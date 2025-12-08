こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【IPU・環太平洋大学】100社と100名の学生が出会う"就活の最前線" ― 「企業のためのオープンキャンパス」開催、新企画ドリームスカウトで就活が一気に前進
11月28日（金）、IPU・環太平洋大学にて、全国から企業の採用担当者100名を迎えた「企業のためのオープンキャンパス」を開催した。体育会学生による五訓唱和と大橋節子学長の挨拶で幕を開け、学生の姿勢に企業から「4年後に責任を持つ覚悟を感じた」との声も上がった。第2部では、新企画「ドリームスカウト」を実施し、学生が自己PRを披露。最終面接確約や社長とのランチ招待など、数多くのスカウトがその場で企業から提示された。懇親会でも活発な交流が続き、企業からは「採用したい学生に出会えた」、学生からは「就活が前に進んだ」といった声が寄せられた。本学は今後も企業と学生をつなぐ独自の就職支援を推進していく。
11月28日（金）、キャリアセンター主催の「企業のためのオープンキャンパス」が開催された。全国から採用担当者100名を招き、IPU・環太平洋大学への理解を深めてもらいつつ、就職を希望する3年生とのマッチングを図る全国的にも珍しい取り組みである。
第1部では体育会学生代表による五訓唱和に続き、大橋節子学長が挨拶を行い、企業からは「4年後に責任を持つ覚悟が伝わった」と高い評価を受けた。第2部では従来のワールドカフェに加え、新企画「ドリームスカウト」を実施。5名の学生が15社に向けて自己PRを行い、質疑応答を経て企業がその場でスカウトする仕組みで、「最終面接確約」や「社長とのランチ権」など数多くのオファーが出た。学生からも「就活が大きく前に進んだ」と好評だった。
第3部の懇親会では、企業と学生が活発に情報交換を行い、多くの企業から「採用したい学生に出会えた」「次年度も参加したい」と前向きな声が寄せられた。学生からもインターン申込や直接連絡を希望するなど、行動につながる積極的な感想が多く見られた。キャリアセンターでは今後も「4年後に責任を持つ」という教育方針のもと、企業と学生をつなぐ有意義な就活支援を継続していく方針である。
HP記事：【就活最前線】「企業のためのオープンキャンパス2025」開催−新企画ドリームスカウトで就活が一気に前進
https://ipu-japan.ac.jp/news/36221/
▼本件に関する問い合わせ先
大学評価・IR室
井上聡
住所：岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721
TEL：0862015240
FAX：0869080220
メール：s.inoue@ipu-japan.ac.jp
