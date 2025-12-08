こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
流通経済大学サッカー部と流通経済大学付属柏高等学校サッカー部の男女計15名が、プロ・アマチュアチーム加入内定！2025年12月8日（月）に合同記者会見を開催します
毎年、プロ選手を輩出している流通経済大学男子サッカー部と、高校サッカー激戦区の千葉県予選を勝ち抜き2年連続で全国高校サッカー選手権大会の出場を決めた流通経済大学付属柏高等学校男子サッカー部、そして、近年着実に強化が実ってきている大学・高校の女子サッカー部から、合計15名のプロ・アマチュアチーム加入内定が決定しました。来年早々からのチーム合流を前に、高大合同で内定記者会見を12月8日（月）に流通経済大学付属柏高校で開催します。
流通経済大学男子サッカー部は、これまで、全日本大学サッカートーナメント大会で3回（2007、2013、2014）、全日本大学サッカー選手権大会で2回（2014、2017）、『日本一』のタイトルを獲得しています。
また、流通経済大学付属柏高等学校男子サッカー部も、全国高校総体サッカーで2回（2008、2017）、全国高校サッカー選手権大会（2007）、高円宮杯全日本ユースサッカー選手権大会（2007）、高円宮杯JFA U-18サッカーリーグチャンピオンシップ（2013）で優勝を果たし、高校、大学ともに、それぞれ5回『日本一』の栄冠をつかんでいる強豪チームです。
競技成績だけではなく、選手育成にも力を入れており、大学からはこれまで130名以上のプロ選手を、付属柏高校からは80名近くのプロ選手を輩出しています。高校、大学と7年間の一貫した指導と育成を強みにしていて、これまでに付属柏高校から流通経済大学を経てプロになった選手は40名近くいます。今回流通経済大学からプロチームに内定した7名のうち3名は付属柏高校出身です。
そして、近年の強化が実ってきている女子サッカー部は、大学のチームは日本女子フットサルリーグと関東大学リーグを戦い、高校は2023年、2024年と2年連続で全日本高等学校女子サッカー選手権大会に出場しています。今年度は、高大合わせて4名のマチュアチームへの加入が内定しました。
高大合同記者会見では、プロ・アマチュアチーム加入内定を勝ち取った選手たちが、今の想いやこれからの抱負、意気込みなどを語ります。
選手たちの指導と育成、高大連携の中心を担う、大学男子サッカー部・中野雄二監督、高校男子サッカー部・榎本雅大監督、大学女子サッカー部・詫間美樹監督、高校女子サッカー部・浦田佳穂監督も同席いたします。
ご多忙の折とは存じますが、"高大連携の秘訣"や、切磋琢磨し内定を決めた選手たちをぜひ取材いただけますようお願い申し上げます。
◆流通経済大学サッカー部、流通経済大学付属柏高等学校サッカー部 合同記者会見
【日時】 2025年12月8日(月) 16:00〜17:00
※マスコミの方の受付は、15:30〜となります。
【場所】 流通経済大学付属柏高等学校 図書・メディア棟 1F 多目的室
千葉県柏市十余二1-20
流通経済大学付属柏高等学校 アクセス：https://www.ryukei.ed.jp/access/
【登壇選手】
◇流通経済大学【男子】（カッコ内は高校/中学出身チーム）
《Jリーグ》
・松永颯汰（まつなが・そうた） 浦和レッドダイヤモンズ内定（静岡学園高校/ガンバ大阪門真U-15）
・鈴木奎吾（すずき・けいご） 清水エスパルス内定（清水エスパルスユース/清水エスパルスJrユース）
・大氏凛州（おおうじ・りんしゅう） いわきFC内定（JFAアカデミー福島U-18/JFAアカデミー福島U-15）
・坂本光（さかもと・ひかる） いわきFC内定（ルーテル学院高校/ルーテル学院中学校）
・渋谷諒太（しぶや・りょうた） 松本山雅FC内定（流通経済大学付属柏高校/FC多摩Jrユース）
・清水蒼太朗（しみず・そうたろう）AC長野パルセイロ内定（流通経済大学付属柏高校/柏A.A.TOR'82）
《Fリーグ（フットサル）》
・畠中武蔵（はたなか・むさし） フウガドールすみだ内定（流通経済大学付属柏高校/クラブドラゴンズ柏）
◇流通経済大学付属柏高校【男子】（カッコ内は中学出身チーム）
《Jリーグ》
・大藤颯太（おおふじ・そうた） 東京ヴェルディ内定（成田SC）
・島谷義進（しまたに・きしん） 水戸ホーリーホック内定（FCフェルボール愛知）
・安藤晃希（あんどう・こうき） 水戸ホーリーホック内定（tfa Jrユース）
・増田大空（ますだ・そら） ジュビロ磐田内定（鹿島アントラーズつくばJrユース）
◇流通経済大学【女子】（カッコ内は高校/中学出身チーム）
《なでしこリーグ》
・林明歩（はやし・あきほ） バニーズ群馬FCホワイトスター（流通経済大学付属柏高校/FC Lazofio鎌ケ谷）
・諏訪ゆいか（すわ・ゆいか） バニーズ群馬FCホワイトスター（マイナビ仙台ユース/栃木SCレディースU-15）
・渡辺渚々美（わたなべ・ななみ） 南葛SC WINGS（修徳高校/大和シルフィードU-15）
◇流通経済大学付属柏高校【女子】（カッコ内は中学出身チーム）
《なでしこリーグ》
・市野瑛瑠奈（いちの・えるな） ニッパツ横浜FCシーガルズ（三菱重工浦和レッズレディースJrユース）
【取材いただける場合】
（1） 会社名
（2） 参加人数（スチール・テレビカメラ等持ち込み機材も明記ください）
（3） 全員の氏名及び代表者の連絡先を明記いただき、下記の流通経済大学サッカー部宛に、12月8日（月）14:00までにメールをお送りください。
※当日、駐車場をご利用の場合は、正門守衛の指示に従って駐車してください。
※駐車スペースに限りがありますため、公共交通機関でお越しいただけると幸いです。
【お問い合わせ】
流通経済大学サッカー部
TEL ： 0297-60-1123
E-mail ： dkawamoto@rku.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
流通経済大学
広報室
住所：千葉県松戸市新松戸3-2-1
TEL：047-340-0001（代表）
メール：khs@rku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
また、流通経済大学付属柏高等学校男子サッカー部も、全国高校総体サッカーで2回（2008、2017）、全国高校サッカー選手権大会（2007）、高円宮杯全日本ユースサッカー選手権大会（2007）、高円宮杯JFA U-18サッカーリーグチャンピオンシップ（2013）で優勝を果たし、高校、大学ともに、それぞれ5回『日本一』の栄冠をつかんでいる強豪チームです。
競技成績だけではなく、選手育成にも力を入れており、大学からはこれまで130名以上のプロ選手を、付属柏高校からは80名近くのプロ選手を輩出しています。高校、大学と7年間の一貫した指導と育成を強みにしていて、これまでに付属柏高校から流通経済大学を経てプロになった選手は40名近くいます。今回流通経済大学からプロチームに内定した7名のうち3名は付属柏高校出身です。
そして、近年の強化が実ってきている女子サッカー部は、大学のチームは日本女子フットサルリーグと関東大学リーグを戦い、高校は2023年、2024年と2年連続で全日本高等学校女子サッカー選手権大会に出場しています。今年度は、高大合わせて4名のマチュアチームへの加入が内定しました。
高大合同記者会見では、プロ・アマチュアチーム加入内定を勝ち取った選手たちが、今の想いやこれからの抱負、意気込みなどを語ります。
選手たちの指導と育成、高大連携の中心を担う、大学男子サッカー部・中野雄二監督、高校男子サッカー部・榎本雅大監督、大学女子サッカー部・詫間美樹監督、高校女子サッカー部・浦田佳穂監督も同席いたします。
ご多忙の折とは存じますが、"高大連携の秘訣"や、切磋琢磨し内定を決めた選手たちをぜひ取材いただけますようお願い申し上げます。
◆流通経済大学サッカー部、流通経済大学付属柏高等学校サッカー部 合同記者会見
【日時】 2025年12月8日(月) 16:00〜17:00
※マスコミの方の受付は、15:30〜となります。
【場所】 流通経済大学付属柏高等学校 図書・メディア棟 1F 多目的室
千葉県柏市十余二1-20
流通経済大学付属柏高等学校 アクセス：https://www.ryukei.ed.jp/access/
【登壇選手】
◇流通経済大学【男子】（カッコ内は高校/中学出身チーム）
《Jリーグ》
・松永颯汰（まつなが・そうた） 浦和レッドダイヤモンズ内定（静岡学園高校/ガンバ大阪門真U-15）
・鈴木奎吾（すずき・けいご） 清水エスパルス内定（清水エスパルスユース/清水エスパルスJrユース）
・大氏凛州（おおうじ・りんしゅう） いわきFC内定（JFAアカデミー福島U-18/JFAアカデミー福島U-15）
・坂本光（さかもと・ひかる） いわきFC内定（ルーテル学院高校/ルーテル学院中学校）
・渋谷諒太（しぶや・りょうた） 松本山雅FC内定（流通経済大学付属柏高校/FC多摩Jrユース）
・清水蒼太朗（しみず・そうたろう）AC長野パルセイロ内定（流通経済大学付属柏高校/柏A.A.TOR'82）
《Fリーグ（フットサル）》
・畠中武蔵（はたなか・むさし） フウガドールすみだ内定（流通経済大学付属柏高校/クラブドラゴンズ柏）
◇流通経済大学付属柏高校【男子】（カッコ内は中学出身チーム）
《Jリーグ》
・大藤颯太（おおふじ・そうた） 東京ヴェルディ内定（成田SC）
・島谷義進（しまたに・きしん） 水戸ホーリーホック内定（FCフェルボール愛知）
・安藤晃希（あんどう・こうき） 水戸ホーリーホック内定（tfa Jrユース）
・増田大空（ますだ・そら） ジュビロ磐田内定（鹿島アントラーズつくばJrユース）
◇流通経済大学【女子】（カッコ内は高校/中学出身チーム）
《なでしこリーグ》
・林明歩（はやし・あきほ） バニーズ群馬FCホワイトスター（流通経済大学付属柏高校/FC Lazofio鎌ケ谷）
・諏訪ゆいか（すわ・ゆいか） バニーズ群馬FCホワイトスター（マイナビ仙台ユース/栃木SCレディースU-15）
・渡辺渚々美（わたなべ・ななみ） 南葛SC WINGS（修徳高校/大和シルフィードU-15）
◇流通経済大学付属柏高校【女子】（カッコ内は中学出身チーム）
《なでしこリーグ》
・市野瑛瑠奈（いちの・えるな） ニッパツ横浜FCシーガルズ（三菱重工浦和レッズレディースJrユース）
【取材いただける場合】
（1） 会社名
（2） 参加人数（スチール・テレビカメラ等持ち込み機材も明記ください）
（3） 全員の氏名及び代表者の連絡先を明記いただき、下記の流通経済大学サッカー部宛に、12月8日（月）14:00までにメールをお送りください。
※当日、駐車場をご利用の場合は、正門守衛の指示に従って駐車してください。
※駐車スペースに限りがありますため、公共交通機関でお越しいただけると幸いです。
【お問い合わせ】
流通経済大学サッカー部
TEL ： 0297-60-1123
E-mail ： dkawamoto@rku.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
流通経済大学
広報室
住所：千葉県松戸市新松戸3-2-1
TEL：047-340-0001（代表）
メール：khs@rku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/