIL¡§honbukoho@nihon-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
£±¡¡Æü¡¡»þ¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÔ ¹Ô ²ñ¡§12»þ20Ê¬¡Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹çÆ±¼èºà¡§ÁÔ¹Ô²ñ½ªÎ»¸å¡Á14»þ00»þ½ªÎ»Í½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¼õÉÕ11»þ30Ê¬¡Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»öÁ°¿½ÀÁÀ©¤Ç¤¹
£²¡¡¾ì¡¡½ê¡¡¡¡ÆüËÜÂç³ØÊ¸Íý³ØÉô¡¡ËÜ´ÛÃÏ²¼£±³¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©156-8550 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èºù¾å¿å3-25-40¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼õÉÕ¾ì½ê¡§Ê¸Íý³ØÉôÀµÌç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨É¬¤º¼õÉÕ°ÆÆâ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê²¼¤µ¤¤¡£¾°¡¢11»þ30Ê¬°ÊÁ°¤ÎÆþ¹»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·¡¡²í¹°¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼£±£¶Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Âç´Ó¡¡¿Ê°ìÏº¡Ê³ØÄ¹¡Ë
£´¡¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11»þ30Ê¬¡Á¡¡ÊóÆ»¼õÉÕ¡ÊÊ¸Íý³ØÉôÀµÌç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ì¾»É¤Î¤´½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨11»þ30Ê¬Á°¤ÎÆþ¹»¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12»þ20Ê¬¡Á¡¡È¢º¬±ØÅÁÁÔ¹Ô²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÍèÉÐ¡¢ÁÔ¹Ô²ñ»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ï¹Ô¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12»þ50Ê¬¡¡¡¡ÁÔ¹Ô²ñ½ªÎ»Í½Äê¡¢»²²Ã¼ÔÂà¼¼¸å¹çÆ±¼èºà³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14»þ00Ê¬¡¡¡¡¹çÆ±¼èºà½ªÎ»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14»þ20Ê¬¡¡¡¡²ñ¾ì¥¯¥í¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15»þ00Ê¬¡¡¡¡¸ø³«Îý½¬¡Ê¾ì½ê¡§ÆüËÜÂç³ØÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¢¨»£±Æ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£µ¡¡Ãí°Õ»ö¹à¡¡¡´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢É¬¤º¥Þ¥¹¥¯¤ò¤´ÃåÍÑÄº¤¡¢ÅöÆü¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÅù¤ËØí´µ¤·¼£Ìþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¢¤Þ¤¿¡¢È¯Ç®¡¢·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â³±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤É¤ÎÉ÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤¬Â³¤¯¡¢·ñÂÕ´¶¤äÂ©¶ì¤·¤µ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ëÊý¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î´¶À÷¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅöÆü¤Î»²²Ã¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£ÆüËÜÂç³ØÊ¸Íý³ØÉô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ÏÃó¼Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¶áÎÙ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤²ñ¾ì¤Ë¤ÏÅÅ¸»¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Wi-FiÅù¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÄó¶¡¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦²ñ¾ì³°¤Ç¤Î¼èºà¤ä¡¢´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤Î¼èºà¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
£¶¡¡¼èºà¿½ÀÁ¡¡¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤Î¾å¡¢12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ¤Þ¤Ç¤Ë°Ê²¼¿½ÀÁ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://forms.gle/3B2HUP2fbq7mBHDp9¡¡¡¡¡Ê¿½ÀÁ¥Õ¥©¡¼¥àURL¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¼ÒÌ¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢Éô½ðÌ¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¼èºàÃ´Åö¼ÔÌ¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¼èºàÃ´Åö¼ÔÏ¢ÍíÀè
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¼èºà¼Ô¿ô¡Ê¥Ú¥ó¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¹çÆ±¼èºà¸å¤ÎÎý½¬¡Ê15»þ¡Á¡Ë¤Î»£±Æ´õË¾
£·¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡ÆüËÜÂç³Ø¹ÊóÉô¹Êó²Ý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL¡§03-5275-8132¡¡MAIL¡§honbukoho@nihon-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/