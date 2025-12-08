こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
青森大学硬式野球部が台湾・高雄で交流試合を実施 ― 「日本の野球を台湾の野球少年へ 日台友好野球教室 in高雄」
青森大学硬式野球部は12月17日（水）〜22日（月）にかけて、台湾・高雄市で「日本の野球を台湾の野球少年へ 日台友好野球教室 in高雄」を実施する。期間中、選手らは現地チームとの対戦をはじめ、国籍を超えた混合チームでの交流試合や少年野球教室、地元住民との交流などを予定。国籍を超えた野球を愛する仲間達との交流を通じて、国際理解や文化交流の深化を促進するとともに、部員らの視野を広げる経験となることが期待される。
青森県とむつ市は10月20日、台湾・高雄市と友好交流協定を締結した。3者は昨年、国際交流の促進に関する覚書を締結しており、今回の協定締結により経済、教育、観光、文化、農業、漁業など多岐にわたる分野でさらに友好交流を推進していく。
青森大学は青森市およびむつ市にキャンパスを有しており、同大硬式野球部としても、この国際連携の新たな展開を契機と捉え、スポーツを通じた国際交流活動の一環として、台湾・高雄市において、少年野球教室の開催や地元住民との交流、さらに地元台湾チームとの交流試合など、多様なプログラムを実施する予定である。
青森大学硬式野球部は現在、119名（部員116名、マネージャー3名）で活動中。北東北大学野球連盟1部リーグに所属し、優勝37回、全日本大学野球選手権大会ベスト4など、数多くの実績を重ねてきた。
同部にとって台湾遠征は初。この事業は、部員らのさらなる成長の一歩として、そして野球の楽しさを全国、世界に広めるための重要な挑戦と位置づけられる。今回の台湾遠征を新たな交流の契機として、スポーツを通じた国際交流活動を展開し、青森県とむつ市と高雄市のさらなる友好促進につなげていくことを目指す。
◆「日本の野球を台湾の野球少年へ 日台友好野球教室 in高雄」概要
【日 程】 12月17日（水）〜22日（月） 7泊8日（16日、23日は移動日）
【場 所】 高雄大学野球場、陽明野球場、興仁國中野球場 ほか
【内 容】
・12月17日（水）
14:00〜16:00 野球教室 鼓岩小学校［学校グラウンド］
・18日（木）
9:00〜 交流試合 高雄大学［高雄大学野球場］
14:00〜16:00 野球教室 大仁中学校［学校グラウンド］
・19日（金）
午前（調整中） 表敬訪問 行国処・教育局［調整中］
14:00〜 交流試合 高雄大学［高雄大学野球場］
・20日（土）
9:00〜11:00 野球教室 前金中学校［学校グラウンド］
14:00〜16:00 野球教室 鼓山小学校
・21日（日）
9:00〜11:00 野球教室 五福中学校［陽明野球場］
14:00〜 交流試合 鳳山高校・小学生合同［興仁國中野球場］
・22日（月）
9:00〜 交流試合 高苑工商職業学校［岡山 B 野球場］
なお同部では今回のプロジェクトに向けて、遠征に参加する部員の負担の一部を支援するクラウドファンディングを実施。集まった寄付金は、現地での活動費などに充てられる。
※台湾遠征を実現したい！ 〜青森大学の新たな挑戦〜 （CAMPFIREプロジェクトページ）
https://camp-fire.jp/projects/901216/view?utm_campaign=cp_sp_share_c_msg_projects_show
●青森大学 硬式野球部
http://kitatohoku-u.umineco.jp/team/team.php?t=3
▼取材に関する問い合わせ先
青森山田学園企画調整部 萱森由介
TEL： 017-728-8001
E-mail： kayamori@aomori-u.ac.jp
▼内容に関する問い合わせ先
青森大学硬式野球部 部長 沼田郷
TEL： 017-738-2001
E-mail： numata@aomori-u.ac.jp
